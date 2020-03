L'interSVISTA



Paura Coronavirus, i consigli della psicologa per affrontarla e imparare a conviverci

martedì, 10 marzo 2020, 18:11

di aldo grandi

Manuela Giuliani, 56 anni, lucchese, psicologa e psicoterapeuta, mediatrice familiare SIMF, sessuologa clinica FISS nonché psicoterapeuta EMDR, docente di Psicologia all'Università di Pisa, ha accettato di affrontare l'emergenza Coronavirus sotto il profilo psicologico.

Negli ultimi 20 giorni si è diffuso il Coronavirus nel nostro Paese fino ad arrivare a questa drammatica emergenza sanitaria. Che riflessi ha avuto, secondo la sua esperienza professionale e se li ha avuti, sulla quotidianità delle persone e dei suoi pazienti?

Gli effetti sono stati devastanti. Le persone hanno perso tutte le loro abitudini quotidiane. I bambini non stanno andando a scuola e buona parte delle persone sono a casa. Questo avrebbe potuto avere anche un aspetto positivo a livello familiare perché, finalmente, le famiglie avrebbero potuto stare riunite. Purtroppo il Coronavirus ha generato paura e panico determinando comportamenti non adeguati e pensieri scorretti nei confronti della malattia.

Puoi scendere più nel particolare? Si riferisce alla paura?

Esattamente. La paura è una emozione importante, di base che ci ha permesso di evolversi. Tuttavia la paura deve essere correlata ad un pericolo oggettivo. Ma il Coronavirus non è un pericolo oggettivo perché solo il 5 per cento della popolazione colpita può subire dei danni. Intanto, questa paura che sta diventando panico, non è correlata a un pericolo oggettivo del Coronavirus, crea emozioni potenti e inutili e non serve né a prevenire il pericolo né è funzionale ad evitarlo. La paura funziona bene se è proporzionata ai pericoli. Ad esempio, dopo l11 settembre gli americani non prendevano più gli aerei e usavano in maniera esagerata l'auto. Sulle strade, abbiamo dati, che morì il doppio delle persone. La paura, quindi, funziona se è proporzionale al pericolo. Nel Coronavirus il pericolo sta nel contagio.

E lei ritiene che il contagio non sia, di per sé, un motivo sufficiente per avere paura?

Il contagio è pericolosissimo, se non mortale, per le persone anziane e per le persone immunodepresse. Solo per queste persone perché i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro. Anche i bambini, che sono gli unici che ne escono sani, sono terrorizzati dalle paure di chi li circonda.

Da quelle che dice dottoressa sembra quasi che lei non condivida la chiusura delle scuole.

La condivido, ma, oggettivamente, i bambini non sarebbero dovuti stare con i nonni perché, purtroppo, per loro il rischio è altissimo. Oggi la popolazione di anziani è tutta vaccinata e non contro il Coronavirus e questo li espone alla morte. Io credo che, forse, avrebbe dovuto essere fatta una protezione demografica: gli anziani e gli immunodepressi trattati con molta attenzione mentre gli altri potevano condurre, probabilmente, una vita normale. Basta dire un'altra cosa. Io credo che questo non sia il momento delle polemiche perché tutte le energie devono essere dirottate alla soluzione del problema, pertanto io mi sono attrezzata con le sedute Skype e, da oggi, il centro clinico DAS di S. Anna può ricevere anche persone in situazione complessa.

Torniamo all'aspetto psicologico individuale. Questa paura e questa angoscia generano il famigerato cortisolo?

Assolutamente sì e anche di più. Ad esempio nella prima settimana di allarme alcuni pazienti hanno avuto attacchi di panico ossia paura all'ennesima potenza.

Che cosa si può fare per aiutare a stare meglio e convivere con questa infezione?

Prima cosa evitare la ricerca compulsiva di notizie e informazioni sul Coronavirus. La sovraesposizione a pensieri negativi produce nel nostro cervello una chimica negativa. E' molto riduttivo parlare di un pensiero che corrisponde a della chimica, ma è proprio così. Pertanto dedicare del tempo limitato alle informazioni sul Coronavirus, al massimo mezz'ora. Vorrei aggiungere inoltre che il Coronavirus non è una malattia personale, ma, in questo momento, è diventato un fenomeno collettivo. Quindi, dobbiamo vivere questo momento in positivo. Raramente tutti i membri della famiglia sono in casa e questa può essere l'occasione per guardare film, prendere in mano le vecchie fotografie di famiglia e, finalmente, giocare con i nostri figli.

Dottoressa Giuliani i bambini sono, come abbiamo visto, quasi immuni, ma le domandiamo se rischiano concretamente, stando a contatto con le paure degli adulti, di essere in qualche modo 'contagiati'?

Esattamente quello che lei dice. Perché il Coronavirus assomiglia molto a una comune influenza e glielo dobbiamo dire.

Ci sono persone che, per vincere l'ansia e la paura da Coronavirus, si gettano nell'abuso di medicinali nemmeno prescritti, quali aspirina, calmanti, psicofarmaci e antivirali. Lei cosa ne pensa?

E' assolutamente vietato utilizzare farmaci senza la dovuta prescrizione medica. Insisto, è un fenomeno collettivo e non una malattia personale. Colgo l'occasione per ringraziare medici, infermieri e operatori socio-sanitari per il lavoro immenso che stanno facendo. La mia preoccupazione va, adesso, a tutte quelle persone immunodepresse e a tutti gli anziani che si trovano gravemente esposti e ai quali sono vicina così come alle loro famiglie e questo anche per motivi personali.