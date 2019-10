L'interSVISTA



Luca Gelli fa strike e ne ha per tutti

mercoledì, 2 ottobre 2019, 10:38

di aldo grandi

Luca Gelli, certo che con un cognome come il suo, non ci meraviglieremmo se, nel tempo, qualcuno l'avesse associata, come parentela, al Venerabile Licio.

Il cognome Gelli è localizzato, principalmente, nella zona di Pistoia e di Arezzo che ha dato i natali a Licio Gelli, Poi c'è un gruppo abbastanza consistente nel comune di Capannori. Il mio papà e la mia mamma sono originari di Capannori.

Quindi, presupponiamo che lei non sia nemmeno iscritto alla massoneria?

Non sono iscritto alla massoneria.

Ci rivediamo dopo tanto tempo. L'avevamo lasciata alla ipotesi di realizzazione di un impianto di carbonizzazione idrotermale nel territorio comunale di Capannori, ipotesi poi tramontata. Sempre dello stesso avviso che si trattasse di una buona idea?

Assolutamente sì perché è un sistema di recupero dei rifiuti a matrice organica assolutamente efficace. Purtroppo il mio entusiasmo e gli investimenti che ho fatto per lavorare alla definizione del progetto, non sono bastati a superare la mia inesperienza nel settore e mi sono trovato in difficoltà sia nelle persone che avevo scelto come collaboratori in questo percorso sia con le istituzioni, locali e regionali, che sembra abbiano più la volontà di accontentare le fazioni del no rispetto, invece, a puntuali verifiche e ricognizioni su nuove iniziative e nuovi progetti.

Le malelingue sostengono che, prima di gettarsi in questa avventura, lei incontrò i componenti dell'allora amministrazione Del Ghingaro i quali erano tutt'altro che maldisposti verso il progetto.

Sì, ho fatto un passaggio, prima di iniziare l'attività e scegliere la localizzazione. Un doveroso passaggio per informare gli amministratori di una così importante opportunità per il territorio.

E come andò a finire?

Ebbi delle indicazioni sulla possibile localizzazione dell'impianto...

Ci scusi: lei sta dicendo che i colloqui arrivarono al punto in cui, addirittura, le istituzioni locali le suggerirono persino dove sarebbe stato possibile realizzare, eventualmente, l'impianto?

Tutto questo in una normale collaborazione tra imprenditori e istituzioni che, secondo me, dovrebbe essere alla base dello sviluppo e della crescita della comunità in cui viviamo.

Sbagliamo se aggiungiamo l'ultima chicca e cioè che lei, acquistò persino il sito dove sarebbe dovuto sorgere l'impianto e, poi, il comune di Capannori si tirò indietro per paura dei contraccolpi politici ed elettorali?

Ho comprato un capannone in località Salanetti per poter realizzare l'impianto. Era, questa, una delle condizioni per poter procedere alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale.

Concludiamo con una morale: alla fine, ad avere a che fare con i politici, si resta, quasi sempre, con il cerino in mano.

Su un tema così importante come quello dei rifiuti capisco le perplessità e le dovute attenzioni da parte di tutti. Ma i problemi si risolvono, ripeto, con la collaborazione con le istituzione, coerente e continuativa, e anche con le associazioni, che con le istituzioni collaborano, e che sono tanto ascoltate.

Lei, adesso, è presidente dell'Automobil Club Lucca, un ente pubblico prestigioso. E a quanto pare ha conseguito anche ottimi risultati.

I consiglieri di amministrazione che, con me, condividono le decisioni, il direttore Luca Sangiorgio e tutto il personale, mi hanno aiutato nel mio primo mandato ad ottenere importanti risultati per l'ente locale passando da 16 mila soci a quasi 21 mila e collocando Lucca al nono posto tra le province d'Italia per numero di soci.

Ma lei non è anche un imprenditore di successo?

Continuo la tradizione della mia famiglia gestendo la società Celfa in qualità di amministratore, azienda fondata dal mio papà nel 1956 e che si occupa, in particolare, delle manutenzioni nei servizi a rete, gas, acqua e fognatura.

Ci dicono, poi, che è tra i principali tifosi e sostenitori della nuova Lucchese Libertas 1905 di Santoro, Russo e Deoma.

Quando ho appreso che l'amministrazione comunale aveva le idee sufficientemente chiare per una proposta legata alla ristrutturazione e a un nuovo utilizzo dello stadio comunale, ho accettato di buon grado di contribuire, insieme ad altri colleghi locali, pochi in verità, a permettere l'iscrizione della società al campionato di serie d.

Lo ha fatto perché tifoso o sperando in un possibile ritorno di altro genere?

Sono tifoso, ma svolgo l'attività di imprenditore e, soprattutto, sono un cittadino di Lucca che ha a cuore che i propri gioielli, lo stadio, l'ospedale Campo di Marte, il mercato del Carmine e tutte le altre aree così importanti per Lucca tanto più vicine al centro storico, abbiano finalmente un indirizzo per il loro utilizzo sempre al servizio della comunità. Come imprenditore, è chiaro, che interventi così importanti hanno, ovviamente, bisogno di ritorni economici per coprire le operazioni.

Lei ha toccato alcuni argomenti chiave. Ad esempio il Campo di Marte e, indirettamente ed inevitabilmente, l'attuale ospedale S. Luca. Non le sembra che le cose siano ancora in alto mare in entrambe le situazioni?

Giudico la scelta sulla localizzazione del nuovo ospedale S. Luca una scelta assolutamente sbagliata. Quando si colloca sul territorio un servizio pubblico così importante si deve smettere di ragionare in termini campanilistici e, quindi, nella nostra particolare situazione, quantomeno, dobbiamo ragionare in termini di Piana di Lucca coinvolgendo anche gli altri comuni. E, in effetti, si rischia, come sta succedendo, che un volume urbanistico così importante come il compendio dell'ex Campo di Marte rimanga abbandonato a se stesso, privo di un indirizzo sul suo utilizzo, argomento di cui si parla soltanto, a volte, sulla stampa quando si confrontano, con posizioni contrarie, i nostri amministratori ai vari livelli.

Ad esempio il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il presidente della Provincia Luca Menesini.

Le persone che ha citato sono quelle che devono prendere le decisioni.

Luca Gelli noi ci domandiamo perché, in un'assemblea dei soci dove c'è di tutto e di più, non siano stati ammessi personaggi come Luca Lazzareschi, imprenditore tra i più munifici e solidi o come mai, ad esempio, non ci sia nemmeno uno come lei. Ci riferiamo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sia sincero, cosa ne pensa?

Sono poco informato, ma credo che, come tradizione, siano rappresentate nell'assemblea dei soci le varie categorie economiche della comunità. Credo che nella continuità potrebbe esserci anche la proposta avanzata per far entrare qualche nuovo personaggio che, nel frattempo, si è distinto. Chiaramente mi riferisco al mio amico Lazzareschi.

Perché, scusi, al chiostro di San Micheletto hanno bisogno dell'enciclopedia per capire chi merita di essere socio dell'ente che distribuisce oltre 20 milioni di euro all'anno?

La fondazione è ben amministrata, ma, a volte, non è sempre facile interpretare nella maniera giusta i bisogni collettivi.

Mai pensato, Luca Gelli, di entrare in diplomazia?

Da piccolo avrei preferito studi umanistici rispetto a quelli tecnici che, poi, ho scelto.

Dicono che lei stia tirando la corsa alla candidatura a sindaco per Andrea Casali.

Andrea è un amico che stimo, che ha una sua attività importante e che conosce bene il territorio. Non sono a conoscenza di un suo orientamento politico in tal senso, ma secondo me potrebbe anche essere una opzione che la città potrebbe valutare in maniera positiva.

Perché, lei non potrebbe essere, a sua volta, il candidato ideale del centrodestra?

Svolgo un ruolo come amministratore, ma in una azienda privata e le responsabilità conseguenti mi impediscono ruoli analoghi nelle istituzioni. Forse un giorno, se ci saranno le condizioni, dato che mi definisce diplomatico, potrei valutare l'opportunità di un impegno politico.

In fondo le elezioni si terranno nel 2022, c'è tempo per quel giorno...

Non sia precipitoso.

Ultima domanda: lei, tempo addietro, ebbe a intervenire in qualità di presidente Aci, nell'annosa nonché delicata e intrigata vicenda degli assi viari. Lo fece mettendo a disposizione le conoscenze e competenze tecniche del suo ente, a livello nazionale, per collaborare sulle scelte tecniche con le istituzioni. Che fine ha fatto la sua proposta?

Ho letto sulla stampa che i rappresentanti politici locali hanno continuato a lavorare sui tavoli istituzionali. A questi tavoli, dove c'è bisogno anche di pareri tecnici legati alla mobilità e alla sicurezza, noi non siamo stati invitati.