L'interSVISTA



Giorgio Del Ghingaro, alla ricerca del partito perduto

lunedì, 28 ottobre 2019, 21:01

di aldo grandi

Caro Del Ghingaro ci ritroviamo dopo un bel po' di tempo. Una volta era alle stelle, politicamente e amministrativamente parlando. Oggi, a quanto sembra, è più vicino alle stalle. Concorda?



Mai stato alle stelle e tantomeno alle stalle. Amministrare e governare è una cosa difficile e credo che la mia storia dimostri che non ascolto le chiacchiere, ma sono molto concentrato sui fatti e i fatti, di solito, raccontano la verità.



Dicono che lei sia, in realtà, molto concentrato, sì, ma su se stesso. Prima cerca e ottiene l'appoggio dei Marcucci, poi quello di Enrico Rossi con cui si appattuma, infine va da Renzi alla Leopolda. Sembra sempre in cerca di qualcosa o, forse, di qualcuno?



In realtà è il contrario. Vado dove mi invitano. Renzi lo ha fatto e sono andato molto volentieri. Con le tre persone che ha citato ho un rapporto di amicizia e stima personale che nulla ha a che vedere con le nostre storie politiche. In realtà, come lei ben sa, io ho i partiti di Marcucci e Rossi, e cioè il Pd, all'opposizione da quattro anni e mezzo e il partito di Renzi, Italia Viva, che si è espresso tramite la sua simpatizzante in loco, contro la mia amministrazione. Quindi, come vede, nessun appattumamento, ma, ripeto, semplice stima e amicizia personale.



Quindi esclude ogni sua adesione a Italia Viva?



In politica non si esclude mai nulla. Dico solo che, ad oggi, ho tutti i partiti che siedono in Parlamento nei banchi delle mie opposizioni. Italia Viva si è appena formata, vedremo quello che succede.



Certo che la Rossella Martina l'ha studiata proprio bene fondando a Viareggio Italia Viva. Una volta eravate amici e anche complici.



Di Rossella ho deciso di non parlare e continuerò a farlo.



Qualche settimana fa lei ha organizzato un convegno al Principe di Piemonte dove ha chiamato a raccolta numerosi sindaci e amministratori della Toscana. Lo ha fatto perché vuole candidarsi a presidente della Regione?



L'ho fatto perché penso che ci siano alcune cose che vanno sottolineate rispetto ad un periodo delicato che ci porterà alla campagna elettorale per le regionali. La prima cosa è che è necessario ragionare in termini di cambiamento perché altrimenti le forze populiste travolgeranno le vecchie cariatidi toscane. La seconda è che deve essere necessariamente valorizzata l'esperienza civica che in Toscana si è radicata in questi anni. Viareggio ne è un esempio importante e cioè la partecipazione quale motore amministrativo, la trasparenza quale bandiera per il dialogo con i cittadini, l'innovazione per dare una scossa a una politica stagnante senza ricambio. Il successo che ha avuto in termini politici questo incontro dimostra che servono luoghi di discussione per poter far fare un salto di qualità al dibattito politico in Toscana.



Trasparenza. Questa estate è accaduto un episodio curioso e ci riferiamo alle dimissioni del presidente del festival pucciniano Alberto Veronesi. Dimissioni prima annunciate agli organi di informazione e avvenute realmente il giorno precedente, poi smentite dopo la pubblicazione. Dicono per suo intervento o di una persona molto vicina a lei.



Fantasie. Il maestro Veronesi aveva manifestato da tempo la sua volontà di tornare a occuparsi di musica e insieme abbiamo scelto forme, modi e tempi sempre assolutamente trasparenti che, poi, hanno dato luogo alla sostituzione di Alberrto con la ex prefetta Maria Laura Simonetti.



Lei questa estate è stato visto più volte a Firenze a far visita in Regione. Cercava appoggi per una sua candidatura?



No.



Quindi esclude di candidarsi a presidente della regione?



Come le ho detto prima in politica mai dire mai, ma le posso garantire che sono concentratissimo su Viareggio e non mi lascio distrarre da milioni di chiacchiere che mi circondano.



Viareggio: si ricandiderà?



Lo valuterò insieme a coloro che in questi anni hanno lavorato insieme a me alla città e, poi, naturalmente, ai miei cari. Fatta questa valutazione prenderò, come sono solito fare, una mia decisione.



C'è Lucca che magari, Raspini a parte, avrebbe anche bisogno di lei?



Ha presente la bella Camilla?



A Viareggio i commercianti sostengono che lei da quando si è insediato non ha mai convocato per consuetudine riunioni destinate a fare concertazione.



Con cadenza periodica, almeno quindicinale, la nostra amministrazione riceve rappresentanti delle varie categorie per discutere delle questioni della nostra città. Poi, come siamo soliti fare, prendiamo le decisioni nell'interesse generale e non solo di alcuni. A noi interessa Viareggio e continueremo a lavorare per la città.



Informazione. Lei non ha sempre buoni rapporti con i nostri colleghi. Immaginiamo che, ad esempio, con la televisione locale che è della sua amica e collaboratrice Marialina Marcucci, questi problemi non sussistano.



Io penso che i giornalisti sbaglino a volte come sbagliano i politici, i professionisti, i normali cittadini. Mentre ai politici i giornalisti hanno il diritto e il dovere di sottolineare gli errori non vedo perché un politico non possa fare altrettanto. Io lo faccio, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo senza paura di ritorsioni che, le garantisco, ci sono state e ci sono tutt'ora.



Poi in società con Marcucci c'è un suo grande elettore se non sbagliamo, la famiglia Del Pistoia?



La famiglia Del Pistoia è, da prima che io diventassi sindaco, socia in alcune aziende del comune di Viareggio e con loro c'è grande rispetto pur nelle ovvie diversità di interessi che abbiamo, io rappresento il pubblico e loro le loro società.



Viareggio sta perdendo i suoi pezzi migliori dicono: lo stadio, la piscina comunale, il Principino e via di questo passo. Secondo lei perché?



Questo è falso. Al contrario Viareggio ha riacquisito la propria dignità, la propria solidità patrimoniale e amministrativa e siede legittimamente a tutti i tavoli politici e istituzionali dai quali era stato gentilmente invitato ad uscire. Per lo stadio dopo 20 anni noi siamo la prima amministrazione che ha messo a bilancio 1 milione 700 mila euro per la totale ristrutturazione. La piscina non era del comune, apparteneva alla società Patrimonio fallita non certo per nostre responsabilità nostre e in più era gravata da ipoteche bancarie per cifre ben superiori al proprio valore, quindi la piscina non era del comune di Viareggio. Il Principino era proprietà sempre di una società fallita ed è stato acquistato da un privato all'asta del tribunale. Ovviamente per questioni precedenti alla mia amministrazione. Se vuole posso andare avanti.



Vada vada...



Politeama. E' di proprietà del demanio marittimo. Il comune si occupa solo ed esclusivamente per conto del demanio di fare i bandi per la gestione. Noi siamo i notai peraltro gratis. Ovviamente qui c'è un interesse specifico dell'amministrazione e mio in particolare di conservarlo per fini culturali, però, vanno fatte un po' di precisazioni. L'ultimo gestore aveva accumulato un debito nei confronti del demanio di circa 850 mila euro per canoni di affitto non pagati nonostante avesse ricevuto dai due subaffittuari, un bar e una gelateria, larga parte di queste somme. Il demanio ha chiesto al comune, che non poteva rifiutarsi, di fare gli atti per la richiesta di pagamento e, successivamente, la revoca della concessione. Il comune, successivamente e per conto del demanio, ha fatto due bandi per il teatro andati deserti. Faremo il terzo, ma, naturalmente, dovremo guardarci intorno per trovare nuove soluzioni.



Il teatro Jenco?



Fortunatamente lo abbiamo ristrutturato. L'altranno abbiamo fatto la prima stagione teatrale che sarà ripetuta anche quest'anno e verrà presentata nelle prossime settimane.



Lei aveva promesso che il Piazzone sarebbe rifiorito. Non è così.



Confermo che abbiamo dei progetti interessantissimi e a breve verranno presentati.



Però, ora fa schifo.



E' un luogo che ha necessità di essere ristrutturato e valorizzato al pari di altri luoghi in città.



A chi dice che Viareggio è soltanto la Passeggiata cosa risponde?



Viareggio è una città straordinaria fatta di angoli suggestivi l'uno diverso dagli altri. La Passeggiata è certamente un luogo di appeal al quale dovevamo necessariamente dare attenzione, ma per noi ogni quartiere, ogni luogo simbolo ha la stessa importanza.



Microcriminalità. Non si fa mancare nulla Viareggio ci pare...



Ricordo che alla presentazione della mia candidatura nel febbraio 2015, lei mi fece la stessa domanda. E io le risposi che se si fosse fatto amministrazione seria su urbanistica, sociale, lavori pubblici, lotta al degrado, con una forte collaborazione delle forze dell'ordine avremmo limitato la problematica della libertà dei cittadini. Questo abbiamo fatto e mentre 5 anni fa si parlava solo di sicurezza a Viareggio oggi questo tema non è più all'ordine del giorno.