Viareggio, per Rossella (Martina) domani non è un altro giorno: "La città è allo sfascio"

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:37

di aldo grandi

Rossella Martina, dopo le sue dimissioni da vice sindaco di Viareggio per contrasti con il primo cittadino Del Ghingaro, pensavamo che lei, alla politica, avesse già dato tutto.

Lo pensavo anche io. Poi, invece, la decisione di Renzi di uscire dal Pd e di fondare questo nuovo partito mi ha fatto tornare la voglia e l'entusiasmo per occuparmi della cosa pubblica e, nello specifico, ho fondato Viareggio Italia Viva, il primo comitato della nuova formazione politica a Viareggio. Questo non nasce certo per caso perché io seguo Renzi e mi dichiaro renziana da quando lui era sindaco di Firenze, città dove io abitavo. Lì ho conosciuto la sua determinazione, la sua intelligenza politica e il coraggio di fare scelte che il suo stesso partito contrastava fortemente da anni come, ad esempio, la pedonalizzazione di piazza del Duomo. Sono stata una sostenitrice del suo governo tanto che, addirittura, in quel periodo, quando lui era segretario del Pd, io stessa mi sono iscritta al partito democratico e l'ho lasciato non appena Renzi è stato sostituito da Zingaretti. Da molto tempo speravo che Renzi formasse un partito suo al centro e lontano dalla destra becera di Salvini e Meloni, lontano dal fanatismo del Movimento 5 Stelle e lontano dalle guerre intestine e incomprensibili del partito democratico. Serve in Italia una formazione politica che sia, finalmente, libera dalle ideologie e che metta al primo posto i valori della nostra cultura, ma che guardi al futuro.

Si è accorta che il suo ex sindaco ha postato su facebook la notizia di essere stato invitato alla Leopolda proprio da Matteo Renzi?

Sì, in molti mi hanno girato questo post e mi ha fatto sorridere perché il giorno dopo che sui giornali era uscita la notizia che avevo creato il comitato Italia Viva lui ha fatto sapere di essere stato invitato alla Leopolda.

Che abbia voglia di riavvicinarsi a Rossella Martina?

Non credo. Ad ogni modo si avvicina un po' a tutti direi. Ha aderito ad articolo 1 di Rossi, poi, per tutti questi quattro anni, ha cercato di rientrare nel Pd, invano, ha tentato perfino un accordo con Forza Italia in Versilia per le prossime amministrative e, infine, nei giorni scorsi ha riunito alcuni sindaci delle liste civiche della Toscana (pochissimi sono stati gli intervenuti) per autocandidarsi come governatore della Regione. Senza contare che, di recente, si è anche dichiarato amico di Beppe Grillo. Diciamo che le prova tutte, ma, per il momento, con zero risultati.

E intanto Viareggio va a...

Purtroppo, al di là dei nostri posizionamenti politici, la cosa vera e drammatica è che la città non solo non è migliorata durante l'amministrazione Del Ghingaro, ma è, addirittura, peggiorata sul fronte del decoro, della pulizia, della sicurezza senza contare le operazioni che sono state fatte, la più clamorosa è quella che riguarda I Care, una società contenitore che avrebbe dovuto riscuotere tributi e non può farlo e invece si deve occupare di tutto, dagli asili ai cimiteri, dalle farmacie ai cigni della pineta fino alla Viareggio Porto. Una spa che non può essere controllata dai cittadini e a cui il comune, cioè Del Ghingaro, ha riversato i più importanti servizi amministrativi. Un caos che molti prevedono sarà un disastro finanziario per i prossimi anni.

Eppure, se non ricordiamo male, lei, oltre ad essere stata una delle principali artefici della elezione a sindaco di Del Ghingaro, per diverso tempo è stata, con lui, pappa e ciccia. Che cosa l'ha spinta, non per rivangare il passato, ma per fare chiarezza, a abbandonarlo e, adesso, a criticarlo così aspramente?

Io, per un anno, ho fatto il vice sindaco e l'assessore alla cultura con Del Ghingaro: è stato un anno in cui ho inghiottito moltissimo fiele perché sin dai primi mesi mi sono resa conto che Del Ghingaro non era interessato a realizzare il programma che avevamo stilato insieme. I suoi interessi erano ben altri, non quelli di Viareggio e dei viareggini. Ho resistito sperando che le cose migliorassero, ma, al contrario, sono andate peggiorando e io non potevo essere complice di una gestione che era lontanissima dalle mie intenzioni iniziali e che vedevano al centro la rinascita della mia città. Dopo questa rottura, dolorosa perché era evidente che avevo sbagliato cavallo, ho pensato che non potevo abbandonare la città e dovevo, comunque, fare qualcosa per rimediare al mio stesso errore.

Perché, fatte le dovute proporzioni, lei pensa che Matteo Renzi possa essere il cavallo giusto?

Non mi faccio illusioni di nessun tipo, dico che quello che ho visto fino a questo momento di Matteo Renzi mi è piaciuto nelle cose che ha realizzato. Per il resto io resto libera e coerente con me stessa, pronta a riconoscere, se ci saranno, i miei errori.

Anche quando Renzi, per ottenere un occhio di riguardo sui conti pubblici da parte dell'Ue, ha accettato di far divenire il nostro Paese una sorta di ricettacolo per cani e porci provenienti da tutto il mondo?

Non sono d'accordo. Con il governo Renzi e il ministro Minniti avevamo cominciato una seria politica di limitazione dell'immigrazione, fatta non di proclami, ma di accordi bilaterali.

Ci perdoni, ma ci sembra che al di là dei proclami, che non ricordiamo, Salvini abbia effettivamente ridotto il numero di coloro che sbarcano sulle nostre spiagge.

Intanto gli sbarchi che avvengono non tramite le Ong continuanos enza alcun controllo. In secondo luogo il problema non sono gli sbarchi in sé, ma è la sicurezza. Quello che veramente dobbiamo fare in questo paese è aumentare il numero delle forze dell'ordine, arrestare tutti coloro che delinquono, italiani e stranieri, e non rilasciarli il giorno dopo. Bisogna avere la certezza delle pene e una riforma della giustizia che garantisca alle vittime di essere protetti dallo stato e non il contrario.

E come mai gli italiani non si sono mai sentiti così insicuri quando a governarli è proprio la sinistra?

Io spero che Matteo Renzi, libero finalmente da lacci idelogici del post comunismo del Pd, anche su questo tema affronti con coraggio le paure del paese e che tenga equamente conto del fatto che tutti ci sentiamo insicuri in una società dove i parchi dei bambini sono pieni di spacciatori e dove l'uccisione di centinaia di donne ogni giorno viene ancora definita delitto passionale o raptus.

Torniamo a Viareggio. Il sindaco si arrabbia quando si dice che c'è troppa microcriminalità e che, sotto l'aspetto del decoro, siamo vicini allo zero.

Il sindaco si arrabbia sempre quando si dice qualcosa di diverso dal fatto che lui è bravo, bello e biondo. E' un problema suo.

A Viareggio la situazione è sotto gli occhi di tutti. Cominciamo, ad esempio, dal Piazzone. Doveva essere recuperato, fa più schifo di prima.

Esatto. Durante la campagna elettorale Del Ghingaro promise a tutti gli operatori del mercato e alla cittadinanza che il Piazzone sarebbe stata una priorità. Abbiamo visto che, in realtà, si è deteriorato ancora di più, i negozi sotto le logge hanno chiuso, il recupero dell'edificio liberty promesso non è stato neanche lontanamente avviato e la zona è diventata, addirittura, percilosa per la presenza di soggetti sbandati.

Ma Manzo, ex questore di Lucca, che fa? Dorme?

Questo sindaco non ha voluto nemmeno che ci fosse un assessore alla sicurezza.

Tanto lui sta a Lucca...

L'assessore Manzo è assessore alla Libertà Urbana. Evidentemente libertà di delinquere in qualsiasi modo e tempo.

Ci viene in mente l'assessorato al perdono della Regione Toscana di qualche anno fa.

Appunto, le belle trovate del politicamente corretto portato al ridicolo.

Ora ha chiuso anche lo stadio e perfino il Viareggio calcio è scomparso dai campionati di ogni ordine e grado. Che tristezza.

Credo che Viareggio sia l'unico comune sopra i 60 mila abitanti che non ha una squadra di calcio e che non ha uno stadio. E' una situazione intollerabile. Consideriamo che prima dello stadio Del Ghingaro ha chiuso anche la piscina comunale costringendo centinaia di atleti a spostarsi per mezza Toscana per continuare gli allenamenti e centinaia di utenti della piscina, la maggior parte dei quali ragazzi, a smettere ogni attività sportiva. Il palazzetto dello sport è stato venduto, il centro sportivo del Marco Polo è stato venduto a privati, in buona sostanza Giorgio Del Ghingaro ha, letteralmente, smantellato, l'intera impiantistica sportiva viareggina pubblica. Un disastro epocale.

Ma, forse, le precedenti amministrazioni comunali avevano sprecato troppo senza risultati consistenti?

Questo è certamente vero, ma, se andiamo a vedere le promesse di Del Ghingaro, ovvero il suo programma elettorale, leggiamo, letteralmente: Implementazione delle dotazioni sportive della città e riqualificazione dei centri sportivi in concessione, recupero e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti. Riqualificazione degli spazi verdi limitrofi in area esterna al parco della macchia di Levante con spazi dedicati allo sport all'aperto e recupero delle aree ex tiro a volo e Balipedio come snodo di percorsi fitness e trekking che attraversano la macchia verso il mare... Non c'era scritto che avrebbe venduto tutto, eppure sapeva bene che il comune era in dissesto.

Gli ambientalisti 'odiano' politicamente il sindaco per il cosiddetto asse di penetrazione che sventrerebbe parte della pineta di Levante senza alcun beneficio per la città. Eppure Del Ghingaro si vanta di essere a favore dell'ambiente.

E' un mago nel dichiarare una cosa e fare l'esatto contrario. Per l'asse di penetrazione, in accordo con il governatore Rossi, è disposto ad abbattere una palazzina con nove famiglie, una parte dello stadio e centinaia di alberi della pineta di Levante. Addirittura vuole uscire dal parco Migliarino-San Rossore in un momento in cui tutto il mondo sta ragionando sui problemi della terra, quanto a inquinamento e deforestazione, e lui si lancia in un progetto che non ha uno scopo perché questa strada sbuca sul mare come tante altre strade che già esistono.

Libera informazione: è noto che il sindaco non gradisce le critiche. Non a caso si è messo in casa Marialina Marcucci che è anche editore.

In particolare su Marialina Marcucci non credo che sia interessata a queste piccole beghe. E' un'amica, abbiamo lavorato molto bene insieme e io ho sostenuto con forza la sua candidatura a presidente della Fondazione Carnevale anche contro il parere del sindaco che poi si è convinto.

Scusi, ma secondo lei, allora, per quale motivo i Marcucci si sono allargati sulla costa acquistando una televisione che non esisteva più?

Non certo per Del Ghingaro.

Giusto, assolutamente vero, ma il sindaco non ci sembra che riceva trattamenti critici da parte degli organi di informaqzione salvo la solita e unica Donatella Francesconi.

Ognuno risponde alla sua etica professionale.