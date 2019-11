L'interSVISTA



Giuliano Satti: "Ex manifattura tabacchi, attenzione a non creare una cattedrale nel deserto"

giovedì, 7 novembre 2019, 10:05

di aldo grandi

Giuliano Satti, 64 anni, vicepresidente interprovinciale di Fiaip Lucca-Pisa, fondatore della più antica agenzia immobiliare di Lucca, la Essegi Immobiliare, sorta nel 1983, conosce a menadito la città. Dentro e fuori. A lui abbiamo chiesto cosa ne pensa del progetto di ristrutturazione della ex Manifattura Tabacchi finanziato da Carilucca con 60 milioni di euro.



Satti la Essegi Immobiliare è nata nel 1983. C'era ancora la lira, non era ancora crollato il muro di Berlino, la Democrazia Cristiana governava a Lucca e non solo, non esisteva l'Unione Europea e nemmeno i telefoni cellulari o il personal computer. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, e voi li avete attraversati tutti. Le capita, a volte, di guardarsi indietro?



Certamente, sia per l'aspetto dell'età sia per l'andamento attuale della società in cui viviamo, radicalmente cambiata in tutto. In particolare, riguardando la mia attività, devo dire che è totalmente mutata sia nelle prospettive sia nelle speranze. Perché, al momento in cui abbiamo iniziato questa attività, quella che oggi vogliono chiamare semplificazione della burocrazia, era già in essere e in tutti questi anni non si è fatto altro che riversare nel settore leggi e regolamenti che ne hanno aumentato lungaggini e complicazioni. Svolgere, oggi, la nostra attività di mediatori non significa più mettere d'accordo le parti, ma si tratta di affrontare un lungo percorso difficile pieno di ostacoli e di complicazioni che, appunto, la burocrazia ci ha imposto. Questo condiziona indubbiamente il mercato e rallenta in una maniera oserei dire in una maniera a volte vergognosa le contrattazioni.



E' finito il tempo delle vacche grasse?



Noi vacche grasse le abbiamo avute e queste vacche servivano a far stare bene noi ma anche a 'sfamare' numerose famiglie che, bene o male, dipendevano dal settore immobiliare sempre ritenuto settore trainante dell'economia italiana e, invece, oggi ridotto ad una vacca magra alle cui mammelle è appeso solo lo Stato. Quindi, per noi operatori si è dovuto procedere a un ridimensionamento delle aspettative e dei margini di guadagno che ha segnato in moltissimi casi la fine di tante aziende sia di mediazione sia di costruzione. Questo fatto ha totalmente bloccato le aspirazioni degli investitori che si sono rivolti ad altri mercati non italiani.



La Essegi ha una filiale anche nel centro storico cittadino proprio per seguire, appositamente, una delle fette di mercato immobiliare più ambite. Come sta andando il centro storico?



Il centro storico di Lucca, cioè l'intramoenia come viene definito è un mercato a se stante perché propone immobili non riproducibili e limitati. E', comunque, un mercato che interessa in maggior parte soggetti non residenti e soggetti non italiani, poco i lucchesi che, anzi, vendono. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno di occupazione della città da parte di soggetti che provengono da tutto il mondo e che ne apprezzano la qualità e la storia. Il mercato interno ha un trend positivo e per quanto attiene la crisi che ha riguardato l'esterno della città, non pare averne risentito. Sono ricercati immobili di estrema qualità e laddove si individuano con ci sono problematiche di prezzo. Questo non vuol dire che chiunque ha un immobile nel centro storico ha un tesoro. Quello che devono esprimere gli immobili più ricercati sono le caratteristiche di storicità, luminosità, dotazione.



In città ci sono alcuni luoghi decisamente da recuperare. Ad esempio la ex Manifattura Tabacchi. Lei è al corrente del possibile se non probabile impegno da parte della Fondazione Carilucca a finanziare il recupero della struttura?



Sono al corrente, ovviamente tramite voci di corridoio, sull'intervento che dovrebbe interessare parte della manifattura e che dovrebbe essere, appunto, finanziato, in parte o totalmente, dalla fondazione.



Una azienda di Milano ha manifestato il proprio interesse. Nel progetto, si ipotizzano spazi residenziali e commerciali oltre ad altre tipologie di destinazione. Ad esempio, si prevedono circa 90 appartamenti o loft da porre in vendita con una dimensione media di 70 metri quadrati. E si ipotizza la vendita del tutto entro 36 mesi. Ad un prezzo di oltre 3 mila euro a metro quadro. Lei cosa ne pensa della sua fattibilità?



Da parte mia ritengo che ci sia ancora spazio per il residenziale nel centro storico specie, in presenza di parcheggi dedicati che renderebbero una proposta del genere molto interessante. Per quanto riguarda questa informazione, ritengo, di primo acchitto, che dimensionamenti di quel tipo non siano proprio quanto può richiedere il mercato facendo punto anche alla precisazione precedente. Si deve valutare la richiesta attuale che si dirige verso un mercato di qualità dove il taglio medio in città richiesto è di 120-150 metri quadrati. Creando, quindi, un agglomerato che poi può avere problematiche di carattere gestionale successivo.



In che senso?



Normalmente, appartamenti di 70 metri quadrati non interessano la domanda corrente se non per qualche investitore, ma raro. Quindi l'offerta sarà rivolta a non più soggetti non residenti e non italiani, ma sarà indirizzata a lucchesi che per qualche svariato motivo dovrebbero comprare bin città ad un prezzo che, a questo punto, diventa, non dico due volte, ma una volta e mezzo il prezzo con cui si può comprare fuori della città e questo qualche domanda la può porre all'operatore. Dobbiamo anche fare riferimento al precedente intervento operato nel centro storico alla ex caserma Mazzini che ha avuto un buon successo per quanto riguardava le vendite, fatte soprattutto a lucchesi, che, però, come ben ricordiamo hanno usufruito a suo tempo di agevolazioni notevoli sul prezzo di listino. Quindi, in ipotesi, ritenendo giusto il prezzo a metro quadrato esposto dall'operatore e da lei indicato, su questi tagli si dovrebbe applicare una politica di sconti per attirare il lucchese che, diversamente acquista fuori porta.



Queste considerazioni denotano non solo saggezza e prudenza, ma anche una profonda conoscenza del settore. Il business plan o studio di fattibilità chiesto dalla fondazione, ha visto la consulenza di una famosa azienda immobiliare nazionale che, però, non ha sede a Lucca. Ci spiega perché, ad esempio, non si sono rivolti a una società immobiliare come la vostra che conosce da decenni il mercato?



Ma, se devo dare un giudizio personale, in un business plan di questa importanza fa più colpo il nome importante. Noi, in fondo, siamo un'agenzia territoriale specializzata, ma non possiamo competere come nome con strutture che hanno marchi conosciuti a livello nazionale o internazionale. Quindi è abbastanza comprensibile la scelta. Mi auguro, come penso che questa società abbia attinto informazioni direttamente agli operatori locali e ne abbia traccia.



Voi siete stati interpellati?



No, noi non abbiamo avuto nessun tipo di contatto. Come sempre succede quando si tratta di operazioni che vengono da fuori.



Passiamo agli spazi commerciali e ai parcheggi. Si prevede anche una passerella che metterebbe direttamente in connessione le Mura con la ex Manifattura, di fatto, se non siamo ignoranti, stravolgendo quello che è un percorso secolare ad anello.



Per me su questo aspetto spero che vigili come sempre fa il ministero dei beni culturali che deciderà se questa connessione è pertinente alla storicità delle mura. Per quanto attiene i parcheggi è indubbio, c'è poco da dire, sono senza dubbio utili alla città, ma non totalmente privatizzati. Ossia non si può farli e poi, magari, venderli totalmente. Un numero consistente dovrebbe, comunque, rimanere a disposizione della cittadinanza e del commercio. Per quello che riguarda anche la destinazione commerciale considerando che Lucca vive, come tutti sappiamo, esclusivamente nel triangolo così chiamato - via Roma, via Fillungo, via Beccheria - lasciando tutto quello che è esterno ad attività secondarie che aprono e chiudono in continuazione e che, anzi, con la crisi attuale tendono a chiudere e non riaprire, ho qualche dubbio che possa decollare nella manifattura un commerciale vivo e vivace. Non vorrei che si costruisse un secondo mercato del Carmine, ne abbiamo già uno che basta e avanza. Dovrebbero, secondo il mio parere, individyare e non credo che sia difficile, destinazioni diverse, magari prendendo spunto da interventi fatti in città più avanzate come Milano e Roma. Non escluderei comunque delle destinazioni terziarie che potrebbero essere anche rivolte ad un pubblico bistrattato che è quello degli anziani.



Ma gli anziani, in genere, non fanno redditività.



Però hanno ancora, fortunatamente, disponibilità di risparmio e, visto anche l'allungarsi della vita media, aspirano ad acquistare anche piccoli appartamenti purché dotati di servizi accessori adeguati (centri di aggregazione, biblioteche, centro sanitario). Si tratta del cosiddetto co-housing che consiste nel dare a chi acquista una unità sufficiente per persone anziane, bilocali ad esempio, servizi accessori quali il portierato o altre cose che male, a mio avviso, non farebbero. Questo potrebbe essere messo anche in termini di redditività perché a questo punto gli anziani pagherebbero volentieri anche un affitto. Da capire che non si tratterebbe di fare una ex Eca, la casa di riposo, ma indirizzare questa proposta a redditi medio-alti. Qualche destinazione commerciale potrebbe anche resistere solo laddove si potesse inserire all'interno del complesso una media distribuzione, che, però, secondo tutti non è pertinente con il centro storico.



Satti la disponibilità della fondazione ad investire 60 milioni di euro è indubbiamente e socialmente encomiabile perché destinata a recuperare un parte della città che si trova da tempo in uno stato di indubbio degrado. Lei, però, sinceramente, cosa ci farebbe alla o con la ex manifattura tabacchi? Si può, in altre parole, astenersi dal concetto di redditività e limitarsi a quello della funzione esclusivamente sociale?



Direi proprio di no. Se vogliamo fantasticare lo possiamo fare e potremmo immaginare un bellissimo museo con giardini pensili. Realisticamente se non esiste una speculazione o quantomeno una attività di guadagno credo che una cosa del genere non possa essere assolutamente attivata. Peraltro esaminando per quanto lei mi riferisce, il progetto interessato, capisco che altra cosa non potevano fare altrimenti corriamo il rischio di vedere ancora chiusa e murata la manifattura per i prossimi cento anni. Potrei lanciare una provocazione che sicuramente è solo tale: perché non farci un carcere modello oppure un ospedale specialistico oppure una bellissima università però queste destinazioni, come tutti possiamo pensare, rimangono pura utopia laddove non esiste la possibilità di un utile difficilmente si attivano gli investimenti.