Marco Lazzaroni e il tempio della Casina Rossa: "Facile prendersela con le discoteche, ma non serve e non aiuta i giovani a superare gli effetti nefasti di questa pandemia"

giovedì, 27 gennaio 2022, 18:57

di aldo grandi

Marco Lazzaroni è stato, negli anni Novanta e nei primi anni Duemila uno dei massimi dirigenti del sindacato discoteche e locali da ballo. A Lucca, inoltre, è stato il pioniere di questo genere di intrattenimento. Può raccontarci un po' la sua storia?

A fine anni '80 ho iniziato ad occuparmi del S.I.L.B, sindacato italiano locali da ballo, l'associazione che raggruppa gli imprenditori e gestori del settore. Sono stato presidente provinciale e regionale per molti anni e nel direttivo nazionale per 3 mandati in seno alla casa madre Confcommercio. Anni in cui le discoteche e i locali da ballo ed intrattenimento erano a vario titolo, anche ingiustamente, colpevolizzati per le le cosiddette stragi del sabato sera, alcol ed abusi di droghe assieme ad altre problematiche giovanili. Come se tutto passasse dalle discoteche e non riconoscesse anche lacune istituzionali e famigliari. Anni difficili su questo fronte, ma splendidi per l'aggregazione, socializzazione, divertimento ed emozioni che abbiamo donato e garantito. Occorreva far sentire la nostra voce e ragioni nelle sedi istituzionali, politiche e civili. Era troppo facile e scontato attribuire colpe e manchevolezze ad un solo soggetto, le discoteche. Iniziava un confronto più vero e corretto con enti istituzionali ed opinione pubblica, stampa compresa, con associazioni di categoria dei lavoratori, centinaia di migliaia di lavoratori fra indiretti e diretti, e si iniziò anche a parlare di abusivismo, diritto di impresa, regole, formazione, collaborazioni con enti e corsi appositi, personalmente fatti con l'istituto superiore di sanità per tutelare i giovani ed i fruitori dei nostri servizi ed avere personale preparato col coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza. Accordi bilaterali col sostegno ed il plauso dei vari governi di quei periodi, un impegno a tutto tondo, una voce fuori dal coro che nel tempo ha dato ottimi risultati. Anni splendidi e impegnativi, ma anche duri che hanno, però, donato soddisfazioni, emozioni, confronti costruttivi e il piacere di fare quel lavoro. Ad inizio anni Duemila ho lasciato il SILB per dare vita ad una nuova associazione, a mio avviso più rappresentativa del settore, in Confindustria col nome di Assointrattenimento assieme ad un gruppo di altri imprenditori del settore, associazione che nel tempo è cresciuta e consolidata ed è tutt'ora in funzione.

I locali che lei ha gestito a Lucca e dintorni hanno fatto la storia e la vita di generazioni di lucchesi. Quali e quanti locali ha avuto?

Sono letteralmente nato in questa attività da sempre, come le famiglie circensi, la mia ha sempre gestito e si è occupata di intrattenimento, ballo, svago, ristorazione fin dagli anni '30, con mio padre Lorenzo meglio conosciuto come Lorenzino, poi con mio fratello Tony e la presenza di nostra madre Jane e la collaborazione di nostra sorella Laura. Mio padre è stato una pietra miliare e pioniere dell'intrattenimento e della ristorazione a Lucca non solo per avere creato la mitica Casina Rossa che inizialmente si chiamava la Baracca, ma anche per i suoi trascorsi di uomo di sport, giocatore e capitano per oltre dieci anni anni della Lucchese di cui è stato anche dirigente e vice presidente, ma sportivo ed amante di ogni cosa ed evento sportivo nella sua Lucca e par anni presidente dei Veterani dello sport a Lucca.

La Casina Rossa: che brutta fine per una struttura che è andata, letteralmente, in rovina.

La Casina era uno splendido posto nel verde del fiume Serchio dove si mangiava e ballava da Pasqua a fine estate e gli eventi erano sempre arricchiti dalle varie presenze di sportivi ed artisti dell'epoca. Dietro ad un grande uomo c'era una grande donna, mia madre, una grandissima donna coadiuvatrice e collaboratrice unica per mio padre e poi per noi. Sino alla sua scomparsa nel 1995 è stata al suo posto al bar, forse la cassiera più amata e ricordata che ci sia. Nel crescere la Casina Rossa ha avuto il primo camping di Lucca, i campi da tennis, le piscine e anche un tiro a volo, ristoranti e pizzerie oltre al settore ballo. Penso che siamo stati un riferimento e un punto di incontro per tante generazioni. Mio fratello Tony ha proseguito l'opera di mio padre ed assieme abbiamo gestito il locale sino a fine anni '90 quando l'abbiamo lasciata e ceduta, ma mai dimenticata e con una parte di cuore che ancora vive e, credimi, ci sto piangendo e commovendo al solo pensarci. Lui, mio fratello, una roccia, continua ad occuparsi con successo di ristorazione e catering.

Ha nostalgia di quel tempo?

Certo che sì. Fare il dj in quegli anni, metti dischi e fai ballare è stata la mia attività e professione primaria per quasi 30 anni. Il primo disco nel 1971, ero piccolo, appena 12 anni, ma vivevo da sempre in mezzo alla gente e alla musica. In quei tempi il servizio primario era la domenica pomeriggio poi iniziò anche il sabato sera e la domenica sera. Era la vecchia Casina che un incendio distrusse a inizio anni '80. Si ballava con i complessini musicali, le discoteche erano agli albori e solo in poche e grandi città ne esistevano, l'orchestra suonava per circa un'ora e poi pausa e tutti a sedere, vera pausa. Un pomeriggio presi il mio vecchio stereo Lesa, qualche 45 giri e lo suonai usando le casse del giradischi come fonte ed il microfono dell'orchestra per diffondere la musica dalle loro casse e accadde che le persone si alzarono e ballarono. Una cosa sorprendentemente nuova ed inattesa, quello è stato l'inizio. Poi convinsi mio padre a comprare un piccolo impianto della Davoli e due casse da 100 watt, ora poco anche per uno stereo da auto e iniziammo a diventare alternativi ai gruppi prima e diventare discoteca poi a inizio anni '70. Quindi l'apoteosi nel sabato pomeriggio con ingresso e consumazione a 500 lire. Da lì tutto facile e pieno di immense soddisfazioni.

Molti gruppi si sono esibiti alla Casina Rossa.

Sì, Zucchero, Lucio Battisti, i Pooh, la PFM, la Zanicchi, la Berté, Mia Martini, Modugno, Alan Sorrenti tanto per fare alcuni nomi ed artisti e cabarettisti tipo Beppe Grillo, La Smorfia, Beruschi, le Sorelle Bandiera, Fiorello e negli anni 80/90 tutti i dj di Radio DG da Linus ad Albertino e tanti altri. Un ricordo particolare va alla trasmissione in diretta che avemmo con l'Altra domenica di Renzo Arbore nella quale fu trasmessa l'esibizione, prima in Italia, dei Rockets, i primi con laser ed effetti futuristici. Ho seguito e mi sono occupato di altri locali e gestioni fra cui Gilda, Caffè Liberty, Don Chisciotte, Colle Paradiso, Belli e pitoni oltre ad una breve collaborazione con il Pianeta ed Ekò. L'incendio della vecchia Casina avrebbe potuto fermare l'attività di intrattenimento da noi intrapresa ed iniziata anni ed anni prima, ma la ricostruimmo molto più grande e forse anche più bella di prima e fu un successo incredibile ricco di emozioni non solo professionali, ma di vita...sensazioni...appuntamenti....amori. Amore verso i fruitori...i clienti...gli amici...e amori che nascevano e che contribuivamo a far nascere. Mettevo sempre una parentesi di dischi slow e penso che ciò abbia contribuito a far incontrare, conoscere, innamorare e far vivere tante splendide storie. Spesso mi sento dire che è stata colpa o merito mio se hanno trovato moglie o marito ballando.

Adesso il Covid ha messo in ginocchio le discoteche e i locali da ballo. Lei ormai è fuori dal giro, ma se dovesse nuovamente essere in pista, che cosa farebbe per contrastare questo vero e proprio massacro nei confronti di una delle più antiche e vivaci forme di intrattenimento e non soltanto giovanile?

Ora in tempo di Covid pensare a tutto questo sembra fantascienza, ma spero che le prossime generazioni possano avere la fortuna ed il privilegio di poterlo vivere e scoprire. L'ho lasciata, la Casina Rossa, a fine anni '90 con grande dolore nel cuore, ma cosi va la vita. Era sicuramente e rimarrà per sempre non una sola e semplice attività commerciale, ma una parte di me, un qualcosa che mi ha fatto crescere come imprenditore ed in primis come persona. Vederla cosi mi fa piangere, ci sto veramente male, ma non posso fare altro che starci male, ma anche bene nel ricordare le cose belle e positive e quanto sia stata apprezzata e vissuta negli anni, cosa che credo sia e rimanga per molta molta gente. Se risorgerà? Non so, difficile specie per l'abbandono in cui è adesso e anche per la crisi attuale, ma mai dire mai. Alla fine si può risorgere dalle proprie ceneri. Lo spero e ne sarei felice.

Cosa dovrebbe fare, a suo avviso, un imprenditore che gestisce una discoteca in Versilia?

La crisi delle discoteche e dei locali di intrattenimento in genere, balere e nights club compresi, non dico sia irreversibile, ma sicuramente difficile da risolvere e farle tornare in auge. A Lucca e in Versilia sono spariti locali e nomi storici del mondo dell'intrattenimento: Casina Rossa, il Pianeta poi Kuku ed Ekò, la Caniccia, il Midho e molti altri. Difficile pensare a persone che vogliano investire attualmente in questo mondo. Ci vorrà tempo e anche cambiamenti sociali e di mode, ma può accadere magari una nuova febbre del sabato sera, chissà mai dire mai. In Versilia magari esistono ancora fior fiore di imprenditori capaci e che hanno mezzi ed idee. Se saranno aiutati e questa pandemia allenterà la crisi sicuramente potranno offrire un ottimo prodotto in locali splendidi e sicuri e col vantaggio che quasi tutti hanno spazi esterni splendidamente vivibili, ma ovviamente non dipende solo da loro. Sicuramente la gente, il pubblico, le persone in genere hanno voglia e desiderio di aggregazione, divertimento, spensieratezza, di socializzare e tornare a vivere emozioni e sensazioni. Tutte cose che il mondo dei locali da ballo conosce e può donare.

Qualche ricordo?

Io ho smesso di... far girare i dischi a fine anni '90, ma, occasionalmente, la passione prende il sopravvento e mi concedo qualche seratuccia rigorosamente di musica '70/'80 e con dischi originali ed in vinile 45 giri compresi, oggetti che per molti sono tabù. Mi domandano anche cosa sono. D'altronde siamo nell'era di Internet e se non ho attaccato la cuffia al chiodo lo debbo ai tanti amici che apprezzano ed amano la mia musica e la ricordano con piacere e principalmente a due persone che mi sono sempre state accanto: Luca Bastianelli, bravissimo dj col quale faccio serate ed abbiamo allietato diverse volte assieme la Notte Bianca in piazza Anfiteatro, e Maurizio Bianchi la mia spalla sin dall'inizio degli anni '80 memoria storica e musicale indispensabile per me. Un ricordo o aneddoto? Nel 1977 andai a New York a comprare i dischi. Non esisteva Internet e la musica si sceglieva su pochi campioni che arrivavano in Italia e che col tempo avrebbero spopolato. Tutto era legato al proprio intuito e gusto, ma andare a New York, scoprire nuove realtà, vedere lo Studio 54 o la New York New York fu un salto di qualità ed ero assieme, lo ricordo con piacere e stima infinita per un grande dj, forse il più grande, del mitico Cavalluccio Marino che ha fatto scuola un po' a tutti: Giorgio Giordano.

Il Covid imperversa, ma in estate, in genere, lascia liberi: eppure anche in estate il Governo se la prende con chi vuole ballare accusandolo di essere fonte di contagio. Vogliamo parlarne?

Per il Governo è facile avere colpevolizzato un unico settore. Facile anche, per loro, vedere problematiche in un solo senso, vedono le zampe di formica e gli sfuggono quelle di elefante. Penalizzare le discoteche è anche rischiare di negare di vivere emozioni, sensazioni, aggregazioni, socializzazione, cose che ora più che mai occorrano e servono anche per fare fronte a questa disastrosa pandemia non solo economica, ma sociale, psicologica e affettiva. Chiudere i locali è solo un effimero modo di risolvere il problema e fa prolificare ed aumentare i rave party e tutte le forme di intrattenimento abusive che alla barba dei decreti prolificano e continuano ancor più di prima, difficili da trovare e tanto più da fermare funzionando con il passaparola e sui social. E questo loro prolificare è la dimostrazione ulteriore di quanto le persone amino ed abbiano voglia di divertimento, socializzazione e ballo. Cose che all'interno di un locale regolare possono essere concesse nella massima sicurezza e garanzia di rispetto delle regole e con la possibilità di verificare il tutto. Chi non ha licenze o lo fa abusivamente è praticamente impossibile da controllare ed è a rischio dell'utenza che lo frequenta oltre a quello della pubblica salute. Il Governo dovrebbe pensare anche a questo, non far finta che il problema non esista e gettare fumo negli occhi senza dimenticare che siamo una nazione che vive di turismo e che il ballo ne è una parte indispensabile. Le vacanze dormitorio non attraggono nessuno.