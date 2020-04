L'interSVISTA



Coronavirus, Roberto Perico: viaggio all'inferno e ritorno

martedì, 28 aprile 2020, 18:25

di aldo grandi

Roberto Perico, a Lucca in molti la ricordano per la sua simpatia, la sua serietà e la sua professionalità. Poi, nel 2016, rientrò nella sua Bergamo, una città e una provincia che sono state colpite in maniera devastante dal Coronavirus. Come lei del resto.

Io ho avuto i primi problemi di stanchezza da un mercoledì pomeriggio, il 4 marzo, quando ho cominciato a sentirmi stanco e non sono più andato in ufficio. Non ero più in grado di ricoprire l'incarico di responsabile della direzione territoriale di Bergamo Brescia Lecco e Como del gruppo Banco Bpm. Il venerdì successivo, 6 marzo, mi sono recato all'ospedale Bolognini di Seriate e sono stato sottoposto ad un tampone il cui esito mi sarebbe stato consegnato il martedì seguente. Tornato a casa, il sabato pomeriggio, 7 marzo, ho avuto la febbre alta e la domenica, 8 marzo, mi sono recato nella stessa struttura ospedaliera per sottopormi ad una Tac polmonare. L'esito della Tac, purtroppo, ha dato l'esito di una polmonite interstiziale ossia la formula peggiore di questo virus.

Qual è stata la sua reazione?

Io, soprattutto, non pensavo, essendo stato sempre, comunque, in ottima salute, di poter contrarre questo virus. Di fronte all'esito è come se mi fosse crollato il mondo addosso. La prima cosa è stata pensare ai miei familiari perché ero preoccupato di averli contagiati. Contestualmente ho pensato ai colleghi con cui avevo condiviso dli spazi a livello di direzione e, comunque,a quelli con cui ero venuto a contatto negli ultimi giorni. Mi sono subito preoccupato di redigere una lista di persone con cui avevo avuto rapporti e li ho avvisati tutti. Dal lunedì successivo i colleghi sono stati messi in quarantena e per due settimane non sono potuti uscire di casa. A livello di istituto si era già deciso che coloro che fossero venuti a contatto con persone contagiate, immediatamente, sarebbero dovute restare a casa.

E' stato così anche per lei?

Per quanto mi riguarda, appena conosciuto l'esito, mi hanno immediatamente ricoverato, con grandissima prontezza e professionalità, nel reparto di cardiologia del medesimo ospedale che, in quelle ore, è stato trasformato in reparto Covid.

Lei ha vissuto la fase cruciale dell'epidemia. Ricorda l'atmosfera di quei giorni?

Ovviamente sono giorni che mai nessuno dimenticherà nella propria vita. C'era molta preoccupazione da parte degli operatori sanitari perché si era all'inizio e anche gli operatori sanitari non erano ancora preparatissimi e a conoscenza degli effetti di questo virus, però, da subito, mi hanno prescritto un protocollo medico che era già stato sperimentato. Appena entrato in camera, dopo un quarto d'ora avevo già delle flebo e ho cominciato la terapia medica.

Ma come si sentiva fisicamente?

I primi giorni ti senti con il fisico distrutto, mal di ossa e di spalle, mal di testa, insomma, molto provato. Sei vuoto e hai dolori dappertutto. Questo stato è persistito per i primi quattro giorni nei quali ho perso l'appetito e non ho mangiato se non gel di marmellata. Non avevo voglia di mangiare nulla e non sentiovo nemmeno i sapori e gli odori. anche se per me proprio non completamente. In quel periodo gli infermieri, gente straordinaria che veniva ogni dieci minuti a sentire come stavi o che, appena suonavi il campanello, si precipitava, hanno lavorato bardati con mascherine e occhiali, uno sforzo triplo per lavorare. Gente di una umanità incredibile, medici bravissimi che col tempo sono diventate persone amiche. Un team fantastico, persone che, comunque, quando smontavano la sera avevano a casa una famiglia e anche loro il pensiero di essere stati contagiati.

Lei è sempre stato uno sportivo che si è anche cimentato con delle competizioni ciclistiche amatoriali molto impegnative. Si pensa che chi ha pratica una attività sportiva regolare non dovrebbe avere problemi di respirazione caratteristici di chi contrae il virus. Lei li ha avuti?

E' ovvio che quando uno ha la polmonite ha, per forza di cose, dei problemi respiratori. Io, sin dall'inizio, sono stato accompagnato giorno e notte dall'ossigeno attraverso due cannule nel naso, ma non ho mai avuto mancamenti né mi è mancato il fiato. L'esame più significativo che ti dice come stai a livello di ossigenazione si chiama emogas. Da questo esame si evidenziava che cominciavo ad andare corto di ossigeno anche se non me ne rendevo conto. Così, il mercoledì pomeriggio 11 marzo mi hanno fatto indossare quello che, tecnicamente, si si chiama CPAP, un casco-contenitore che ti mettono in testa e che ti stringe il collo dandoti l'ossigeno. Sei in una posizione quasi orizzontale. L'ho tenuto cinque giorni e cinque giorni e non è stata una esperienza piacevole. Dopodiché ho preso a sentirmi meglio. E' stato un sacrificio che è servito.

In quei giorni lei era solo?

Non poteva entrare nessuno salvo i medici e gli infermieri.

I suoi familiari sono stati contagiati?

No, fortunatamente no. Mia figlia ha avuto una settimana di febbre, ma poi è tutto passato.

E' stato più difficile affrontare la sua esperienza sotto il profilo fisico o sotto quello psicologico?

Sicuramente sotto l'aspetto psicologico essendo io, comunque, abbastanza forte per cui grandissima sofferenza non l'ho avuta. Ma è ovvio che la testa continuava a spaziare, pensavi alla famiglia, a questa situazione, a cosa sarebbe successo dopo, alle conseguenze, a cosa sarebbe diventato il mondo dopo questa ecatombe. La testa continuava a muoversi anche la notte. Inoltre ed è una cosa abbastanza comune ai pazienti di Covid 19, perdi il sonno e la notte si finisce per pensare come il giorno. Tutt'ora dormo pochissimo, un paio d'ore poi ti svegli, dormi un'ora e ne stai sveglio due...

Lei durante la giornata era, comunque, vigile.

Soprattutto, da quando ho tolto il casco.

Ecco, era a conoscenza dell'ecatombe che stava avvenendo nella sua provincia?

Me ne rendevo conto in ospedale perché i primi giorni era un campo di battaglia. Gente che arrivava e, poi, certo, mi informavo, leggevo i giornali attraverso l'i-Pad. Al di là di quello che leggevo c'erano, poi, gli amici che mi scrivevano sul cellulare.

Ha perso delle persone conosciute?

Tantissime. Anche amici, molti conoscenti, poi Bergamo è come Lucca e col mestiere che faccio conosco un po' tutti. Questo virus ha sfatato il mito delle persone anziane colpite, qui sono morte persone anche di 50 anni perfettamente sane fino al giorno prima. In particolare e da quello che ho capito io, chi non è andato con grande velocità in ospedale ha finito per avere la peggio e io sono stato fortunato perché ho compreso subito che dovevo andarci.

Parlando con lei è difficile credere che sia stato tutto uno scherzo. Nel senso che è veramente arduo credere che il lockdown sia stata una esagerazione. Lei cosa ne pensa?

Io ritengo che l'isolamento sia doveroso e sia stato comunque un provvedimento intelligente. E' lo strumento e lo dico col cuore, che ha impedito il diffondersi in modo peggiore di questo flagello. E' ovvio che questo ha messo in discussione anche tutto quello che è l'economia del paese e soprattutto delle nostre regioni, le più colpite. E' stato, però, un provvedimento indispensabile.

Quando si è accorto che il peggio era passato?

Quando mi son tolto il casco e mi hanno messo una maschera con l'ossigeno. Allora mi è tornato l'appetito e ho iniziato a recuperare un minimo di forze. Dopo 17 giorni da quando sono stato ricoverato, ossia l'8 marzo, ho preso una marea di pastiglie tra antibiotici e antivirali. Alla scadenza del 17° giorno non mi hanno più dato alcun tipo di pastiglia. Il 18° giorno mi hanno fatto degli esami dai quali è emerso che io sarei potuto andare in una struttura protetta o a casa isolato. Io ho scelto di andare a casa. Ho degli spazi che mi consentivano di rimanere da solo e così è stato. Sono rimasto in isolamento domestico per tre settimane in una parte della casa senza avere alcun contatto se non telefonico con i miei familiari.

Finalmente era tornato a respirare...

Assolutamente sì anche perché giorno dopo giorno riacquisti le forze.

Qual è il gesto, appena riacquistato un minimo di vitalità, che le ha dato maggiore soddisfazione?

Una doccia. Breve perché anche nei primi momenti si è stanchi. Poi ho cominciato la mia convalescenza. Ho effettuato un primo tampone il giovedì santo che è risultato negativo e il secondo il martedì dopo pasqua ed è stato negativo anche questo. Da lì sei un uomo libero e ho ripreso a frequentare la casa e a fare delle uscite molto limitate. E lunedì scorso sono tornato in ufficio.

C'è chi dice che si riprende come prima e chi, invece, sostiene il contrario. Lei come ha vissuto il suo rientro tra i comuni mortali?

Fisicamente sono tornato al 90 per cento e mi ritengo un fortunato perché ho avuto una ripresa molto positiva. Però, dire che sono quello di prima è un azzardo. Il modo di vedere la vita è ovvio che è diverso. Quando hai fatto una esperienza del genere e hai visto gli eroi all'opera, sei portato ad avere una visione del mondo diversa, con grande considerazione per il lavoro degli altri, soprattutto di quelli che aiutano a salvare vite umane. Apprezzi, inoltre, di più le amicizie, le persone che ti sono state vicine.

A Lucca ci sono parecchi che la rivedrebbero volentieri.

Io approfitto di questa intervista per ringraziare tutti gli amici lucchesi e non solo, così come tutti i colleghi - che sono stati tanti - che mi sono stati vicini tramite messaggi. Mi ha fatto piacere. Manco da quattro anni e risentire persone che non sentivo da tempo mi ha fatto piacere e mi creda non è la classica frase di circostanza.

Quando un salto da queste parti?

Io mi auguro in estate, quindi in Versilia per riabbracciare il mio amico Roberto Santini e tutti gli amici di Lucca.

Lei è da sempre un grande tifoso dell'Atalanta. Poco prima dell'inizio di questa tragedia, a San Siro, la squadra di Bergamo ha affrontato e battuto agli ottavi di Champions il Valencia in un evento che è stato considerato una sorta di focolaio per il virus. C'erano oltre 40 mila bergamaschi. Sia sincero: c'era anche lei?

Assolutamente sì e mi ero anche già prenotato per il ritorno a Valencia. Purtroppo non è stato possibile andarci.

E non crede che, forse, potrebbe essere stato contagiato proprio in quella circostanza?

Quella sera eravamo in otto amici a vedere la partita. L'unico che ha contratto il coronavirus sono stato io ed eravamo tutti, più o meno, della stessa età. Non mi sono mai chiesto dove potessi aver contratto la malattia, però, quella serata resterà scolpita nel mio cuore indipendentemente da quello che è successo.

Ultima domanda: il ritorno dove lo ha visto?

Il ritorno è stato la sera dl martedì 10 marzo, due giorni dopo il mio ricovero. Avevo la testa appesantita, ma la partita l'ho vista sul mio tablet sulla tavola sopra il letto d'ospedale. Dopo, quando sono tornato a casa, me la sono vista altre due volte.

Perico si dice che la salute viene prima di tutto, ma adesso la gente comincia a pensare che, forse, anche poter lavorare e guadagnarsi da vivere sia prioritario. Lei cosa ne pensa?

Innanzitutto viene la salute, ma è ovvio che, poi, bisogna convivere con le necessità economiche. Bisogna trovare il modo per vivere di pari passo, ma la salute è prioritaria. Quando sei morto può succedere quello che vuoi, ma sei morto e non puoi fare alcunché. Bisogna, quindi, prima sopravvivere e poi combattere per tornare a vivere la propria vita in modo dignitoso.