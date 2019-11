L'interSVISTA



Chiari non lascia, anzi, raddoppia: attacco al cuore del 'sistema'

martedì, 12 novembre 2019, 11:07

di aldo grandi

Marco Chiari avevamo previsto di attaccare subito questa interSvista con alcune domande sul settore sociale a Lucca, ma l'intervento di Andrea Marcucci non proprio ortodosso nel quale ha definito il vostro imminente convegno a Lucca 'una schifezza' merita, a nostro avviso, una risposta.

Intanto vorrei dire che non è organizzato da Fratelli d'Italia. E' organizzato da CasaPound che ha invitato l'onorevole Donzelli a partecipare. Se Marcucci crede che parlare delle problematiche del paese riguardo al sociale sia una schifezza, si alzi dalla sua poltrona di senatore, venga a Lucca e verifichi cosa succede nel sociale.

Strano per uno che fa dell'aplomb uno stile di vita, lasciarsi andare a frasi così fuori dalle righe.

Molto probabilmente perché viene toccato direttamente il suo partito ed allora si reagisce in maniera sconclusionata e fuori dalle righe.

Fratelli d'Italia dà fastidio in questo 'feudo' targato Marcucci.

Fratelli d'Italia dà enormemente fastidio perché è un partito che sul territorio è visibile, presente e lavora rilevando le mancanze dell'amministrazione comunale evidenziando come il gruppo di potere che c'è tra Marcucci, fondazione Carilucca e comuni, sia della Piana sia della Garfagnana, voglia dominare la vita di questo territorio.

Scusi, ma cosa c'entra la fondazione Carilucca?

Le spiego una cosa. E' più facile combattere un centro di potere come il Pd in Emilia Romagna perché sai chi hai davanti e li puoi guardare negli occhi che un centro di potere come quello in Toscana e in Lucchesia in particolar modo che non sai mai chi hai davanti perché si è creata una rete che fa e disfa a piacimento.

Effettivamente è la prima volta, andiamo a memoria, che il senatore Andrea Marcucci si scomoda citando apertamente e in maniera così furibonda il partito di Giorgia Meloni.

Perché oggi è un partito che dà noi, è un partito che cresce, che ha raggiunto e sta superando la doppia cifra, è un partito che non accetta compromessi e inciuci di alcun genere e, soprattutto, nelle zone tradizionalmente favorevoli al Pd di Marcucci, in Media Valle e in Garfagnana, sta acquisendo consensi sempre più larghi. Basta vedere a Barga, alle ultime politiche, l'onorevole Zucconi superò lo stesso Marcucci.

Tornando a Lucca, lei, se non sbagliamo, ne aveva quattro e anche di più da dire sul sociale e su come questa amministrazione comunale lo stia affrontando.

Intanto le do una notizia. Facemmo, a inizio anno, ricorso alla corte dei conti e all'Anac sulla gestione delle case di riposo. Il 24 ottobre il comune di Lucca è stato chiamato a Roma dall'Anac stessa per presentare documentazione e giustificativi inerenti la gestione delle società che gestiscono le case di riposo. Questo è il primo atto che Fratelli d'Italia ha presentato agli organi superiori per la verifica di tutte le procedure. Il sociale a Lucca ha un addetto che definire un 'mago' forse è diminutivo. Riesce, con la sua capacità, a interpretare e giustificare a modo suo quelle che sono le direttive nazionali in merito alla gestione del sociale. A tale proposito posso fare vari esempi. Primo i buoni spesa. Si possono spendere solo ed esclusivamente presso la Unicoop Firenze. Non esistono bandi e non si capisce per quale motivo o forse si capisce bene, debbano essere spesi solo ed esclusivamente presso la struttura che è in mano al Pd.

Lei sta dicendo che coloro i quali, ad esempio gli extracomunitari e le famiglie disagiate, percepiscono dei buoni acquisto per generi alimentari, possono utilizzarli solamente presso i supermercati della Unicoop e non, ad esempio, alla Esselunga?

Non alla Esselunga né alle botteghe tradizionali.

Una sorta di monopolio?

Assolutamente sì dato senza gara e senza evidenza pubblica. Un altro. Non esistono bandi per concessioni di contributi alle associazioni. E' stato dato alla Ce. I. S. un contributo di 15 mila euro per tre mesi di locazione per un appartamento a San Vito per ospitare cinque persone. Mi sembra un canone molto caro ed è stato dato senza alcun tipo di riscontro, ma solo ed esclusivamente con una determina dirigenziale. Non esiste tracciabilità dei contributi che vengono erogati a privati possessori di immobili ed associazioni. Tutto a descrizione del dirigente senza alcun tipo di bando.

Scusi, ma tutto quello che dice è illegale?

Assolutamente illegale.

E allora perché nessuno ha ancora presentato una denuncia?

Perché nessuno è a conoscenza di quello che succede all'interno di un settore molto complicato come il sociale.

Lei perché non lo ha fatto?

Noi di Fratelli d'Italia ne abbiamo già presentato uno e l'Anac e la corte dei conti sono già intervenuti. Stiamo preparando altri tre ricorsi su questi argomenti che saranno presentati entro il mese di novembre sempre all'Anac e alla corte dei conti. Sull'affidamento dei minori, ad esempio, si è verificato che vengono avviati a delle strutture dove, addirittura, manca l'accreditamento ossia l'autorizzazione del ministero a poter gestire minori.

Chiari ma lei si rende conto della gravità delle sue affermazioni?

Me ne rendo perfettamente conto, ma abbiamo talmente tanta di quella documentazione in nostro possesso da poter giustificare tutto quello che dico. Questi minori vengono avviati anche a centri fuori provincia senza che esistano tariffari giornalieri per la loro custodia e questo viene esclusivamente gestito dagli assistenti sociali che non sanno nemmeno quali sono gli importi massimi concedibili.

Chi è l'assessore al sociale a Lucca?

Attualmente è la nuova assessore Valeria Giglioli, ma fino a 15 giorni fa era l'assessore Lucia Del Chiaro.

Magari sarebbe il caso di sentire anche cosa ne pensano loro nonostante con la Gazzetta di Lucca, questa amministrazione non intrattenga rapporti da oltre due anni.

Fratelli d'Italia è disponibilissimo ad un confronto pubblico sulle varie problematiche sopramenzionate e su molte altre che riguardano la gestione del sociale. Si parla, aggiungo ad esempio, di proroghe per progetti anziani senza che ci sia evidenza pubblica.

Scusi Chiari, ma com'è che in consiglio comunale il vostro consigliere Nicola Buchignani fa, in genere, scena muta e queste cose non le ha mai portate?

E' una decisione che abbiamo preso come partito perché tutto quello che viene portato in consiglio comunale cade nel vuoto visto il centro di potere che il Pd ha creato su Lucca e la Lucchesia e, quindi, andiamo agli organi superiori che, come già detto, intervengono e agiscono nei confronti del comune. Per molto meno di quello che è stato detto ora, ci sono sindaci e amministratori indagati in varie città. Come mai a Lucca tutto tace, nessuno si muove, nessuno dice nulla? Perché la magistratura e gli altri organi che dovrebbero verificare non lo fanno?

Chiari ora sta un po' esagerando. Ci sembra che accusare la magistratura non abbia alcun senso.

Soprattutto la magistratura. Come sia possibile che, nel caso della ex manifattura dove sono stati riscontrati abusi edilizi, niente venga fuori, è un mistero.