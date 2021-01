Altri articoli in L'interSVISTA

martedì, 5 gennaio 2021, 12:23

Samuele Cosentino, ideatore del progetto di sostegno psicologico ai commercianti in tempi di Covid, ripercorre le tappe di una vicenda che ha suscitato polemiche, anche strumentali, a non finire

domenica, 27 dicembre 2020, 15:33

Intervista con la dottoressa Manuela Giuliani del centro Das di S. Anna: isolamento sociale e incertezza economica alla base di depressione e disturbi di ansia

venerdì, 11 dicembre 2020, 16:41

Stefano Stagi, promotore della messa in latino rito romano antico secondo il Concilio di Trento, ora dirigente scolastico a Rovigo, aveva manifestato il desiderio di fare quattro chiacchiere con noi sui massimi sistemi: eccolo accontentato

giovedì, 29 ottobre 2020, 14:50

Mohamed El Hawi, 34 anni, detto Momi, musulmano, ma nato e cresciuto in S. Frediano, si ribella al Dpcm: "Ho cinquanta dipendenti e tre ristoranti, la gente ha bisogno di me, non posso deluderla". Servizio al tavolo dalle 12 alle 22

domenica, 25 ottobre 2020, 11:02

Il professor Marcello Pera, ex presidente del Senato, in questa interSvista esclusiva affronta la crisi dell'Occidente, la decapitazione di Samuel Paty a Parigi, l'incedere dell'Islam, l'"apostasia" di papa Bergoglio, gli italiani e il Covid, l'ipocrisia delle classi dirigenti progressiste e la dissoluzione della famiglia naturale

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:30

Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro, descrive le condizioni oggettive delle piccole e medie imprese alla luce delle restrizioni disposte dal Governo in materia di Coronavirus: "Potenza di fuoco di Conte & C.? Potenza sì, ma di acqua"