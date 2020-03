L'interSVISTA



Coronavirus, alle origini della paura

domenica, 22 marzo 2020, 17:02

di aldo grandi

Stefano Michelini, 60 anni, psichiatra, neuroscienziato, scopritore del gene dell'ossitocina, il neurotrasmettitore fondamentale nelle relazioni sociali. In questo momento di grave crisi, gli abbiamo chiesto come reagiscono le persone.

Questo virus, oltre ad aver provocato migliaia di morti, ha devastato le nostre esistenze quotidiane. Secondo lei la gente ha davvero paura?

Da un punto di vista oggettivo mi trovo obbligato a separare la percezione della paura che hanno i miei pazienti da quella che mi sembra di riscontrare nel resto della popolazione. Il 50 per cento circa dei miei pazienti ha vissuto nella paura interiore per molti anni, prima di arrivare ad una diagnosi e ad una terapia che li ha liberati da questa angosciosa sensazione. Paradossalmente, questi pazienti, da quando è iniziata l'emergenza, non mi hanno mai riferito alcun timore di essere contagiati o di morire. Posso dire con certezza che a questi pazienti il Coronavirus non fa paura.

Bene, ma che cosa dice di coloro che non sono suoi pazienti?

La risposta non può essere che soggettiva e approssimativa in quanto non sono ovviamente a contatto con tutta la popolazione che non viene in ambulatorio. Ho, comunque, la sensazione che anche i cittadini sani o presunti sani da un punto di vista psichiatrico, non siano terrorizzati. Sembrano quasi non avvertire il clima di catastrofe in atto diffuso continuamente dai mass media. Ripeto, si tratta di una mia impressione.

E allora, ci perdoni, ma di che cosa hanno paura le persone in questo momento così drammatico?

A mio avviso, delle facilmente intuibili ripercussioni economiche che la pandemia sta generando e genererà nel futuro prossimo.

Quindi, secondo lei, la percezione della paura riguarderebbe non tanto o non solo la malattia in sé e la paura del contagio, quanto l'incertezza che da questi ne deriva.

L'informazione che viene diffusa ampiamente dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità indica chiaramente una fascia di popolazione ad alto rischio: persone anziane, ma, soprattutto, con una o più malattie intercorrenti. La popolazione giovanile e produttivamente attiva, probabilmente, non ha paura del virus. Questo perché non sente di appartenere alla fascia di rischio e, inoltre, percepisce che, anche se contagiata, al massimo svilupperebbe una patologia respiratoria non molto diversa da una brutta forma di influenza. Per questa fascia lavorativamente attiva, preoccupa molto di più lo scenario socio-economico successivo allo stato di emergenza attuale.

E secondo lei sbaglia?

Non sbaglia, perché è incontrovertibile dal punto di vista statistico che il pericolo per la loro salute esiste, ma non è letale, mentre il rischio di perdere ogni possibilità di mantenere un minimo di redditività è molto più concreto.

Tornando a quella che, almeno stando ai dati ufficiali, sembra essere la fascia a rischio, perché avere una o più patologie intercorrenti o pregresse rappresenta una quasi certezza di morte?

Perché in medicina è chiaro da tempo che avere tre malattie non produce un danno aritmetico di 1+1+1 uguale a 3, ma, nella patologia clinica, spesso 1+1+1 fa 7 o 9 o un altro numero ancora maggiore. Ciò vuol dire che la vulnerabilità dell'organismo ad un virus molto contagioso, ma non letale e poco mortale, è altissima. Che il virus non sia letale, cioè non uccida ogni persona infetta, ma mortale, ossia che provochi il decesso soltanto di una parte, non lo dico io, ma lo dicono i dati statistici forniti dal Governo e dalle autorità sanitarie.

Lei è uno psichiatra che si trova di fronte, nel suo lavoro, a molteplici comportamenti dell'essere umano. Quali conseguenze possono avere e producono, nella realtà, restrizioni della libertà personale come quelle adottate dalle autorità per sconfiggere la pandemia?

La capacità di adattamento della specie umana è altissima. Lo dimostrano le puntuali rinascite conseguenti alle grandi catastrofi del passato. Per cui credo che limitare al massimo la propria mobilità fosse a questo punto il male minore di fronte ai dati emergenti in tutto il mondo. Le conseguenze delle restrizioni, per una ridotta percentuale di popolazione, potranno forse esserci, ma, ripeto, nelle condizioni in cui ci siamo trovati per non essere stati capaci di farsi trovare pronti, non c'era altra scelta.

Cosa intende per non essersi fatti trovare pronti?

Lo spirito di adattamento che, come ho detto, ci consentirà una nuova ripresa, è anche quello che fa percepire normale attendere alcune ore al pronto soccorso prima di essere presi in carico dai pochissimi medici e personale infermieristico. L'esempio del pronto soccorso ci fa capire lo stato di precarietà che già esisteva nella sanità per i continui tagli e per l'ormai consuetudine di guardare alla salute attraverso le lenti deformate della medicina budgettizzata. Il Coronavirus non ci ha trovato pronti, ma in realtà, non lo eravamo già da prima, senza che ci fosse alcuna emergenza in corso.

Il classico collo di bottiglia?

Sì, per una politica sanitaria assolutamente inadeguata, come è stato dimostrato per i reparti di terapia intensiva che, ad oggi e con la diffusione del virus, sono ampiamente insufficienti.

Lei sta dicendo che se ci fossimo fatti trovare pronti il numero delle vittime sarebbe stato inferiore?

Ne sono certo.

Ma la storia, lei lo dovrebbe sapere, non si fa né con i se, né con i ma. Cosa fare, quindi, adesso?

Sarebbe auspicabile che il tanto decantato 'modello italiano' non fosse un sistema per rattoppare o rimediare ad una serie di errori commessi in fase di progettazione delle strutture sanitarie, ma un vero esempio di lungimiranza nell'intervento sulla salute pubblica. Intervento che dovrebbe partire da una formazione migliore dei medici per arrivare a realizzare ospedali e unità sanitarie dinamiche in grado di far fronte, per esempio, ad un'emergenza prevedibile come una pandemia. Bill Gates, nel 2015, nel suo celebre discorso al TED, aveva avvisato tutto il mondo di farsi trovare pronti ad affrontare una guerra contro i virus e contro i batteri piuttosto che ad un conflitto bellico convenzionale.

Lei ha parlato di 'modello italiano' e non con una accezione positiva. Non crede che, se di italianità si deve parlare, lo si dovrebbe fare recuperando quella consapevolezza e coscienza di sé che, ormai, sembrano essersi smarrite?

I confini territoriali e nazionalistici sono ampiamente superati. Ormai è necessario sviluppare una coscienza globale umana nella logica di una connessione non solo di rete, ma di valori. Sicuramente ci salveremo da questa pandemia, anche perché il virus non sembra essere un serial killer; tuttavia se l'essere umano non fa un aggiornamento del proprio sistema cerebrale è destinato a soccombere.