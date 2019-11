L'interSVISTA



Marialina Marcucci, da Saturnia con... fervore

martedì, 5 novembre 2019, 21:46

di aldo grandi

Marialina Marcucci è presidente della fondazione Carnevale di Viareggio, vice presidente del Touring Club Italia e componente del consiglio di indirizzo della Fondazione Campus.

Marialina Marcucci, l’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo, entrambi, assistiti dai nostri rispettivi avvocati. Ne è passato di tempo, oggi c’è il rischio di finire allo stesso modo?

No, assolutamente dipende da lei.

Bene, possiamo dormire sonni tranquilli. Cominciamo subito da Lucca: lei ci ha chiamato perché qualcosa non le girava giusto. Cosa?

Ho letto l’intervista al presidente della fondazione Carilucca e, dopo averla chiamata, l’intervento di Piero Angelini e mi sono chiesta se non valesse la pena provare a chiarire i punti di domanda non espressi che sono contenuti in quei due articoli. Prima parliamo di Campus. Campus è una fondazione nata per dare sostegno alla internazionalizzazione e all’innovazione del sistema di offerta pubblica universitaria e della formazione. Naturalmente un granellino rispetto a quei sistemi universitari e della formazione che sono grandiosi nel paese, ma a volte un granellino messo da ognuno di noi riesce a creare un bel terreno fertile. Il tema di Campus che mi sta a cuore perché nei passati 15 anni di attività, soprattutto nella parte di formazione turistica, ha dato buoni risultati. E questo non per merito di chi, come noi, famiglia Marcucci, ha fatto nascere questa iniziativa, ma per merito dei soggetti coinvolti siano essi docenti, università (Pisa, Lugano, Pavia), le persone che ci lavorano e le tante famiglie degli studenti che in questi anni ci hanno frequentato. Mi preme molto chiarire il ruolo di Flarf che, non da subito, ma nel tempo, ha deciso di sostenere con una cifra intorno ai 500 mila euro l’anno i corsi di laurea triennale e specialistica promossi dalla fondazione Campus. Quindi le risorse delle quali parlavate con il presidente Bertocchini sono risorse esclusivamente destinate alle attività universitarie nel settore del turismo e della fondazione.

E lei ritiene giusto o, comunque, normale che una fondazione destini 500 mila euro ad un corso di laurea universitario promosso da privati che, appunto perché promosso da privati dovrebbe, a nostro avviso, marciare con le sole proprie gambe ossia con i redditi derivanti dal pagamento degli studenti.

La mia scelta perché me ne assumo la responsabilità insieme alle due altre socie fondatrici della allora associazione Campus, Giulia Pacini e Allegra Cristofani, fu quella di non intraprendere la strada della uyniversità privata bensì di garantire ai futuri studenti un percorso universitario controllato diretto e gestito da tre delle università pubbliche più prestigiose che avevamo individuato. L’università di Pavia insme a quella di Lugano, avevano creato un percorso del tutto innovativo ed internazionale per la formazione di manager nel settore del turismo. Fu da lì che prendemmo le mosse. Quindi con le ragazze volevamo far sì che gli studenti che si avvicinavano ai corsi di laurea organizzati dalle tre università, dovessero pagare delle rette quanto più possibile vicine alle rette delle università del contesto. E’ per questo che le tasse universitarie dai nostri studenti vengono pagate direttamente alle’università di Pisa e lo studente viene richiesto di un contributo ulteriore di circa 2 mila euro l’anno per retribuire la formula di formazione residenziale. I nostri ragazzi stanno dalla mattina quando arrivano fino al pomeriggio alle 17. Il contributo della fondazione contribuisce alla minor spesa per gli studenti.

La domanda, in soldoni: senza i 450 mila euro della fondazione Carilucca il corso di laurea in scienze del turismo potrebbe resistere?

Probabilmente sì, ma con costi diversi per gli studenti e le loro famiglie.

La fondazione ha concordato con il comune di Lucca l’affitto dei nuovi ma non ancora realizzati locali presso la ex manifattura tabacchi. Una cifra di oltre 230 mila euro l’anno.

La fondazione Campus non ha concordato con il comune. Il comune ha indetto un bando per l’utilizzo di quegli spazi invitando a partecipare al bando chiunque avesse delle finalità che il bando prescriveva tra cui anche l’alta formazione. Quindi Campus ha partecipato ad un bando al quale, purtroppo, credo, è rimasta l’unica partecipante. Erano interessate altre realtà universitarie anche internazionali poi si parlava di una probabile scuola di spettacolo e di musica però sono cose lette e basta. Il bando è stato vinto da Campus che ha fatto anche una offerta anche più alta di quella richiesta dal bando. In questo caso sia Campus sia il comune non hanno fatto niente di diverso di quello che accade normalmente a Firenze per esempio o in altre regioni.

Sì, ma con i lavori sospesi e l’intervento della fondazione Carilucca che procederà alla si presume totale ristrutturazione della ex Manifattura, la fondazione Campus finirà in sostanza per pagare l’affitto direttamente alla fondazione che da un lato gli gira 450 mila euro e dall’altros e ne riprende 230 mila. O sbagliamo?

Secondo me stiamo guardando due film diversi. Perché il comune ha fatto un bando per la parte della manifattura tabacchi originariamente finanziata dal progetto Piuss, poi, successivamente, sempre per quello che ho capito, finanziata con fondi pubblici non so se europei o meno. Quindi la fondazione Cassa di Risparmio non so in che misura c’entra ma certamente non per quella soggetta a bando a cui la fondazione Campus ha partecipato e vinto. Tanto è vero che quella parte di manifattura chiamiamola pubblica sta subendo enormi ritardi a causa del fallimento delle varie aziende coinvolte nella ristrutturazione e per questo Fondazione Campus deve dire grazie alla curia che ci ha permesso di allungare la naturale scadenza dei contratti di affitto a Monte San Quirico per il tempo necessario, speriamo, a riprendere i lavori alla manifattura e concluderli da parte del comune.

Piero Angelini sostiene nel suo intervento di ieri sulla Gazzetta che i Marcucci avrebbero una sorta di posizione prdominante in quella che potremmo definire ‘la spartizione’ del futuro immobiliare della città. Che ne pensa?

Sinceramente mi viene da ridere. Vorrei anche capire su quali presupposti si dicono queste cose. Io mi sono ritrovata molti anni fa a dover rispondere sui giornali, dovere perché ritengo di dover sempre chiarire le cose che mi riguardano, alla dichiarazione di consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza che dicevano che il nuovo ospedale di Lucca avrebbe dovuto essere costruito nell’area del Brennero perché lì c’erano terreni della mia famiglia. Fu un lavoro certosino di ricostruzione catastale per far vedere che non era vero. Ora diciamo rispetto a Lucca, io abito a Lucca mia figlia abita anche a Lucca quindi è vero che abbiamo due appartamenti. Mia nipote, 23 anni, spererebbe di restarci e prima o poi cercherà casa. Poi abbiamo acquistato insieme al gruppo Shaner un immobile in piazza del Giglio da un’asta pubblica pagandolo circa 2 milioni e 500 mila euro sul quale stiamo investendo ormai da due anni circa ulteriori otto milioni di euro (benedetti i nostri soci per la loro pazienza) e che speriamo di aprire a giugno 2020. Fondazione Campus ha partecipato a un bando del comune per trovare una sede. Se ho altri parenti che abitano in città potrebbe sfuggirmi. Fa parte questo dell’occupazione della città?

Il gruppo Marcucci ha appena festeggiato i 30 anni di attività di Noi Tv emittente locale predominante a livello provinciale e non solo. Al Ciocco, dove vi siete trovati, dicono che ci fossero tutti i sindacio targati Pd della Garfagnana e della Piana. Ma se era una festa vostra, cosa c’entra tutta questa partecipazione di personaggi notoriamente legati al partito democratico?

Premetto che, intanto, ero a Saturnia con la famiglia e ho solo potuto mandare un piccolo video. In rappresentanza di tutti noi c’era mio fratello Paolo.

Lo sappiamo. Lei, ci dica la verità, si era resa conto che poteva sembrare un po’ troppo imbarazzante avere intorno i soliti noti?

Assolutamente no. La verità è che era da maggio su booking.com per trovare un’offerta decente a Saturnia per trovare un prezzo decente all’hotel Terme spa che è notoriamente carissimo. Trovata l’offerta speciale non me la sono fatta sfuggire. E le dico che mi è dispiaciuto molto non esserci perché per la prima volta NoiTv festeggiava qualcosa dentro il Ciocco e in quello che è stato il teatrino per i live di Videomusic, per cui veramente dispiaciuta di essermi persa il momento. Riguardo ai sindaci o a esponenti politici, secondo me sono il segno che la squadra dei giornalisti e operatori di Noi Tv svolge un’attività riconosciuta di servizio al territorio. Non ci leggerei niente di più.

Dieci giorni fa il gruppo Marcucci ha incassato alcune decine di milioni di euro dalla vendita di una parte minoritaria delle azioni di Kedrion. Non si può, quindi, dire, al di là di questo e della destionazione dei soldi, che versiate in cattive acque. Allora com’è possibile che con tutti questi milioni di euro finiate, poi, come altre attività editoriali ben più modeste, per partecipare e chiedere alla regione che emette un bando per favorire l’informazione locale e on line, 80 mila euro di soldi pubblici? Non le sembra una contraddizione etica?

Secondo me c’è una etica di impresa profonda e sincera nel modo in cui ci comportiamo. Ogni impresa la sosteniamo anche con patrimoni personali quando ha bisogno di aiuto. Lo abbiamo sempre fatto da oltre 40 anni come Ciocco, lo abbiamo fatto con il settore farmaceutico oggi con Kedrion rilanciando sempre per farla diventare più grande, lo facciamo con le piccole imprese del territorio come Noi Tv, ma parte importante di questa etica è rendere autonome quanto più possibile le nostre imprese affinché possano essere libere.

Libere da chi o da che cosa se sono sempre vostre?

Dare la possibilità di impresa, di vivere di mercato e cogliendo ogni opportunità di finanziamento legittimo dedicato al settore rende tutti coloro che ci lavorano meno dipendenti dalla compagine azionaria sia essa pubblica sia essa privata. Aziende sane che camminano con le loro gambe e che cogliono ogni opportunità per crescere sono aziende più libere.

Quindi lei sta dicendo di essere a tutti gli effetti una imprenditrice dell’informazione assolutamente super partes.

Io sono stata editrice e lo sapete di un grande giornale con una storia e, purtroppo, recentemente senza futuro che è l’Unità. Negli otto anni di presidenza dell’Unità ho sempre pensato di essere un editore con forti opinioni proprie ma mai con la volontà di condizionare quelle di coloro che lavoravano con me. Così anche oggi.

Non è che all’Unità, poi, ci fosse, a nostro avviso e vista anche la testata storica, particolare varietà di opinioni o concezioni varie. Quanto però alla informazione locale ci domandiamo e si domandano alcuni: lei ha appena sbandierato la sua assoluta estraneità da ogni tipo di condizionamento e noi le crediamo, ma ci domandiamo, essendo lei presidente della fondazione Carnevale alla quale l’ha destinata proprio il sindaco Del Ghingaro e avendo in società la famiglia Del Pistoia che ha, notoriamente, affari con la stessa amministrazione comunale, ci vuol venire a raccontare che nei confronti del sindaco di Viareggio lei ha un comportamento assolutamente asettico?

Io credo che facendomi questa domanda anche non volendo lei non porti il rispetto dovuto ai professionisti che lavorano a Noi Tv.

Andiamo sul concreto. Ci riferiamo alla vicenda delle dimissioni del maestro Alberto Veronesi da presidente del festival Pucciniano. Noi, come altre testate nazionali, siamo stati avvertiti dell’imminente arrivo di una nota relativa alle dimissioni di Veronesi maturate nel pomeriggio del giorno precedente durante la riunione del cda. E, infatti, la notizie è stata anticipata da tutti. Poi, improvvisamente, tutto è stato bloccato e a noi risulta che ciò è avvenuto a seguito dell’intervento di una persona molto, ma molto vicina al sindaco. Domanda: è stata lei?

Assolutamente no.

Lei ha riportato il Carnevale ai suoi fasti migliori riuscendo a ottenere il record di incassi. Al di là dei complimenti è vero che lei, in fondazione, sia una sorta di sergente di ferro?

Io credo che sia vero che spesso sono antipatica e un po’ uggiosa. Però alla fine tutti insieme ci capiamo e cerchiamo di far crescere questo carnevale che se lo merita.

A proposito, alla festa dei 30 c’era anche Giorgio Del Ghingaro. Sia sincera: con lui ha un rapporto idilliaco.

Idilliaco no perché spesso e volentieri ci fa sudare le sette camicie, ma trovo che sia una persona intelligente, lungimirante qualche volta con un caratteraccio.

Lei ha avuto molto dalla vita, se qualcuno le chiedesse di candiodarsi a sindaco di Viareggio, ci farebbe un pensierino?

Assolutamente no. Se me l’avesse chiesto 30 anni fa era giusto dire mai dire mai, per l’età che ho posso dire assolutamente no. Io vado solo laddove c’è qualche difficoltà a cui dare una mano quando faccio servizio pubblico.

Ora diventerà probabile presidente delle fondazioni unificate di Viareggio.

Questa è una delle anticipazioni?

No, una delle voci che circolano.

Vabbè, sono voci che mi onorano nel bene e nel male.

Suo fratello Andrea, con la passione per la politica che ha sempre avuto, per lei è stato più un intralcio o motivo di vanto?

Motivo di orgoglio pur nel senso di umiltà che deve avere chi, nella vita, è stato fortunato come me. Dico la verità che quando abbiamo visto insieme alla mia mamma le immagini di Andrea che saliva per le consultazioni al Quirinale ci siamo dette Bravo Andrea.

Fedelissimo di Renzi, è rimasto, però nel Pd: secondo lei una scelta di opportunismo o la volontà di restare fedele a un partito?

Andrea anche come fratello è una delle persone più leali che io ho conosciuto nella vita. Ha sacrificato tanto al principio di realtà anche se questo gli è costato molto in termini di ruolo, consenso. Per questo lo ammiro e devo dire, proprio la verità, sono stata personalmente molto contenta della scelta che Andrea ha fatto e che so che gli è costato tanto sacrificio dal punto di vista dell’amiciziai pèersonale con Renzi.

E’ sempre in tempo a andarci…

Andrea quando sceglie lo fa con convinzione e si comporta sempre con grande coraggio.

Secondo lei se le diciamo che le Gazzette ci paiono essere, per la famiglia Marcucci, una spina nel fianco nel suo linguaggio più educato, un dito in c..o con l'anello del papa nel nostro senz'altro meno forbito, sbagliamo?

Senta le dico la verità ancora una volta. Secondo me le Gazzette del Grandi pur non apprezzando sempre quel che si dice di noi, sono un grande spazio di libertà che non può che far bene al mondo dell’informazione e della politica.