Matteo Pomini e il commercio sotto il Coronavirus: "Già ora è tardi per ripartire"

martedì, 31 marzo 2020, 16:51

di aldo grandi

Matteo Pomini, 31 anni, lucchese doc, imprenditore nel settore dell'abbigliamento, da due anni presidente del Centro commerciale naturale del centro storico di Confcommercio. Anche per lui, proprietario di sette negozi tra Lucca, Livorno, Pontedera, Prato, Firenze e Perugia, sono tempi duri

Matteo Pomini, lei è, a tutti gli effetti, uno dei giovani imprenditori lucchesi che, negli ultimi tempi, si è contraddistinto per intraprendenza, passione, capacità professionali. Lei, se non erriamo, si è diplomato all'istituto Giorgi. Come ha fatto, poi, a diventare quel che è diventato?

Sicuramente, avendo alle spalle una famiglia di commercianti, è stato tutto più semplice. Ho iniziato nel 2008 a fare consulenze marketing per un'azienda. In sostanza individuavo i negozi che potevano svilupparsi e mettevamo in atto delle vere e proprie start-up. Ossia, seguivamo l'apertura del negozio affinché giungesse al punto di pareggio e, poi, cominciasse a produrre un profitto. In sostanza i clienti si affidavano al sottoscritto il quale inseriva nella loro attività, al momento iniziale, uno staff che aveva il compito di accompagnare l'attività nei suoi primi anni fino a quando non fosse stato in grado di camminare da sé.

Cosa c'entra questo con l'abbigliamento?

I negozi di cui ci occupavamo venivano aperti dalle grandi catene del franchising. Successivamente, ho deciso di aprire i miei negozi sempre con insegne franchising e monomarca, e, infine, quando i miei negozi erano abbastanza autonomi, ho voluto mettere la mia esperienza a disposizione del centro commerciale di Lucca per contribuire allo sviluppo della mia città.

Quanti dipendenti ha?

Attualmente da 35 a 40 dipendenti.

Quindi, per lei il Coronavirus è stata una mazzata?

Per me assolutamente sì, anche perché mentre i dipendenti, in qualche modo e tramite la cassa integrazione saranno tutelati, a noi imprenditori resta la preoccupazione per la scarsa liquidità, la merce che, comunque, è all'interno dei negozi e dovremo pagarla e, infine, il nodo importante degli affitti. E' evidente che, con la gente impossibilitata ad uscire, anche le attività commerciali hanno le serrande abbassata. Di conseguenza non possiamo incassare niente, ma i costi fissi, tra i quali quello dell'affitto, spesso esorbitante, soprattutto a Lucca, restano e vanno saldati.

Ci perdoni, ma lei quanti affitti dovrà mai pagare al mese?

Io devo, a cose normali, pagare sei affitti per un totale di circa 20 mila euro al mese.

Riesce a dormire la notte?

In questo momento dormire la notte è abbastanza faticoso perché ci sono tutte le scadenze dei pagamenti per merce che, comunque, è destinata a restare invenduta. La preoccupazione anche più grande è che, in questo momento, non abbiamo uno stato che sia in grado di darci delle risposte. Avremmo, infatti, bisogno di liquidità immediata.

Scusi, ma perché non va in banca a chiedere soldi?

Perché, con quello che sta succedendo, non mi sembra giusto dover mettere a bilancio un indebitamento quando io non sono la causa dei miei problemi. Perché devo andare in banca ad indebitarmi per un virus con cui io non ho niente a che fare e che riguarda il mondo intero?

Lei ha ragione, ma nemmeno lo Stato italiano ha colpa se siamo stati colpiti da questa emergenza sanitaria.

Assolutamente. Non ha colpa nessuno, e prima di tutto viene il punto di vista sanitario che non sono in grado di poter giudicare. Tuttavia vorrei poter vivere in uno Stato dove, se viene fuori una calamità come questa, mi è amico e mi sostiene.

Perché, scusi, le risulta che per voi commercianti e imprenditori lo Stato vi sia amico?

Certamente e fino ad oggi siamo sempre stati chiamati abbastanza in causa per dare il nostro contributi sotto forma di tasse e imposte aumentate a ogni piè sospinto. In questo momento avremmo bisogno noi dello Stato. Siamo sempre stati, infatti, disponibili a sostenerlo, oggi è un momento in cui abbiamo bisogno noi di essere aiutati.

Parlavamo dei suoi sei affitti... 20 mila euro anche a serrande abbassate è tanta roba da sostenere.

Assolutamente difficile. La fortuna vuole che ci siano alcune persone ragionevoli che mi verranno incontro e non mi faranno pagare i mesi di marzo e aprile.

Non ci dica che i proprietari dei fondi commerciali a Lucca hanno, addirittura, rinunciato a due mesi di affitto quando sappiamo come sono abitualmente attaccati al soldo e raramente accettano di diminuire i canoni?

Nel mio caso la fortuna vuole che mi siano incontro. E' anche vero che in un momento così drammatico dobbiamo tutti dare il nostro contributo e se vogliamo uscirne dobbiamo cercare di aiutarci.

Quello che lei dice è molto importante e apprezzabile. Le risulta che sia una condotta generalizzata o ne ha beneficiato soltanto lei?

Mi risulta, purtroppo, che molti proprietari di fondi commerciali non siano venuti incontro alle difficoltà di numerosi colleghi. Questo significa che li metteranno in difficoltà perché questa realtà non si placherà in un mese e andrà avanti a lungo quindi dobbiamo trovare un modo di ripartire.

Lei è giovane e animato di grande entusiasmo, ma senza soldi anche l'entusiasmo e la gioventù possono fare ben poco. Non le sembra che questa amministrazione comunale abbia fatto ben poco, per non dire niente, in una circostanza così drammatica?

Non ho ancora capito bene quali siano le decisioni che adotterà la giunta Tambellini. Per il momento e nell'attesa, quindi, preferirei evitare qualsiasi commento riservandomi di farlo più avanti a bocce ferme.

Confcommercio è 'scossa' da un forte attivismo nel tentativo di aiutare la categoria.

Devo ringraziare il direttore Rodolfo Pasquini perché è uscito molte volte sostenendoci, rispondendo al telefono a qualsiasi ora e fornendoci un supporto costante e prezioso. Poi, con il gruppo Confcommercio del centro storco abbiamo fatto squadra da subito chiudendo anche le attività prima che venisse fuori il decreto, a tutela dei nostri dipendenti e della clientela. Quello che sta accadendo al commercio lucchese, ma non solo, è molto evidente. C'è, è vero, una presenza maggiore del commercio on line a causa anche della forzata coabitazione, ma io percepisco chiaramente, anche dai commenti che leggo sui social e dalle persone che incontro, la voglia e la necessità quasi fisiologiche di tornare a farsi coccolare, negli acquisti, dalle commesse dei negozi e spero vivamente che si possa apprezzare di più anche la nostra città nelle sue bellezze visto che oggi, con le restrizioni esistenti, anche una passeggiata assume la sua importanza. A volte è proprio quando perdi le cose più semplici è il momento in cui ti rendi conto di quanto ti mancano.

Sia sincero Pomini. Lei crede, davvero, che dopo un mese e mezzo, se tutto andrà bene, di arresti domiciliari, la gente avrà ancora voglia di venire a fare shopping?

Intanto me lo auguro. In più, oltre ad averne la preoccupazione, avrei il desiderio di capire quando le fabbriche potranno tornare a produrre perché è evidente che se continueranno a restare ferme, arriveremo a settembre e non avremo niente da mettere in vetrina. Non voglio passare per uno che se ne frega della sicurezza, tutt'altro, ma credo che bisognerebbe cominciare a pensare a come ripartire.

Si avvicina l'estate, in genere questo rappresenta un periodo di preparazione alla uscita di casa e alla esposizione al sole e alle temperature miti che ci attendono. Invece, siamo costretti a restare tra quattro mura e anche l'umore diventa, spesso, pessimo ai limiti della depressione.

Purtroppo sì.

Qual è la giornata tipo di un commerciante ai tempi del Coronavirus?

La cosa più comune che viene fatta è chiamarci tra colleghi per darci un po' di sostegno e tirarsi su vicendevolmente. Per il resto cerchiamo di parlare con banche e fornitori, stare davanti alla televisione per capire se esce qualche misura a nostro sostegno, assistere alle trasmissioni per individuare se qualche politico pensa alle nostre esigenze. Si vive con la speranza che un giorno esca qualcuno capace di darci una mano.

I suoi dipendenti che dicono?

Io ho trovato molto sostegno da parte loro. Tutti mi chiedono come sto e cercano di starmi vicino sapendo la situazione.

Cerchiamo di essere un po' ottimisti Pomini altrimenti qui ci si butta dalla finestra. Lei è diventato un imprenditore del settore tessile e in pochi anni ha raggiunto risultati di rilievo. Cosa serve per riuscire in questa impresa all'interno di una economia notoriamente vessata dalla politica fiscale di uno Stato tutt'altro che amico?

Secondo me servono ottimismo, forza di volontà e, probabilmente, un pizzico di incoscienza perché tra colleghi ci diciamo spesso che per continuare a fare questo lavoro bisogna essere folli.

Concludiamo con una domanda: da presidente del Centro commerciale naturale della città, provi a lanciare un messaggio ai tanto suoi colleghi che in questo frangente stanno attraversando, come lei del resto, le forche caudine?

Io non ho mai visto così tanta unione tra collegi e spero che questa cosa ci serva per ripartire tutti insieme come stiamo facendo nel momento attuale dove ci stiamo sostenendo a vicenda.

Qual è, a suo avviso e da imprenditore, il limite temporale ultimo oltre il quale riprendersi sarebbe pressoché impossibile?

Ieri.