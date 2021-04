L'interSVISTA



Appello di Mimmo D'Alessandro: "Vaccinarsi è l'unico modo per tornare a vivere"

venerdì, 2 aprile 2021, 16:18

di aldo grandi

Al telefono, il giorno prima, lo abbiamo sentito tra il rumore dell'acqua. Lo abbiamo richiamato il giorno successivo, così, per chiedergli conto di ciò che avevamo letto da qualche parte circa i suoi programmi in tempi di Covid e i suoi propositi. Ci è sembrato il solito Mimmo di sempre, tosto e mai domo, sicuramente più disincantato rispetto alle speranze dell'anno passato, con meno proclami e la convinzione, che un anno fa nemmeno paventava, di essere, come hanno affermato il commissario e generale Francesco Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, impegnati in una guerra senza quartiere. Alla fine il patron e fondatore del Summer Festival, la manifestazione musicale più importante d'Italia, ha accettato di farsi interSvistare, ma, ad un certo punto, avrebbe voluto interromperla, l'interSvista, perché, a domanda precisa, gli abbiamo risposto altrettanto sinteticamente e precisamente che noi, il vaccino anti Covid-19, non solo non lo facciamo, ma nemmeno ci siamo mai sognati di farcelo somministrare.

Mimmo d'Alessandro buongiorno. Ieri l'abbiamo sentita al telefono in movimento nell'acqua. Dove si trovava? Maldive o Seychelles?

Io vivo a Viareggio ed ero a Viareggio dove sono anche adesso.



Ma in mare?



No, lavoro tutto il giorno e nella mia pausa, poco più di un'ora, faccio una camminata sulla spiaggia. Tutto qua.

Questo vuol dire che lei non è arrabbiato per quello che sta succedendo.

No, io sono molto arrabbiato, però, non si può far niente. Questa non è una cosa voluta da qualcuno. Siamo in una guerra di cui non conosciamo il nemico. Un nemico che è un mascalzone che non conosciamo e, quindi, non te la puoi prendere con qualcuno. Chi se la prende con qualcuno per il Coronavirus è un folle. Si chiama, apposta, pandemia e chi dice che non è vero e che non esiste andrebbe rinchiuso. Pure per rispetto a tutti questi morti, che ci sono stati e ci sono tutt'ora. Io ho amici che sono stati malissimo e, quindi, non diciamo cavolate per favore.

Ci par di capire che anche questa estate il Summer Festival non potrà essere quello che è sempre stato.

Purtroppo sì. Stiamo cercando di salvaguardarne almeno una parte a settembre. Ci proviamo, Stiamo lavorando per mettere tutto in sicurezza con gli ingegneri e abbiamo dei progetti già pronti per vedere se riusciamo a salvare qualcosa per, poi, sperare di ripartire alla grande nel 2022.

Ricordiamo che già nel 2020 lei si augurava di poter stare meglio nel 2021.

Confermo che nel 2020 avevo detto la stessa cosa, però, come tutte le persone di buonsenso che si auspicano di ripartire nel 2022. Io sono una persona positiva e sono convinto che nel 2022 si ripartirà a pieno ritmo e ci ricorderemo questo periodo come un bruttissimo sogno.

Lei riesce a dormire?



Certamente. Dormo come tutte le persone responsabili. Io posso solo dire che sto lavorando il triplo di quello che lavoravo in tempi normali e che non ci siamo mai fermati nel cercare di trovare il modo di sopravvivere. Ho un'azienda con 30 dipendenti e cerco in tutti i giorni di salvare il salvabile. La gente che lavora con noi è tutta gente che abbiamo preparato e cresciuto e a cui abbiamo insegnato tutto. Non potevamo e non possiamo abbandonarla.

Ha mai pensato di mollare tutto?



Mai, perché io sono un combattente e non mollo mai. Come diceva Totò, chi si ferma è perduto. Anzi ho sempre pensato e lavorato per fare di più e ripartire meglio di prima.

Lei si è vaccinato?



Io non mi sono ancora vaccinato perché aspetto il mio turno. Ovvio che appena mi chiamano vado, mi sono già iscritto. E mi vaccino molto volentieri anzi aggiungo che ci dobbiamo vaccinare tutti e chi non lo fa è un incosciente. Lo dobbiamo fare per ricominciare a vivere. Guardi, io sono sempre stato contro i medicinali e non ho mai fatto il vaccino per l'influenza, però, questo qui va fatto e lo faccio molto volentieri. Voglio ricominciare a vivere e a lavorare e a rispettare tutti gli altri. Questo vuole essere un appello a tutti: ci dobbiamo vaccinare e chi la pensa diversamente sbaglia per non dire altro. Lei, ad esempio, si è vaccinato?

No e non ho intenzione di farlo.

Allora le dico che non voglio continuare l'intervista perché una persona intelligente come lei che io stimo molto, non può non vaccinarsi. Lei deve dare il buon esempio perché è l'unico modo per ricominciare a vivere. Lei pensa che si possa andare ancora avanti per due o tre anni senza lavorare come accade adesso?

No, io credo che si debba riaprire subito per non rischiare di morire entro pochi mesi.



Ma se lei intasa gli ospedali con i malati di Covid, chi ha un incidente stradale o un'altra malattia, come fa ad essere curato se non ci sono posti disponibili o personale necessario? Lei, mi permetta, ha un atteggiamento irresponsabile per non dire peggio.



Non crede che stiano esagerando con la paura?

No assolutamente, perché conosco molte persone colpite da questo maledetto virus e stanno male.

Tuttavia si dovrebbero rispettare i diversi punti di vista o no?

In questo caso, mi dispiace, ma no. Perché bisogna rispettare il prossimo e la gente che lavora, gli anziani e l'unico modo per uscirne è vaccinarsi.

E se questa emergenza sanitaria non dovesse finire mai?



Io credo molto nella scienza, quindi, sono convinto che questo è i l'unico modo per uscire e per ripartire, Così come facciamo un vaccino per l'influenza ora bisogna fare questo. E' veramente sciocco. Ci sono milioni di persone che si vaccinano. Inoltre, se uno crede nelle istituzioni non può non vaccinarsi. Quando ho visto Mattarella e Draghi che si sono vaccinati, ho capito che non potevo non farlo anche io. Bisogna farlo. Lei dirige un giornale e non può non farlo. Io la considero un amico e mi permetto di dirle quello che penso.

Al di là di tutto, qualora il Summer Festival dovesse, anche solo in parte, riprendere a settembre, ci par di capire che chi vorrà assistere dovrà possedere una sorta di 'passaporto sanitario' che attesti di aver fatto il vaccino. E' così?

Non ho detto questo. Mi attengo a quello che diranno le istituzioni. Daranno un protocollo da seguire e io lo farò eseguire alla lettera. E sono sicuro che i luoghi dei concerti saranno i posti più sicuri Covid free perché noi siamo in questa pandemia i più bravi che esistono al mondo.

Che cosa le ha insegnato questo anno terribile?



Tante cose perché ho sofferto, sono stato male. non mi spettavo mai che sarebbe accaduta una cosa del genere. Mi hanno insegnato a a voler bene al prossimo e ad essere rispettoso e a fare qualcosa per gli altri e quindi non accetto. Sono contro i No-Vax e contro chi non si vaccina e li reputo dei nemici. Chi ama la musica non è così.

E se la gente non si vaccinerà?

Io mi attengo a quello che dicono le istituzioni, ma da quello che sento dire durante le conference call con tutto il mondo, tutti dicono la stessa cosa e cioè che l'unica salvezza è il vaccino. Inoltre, se ti dicono che se non fai il vaccino non puoi fare certe cose, che fai l'eremita? Io potrei anche farlo, ma il rispetto per gli altri, per la gente che lavora... Perché dovrei avere paura di infettare qualcuno?



D'Alessandro lei è tifoso del Napoli. Come fa senza poter assistere alle sue partite al San Paolo?



Infatti questa è una sofferenza incredibile, però, sono sicuro che a giugno con gli Europei il calcio inizierà con il pubblico. Ne sono certo e quindi è una auspicio che, poi, ripartano anche i concerti e ricominceremo a vivere. Guardi, se ci penso mi arrabbio davvero. Sono 14 mesi che non prendo, mi passi il termine, un c...o di aereo, che non posso abbracciare le persone e per me che sono uomo del sud il non poterlo fare è devastante. Si può vivere così? Io no, non lo posso accettare.