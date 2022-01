L'interSVISTA



Remaschi frantuma il centrosinistra: "Lucca merita Giorgio Del Ghingaro come sindaco"

lunedì, 24 gennaio 2022, 18:44

di aldo grandi

Marco Remaschi è nato ad Altopascio nel 1957. Vive a Ghivizzano ed è sindaco di Coreglia Antelminelli. E' nato politicamente nel Psi all'inizio degli anni Ottanta dove è rimasto fino al 1992 quando il partito socialista 'chiude i battenti'. Dal 1996 è sindaco di Coreglia per due mandati fino al 2005 dopodiché diviene consigliere regionale per altri due mandati dal 2005 al 2015 prima in una lista civica e, poi, per il Pd. Nel 2015, dal 1 luglio, è stato assessore all'agricoltura fino al settembre 2020 quando è tornato a fare il sindaco nella sua città.



Marco Remaschi lei è come il vino, più invecchia e più diventa... strutturato. Chi pensava che, dopo la rottura con Andrea Marcucci, avrebbe mollato ritirandosi a vita privata, evidentemente non la conosceva.



Ho pensato, dopo l'esperienza regionale, di poter restituire alla mia comunità quanto la mia comunità mi aveva dato per intraprendere il percorso in Regione Toscana. Forte della consapevolezza di aver maturato una esperienza importante nei 15 anni trascorsi a Firenze, dieci da consigliere e cinque da assessore, ho voluto dare un contributo al mio territorio.



Ma di Marcucci non vuole dire niente?



E' chiaro che qualcuno avrebbe preferito che mi facessi totalmente da parte, che mi togliessi dalla vita politica amministrativa, ma ha prevalso in me la passione, la voglia di tenere la schiena dritta e anche l'orgoglio di dimostrare che tutto quello che avevo fatto non andava lasciato perdere e buttato via. La mia esperienza politica, anche fuori dal partito democratico, doveva continuare.



Quando lei, in polemica con il partito democratico, ha abbandonato mettendosi in proprio, numerosi amministratori della provincia di Lucca scelsero, all'epoca, di seguirla. A cominciare dai sindaci di Altopascio e di Villa Basilica. Cosa ha provato di fronte a questa che fu, senza ombra di dubbio, una dimostrazione di fedeltà?



Ho capito che la politica è anche passione, è anche presa di coscienza di quello che avviene. Devo dire che non solo i due sindaci, ma molti amministratori mi sono stati vicini in questo periodo e mi hanno dimostrato stima e affetto. Conservo per me una serie di passaggi, di lettere, di commenti da parte di queste persone in aperta critica con chi mi aveva fatto fuori e per me questo è stata una ulteriore iniezione per far capire che il mio percorso politico doveva continuare sempre nell'ambito della mia concezione della politica che vuole restare sempre al fianco dei cittadini ed essere pragmatica e dare risposte concrete.



Negli ultimi mesi si è avuta, netta, la percezione che lei, politicamente parlando, da Coregia volesse scendere a Lucca per prendere parte, con il suo partito Azione, alle imminenti elezioni amministrative del capoluogo. E' una impressione o, effettivamente, è proprio così?



Io sono il segretario regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda e nelle prossime settimane mi ripresenterò per ottenere il rinnovo del mandato. Faccio politica, la faccio in un partito liberaldemocratico, riformista, europeista che vuole superare gli steccati delle contrapposizioni ideologiche e che basa la sua azione sui contenuti entrando nel merito delle questioni e non come fanno altri su sterili contrapposizioni ideologiche che Lucca ha bisogno di superare. Pertanto la mia attenzione verso le prossime scadenze amministrative del capoluogo è per cercare di portare un vento nuovo, un'aria fresca e puntare su un candidato a sindaco che è fuori dagli schemi classici della contrapposizioni ideologiche e che sappia mettere Lucca al centro dell'azione amministrativa, che sappia dare risposte ai cittadini e sappia riposizionare Lucca in quel solco che merita.



Giorgio Del Ghingaro?



Giorgio Del Ghingaro è, a mio modo di vedere e per come interpreto io il ruolo di amministratore e di politico, la figura di maggior prestigio e di maggiore capacità della nostra provincia e non solo. Lo avrei visto bene a fare il presidente della giunta regionale, ne avrebbe avuto la capacità. La storia ci insegna che così non è andata quindi, sarebbe sicuramente per Lucca un ottimo candidato, al di fuori degli schieramenti politici, capace di raccogliere tutti quei suggerimenti che il civismo sta trasmettendo alla politica e che spesso rimangono inascoltati. E poi uscirebbe dalla logica di scontro ideologico sinistra-destra.



Scusi Remaschi, ma si rende conto che così facendo lei si mette apertamente contro il candidato ufficiale del Pd e di Andrea Marcucci, Francesco Raspini?



Io credo che dai segnali che raccolgo, anche in ambito Pd non c'è tutta questa convinzione sulla candidatura di Raspini. E' una mia impressione di cui mi assumo tutte le responsabilità.



Le malelingue dicono che nell'ultima riunione del direttivo Pd, Raspini fosse piuttosto incavolato e, inoltre, pare che ce ne siano state anche per lei.



Da quello che mi dicono hanno parlato parecchio delle mie prese di posizione e non capisco, evidentemente non avevano altro di meglio di cui parlare. C'è molto nervosismo, e questo traspare anche dall'intervista rilasciata dai massimi esponenti politici del Pd nei giorni passati dove è manifesto che Raspini e il Pd si chiudono nel fortino della sinistra e, quindi, danno un segnale alla città di aver poca voglia di intraprendere percorsi riformisti.



Vogliamo dirla tutta? A noi pare che se il centrodestra non avesse costretto Mario Pardini ad abbandonare le tende, probabilmente avrebbe potuto vincere a mani basse.



Questo non sono in grado di poterlo valutare, ma è evidente a tutti che anche in casa centrodestra c'è molta inquietudine e non si è trovato ancora oggi la candidatura rappresentativa. Questa è la testimonianza della grande divisione in casa centrodestra. E' per questo che è necessario per Lucca dare una svolta nuova e dare l'opportunità ai cittadini di poter intraprendere una strada diversa da quella finora disegnata che provi a trovare soluzioni e a dare risposte concrete ai tanti temi che oramai da anni trovano questa città ingessata.



Ci sono molte persone simpatizzanti del centrodestra che auspicano una candidatura di Giorgio Del Ghingaro. Lei pensa che verrà come stiamo dicendo da mesi oppure che resterà al di là del Quiesa?



Io dico che ci sono anche tanti cittadini di Lucca di centrosinistra che vogliono Giorgio Del Ghingaro sindaco e che hanno capito che la centralità di Lucca passa attraverso amministratori capaci. Io spero che Giorgio faccia la scelta giusta nei modi e nei tempi che lui ritiene perché Lucca si merita Giorgio.



Nei giorni scorsi altre forze politiche minoritarie di centrosinistra hanno rifiutato di accogliere l'appello all'unità lanciato da Francesco Raspini. Dai 5 Stelle a Italia Viva a Italia dei Valori. Sia sincero. Siete tutti già d'accordo nel respingere ogni ipotesi di aggregazione con il Pd?



Personalmente credo che il partito democratico abbia commesso una sottovalutazione quando, a fine agosto, ha iniziato un percorso di confronto, se così si può definire, cercando di chiamare al tavolo forze politiche di area moderata, ma imponendo una soluzione già partorita. Non è che si può dire che il percorso delle primarie è il percorso democratico nel quale si lascia libera scelta ai cittadini di scegliere da chi vogliono essere rappresentati. Questo è solo uno strumento che serve a giustificare decisioni già prese ai caminetti. Mi domando perché le primarie non siano state fatte per individuare le scelte alle elezioni politiche del 2018 oppure alle elezioni regionali del 2020.



Bella frecciata a chi vuol capire. Torniamo a Lucca. Che cosa rimprovera lei a questa amministrazione comunale di non aver portato a termine?



Sono diverse le situazioni che sono rimaste inevase. Potrei parlare degli assi viari e mi meraviglia la posizione di Raspini e l'immobilismo quando basta pensare tre anni fa le battaglie interne al partito democratico e gli scontri politici Tambellini-Menesini su questa partita. Si vuol parlare di Campo di Marte? Abbiamo il peggior Hub vaccinale di tutta la Toscana, realizzato solo per motivare e giustificare i tre milioni di euro spesi a fine 2020 sulla struttura di Campo di Marte. Non era meglio il polo fiere? Eviterei di parlare della ex manifattura tabacchi e di quello che è successo nei rapporti tra amministrazione comunale, fondazione Carilucca e città. Vorrei sottolineare la marcia indietro da parte dell'attuale giunta dopo che aveva assicurato la Fondazione Carilucca sulla fattibilità del progetto Coima. Vogliamo parlare del mercato del Carmine? Oppure dello stadio Porta Elisa? Anche qua, senza dare alcuna risposta all'attuale dirigenza sportiva rossonera, ai suoi sostenitori e quindi privandoli di un progetto che potrebbe rilanciare Lucca calcistica agli albori di un tempo. Infine una domanda: ma il Pd sull'asse nord-sud e sulla viabilità nel suo insieme, come la pensa?



Ci viene in mente il tema della scuola. Da tempo centinaia di studenti sono costretti a seguire le lezioni nei containers. Possibile che non esista una soluzione immediata?



Su questo sarebbe necessario interpellare il presidente della Provincia Luca Menesini. E basterebbe andare indietro nel tempo ed accogliere alcune sue dichiarazioni fatte ai genitori e ai ragazzi nelle quali si garantiva che nel giro di poco tempo, di pochi mesi, si sarebbe risolto il problema scuola e questi ragazzi avrebbero potuto avere scuole nuove, efficienti e funzionali. E' passato troppo tempo. Le promesse fatte e regolarmente disattese, si sono presi in giro i nostri ragazzi e si è generata una situazione di grave difficoltà. Si torna a promettere, a prendere nuovi impegni con grave, lacunoso ritardo. Tutto questo è insopportabile.



Lei è sindaco di Coreglia, qual è la sua visione sullo sviluppo di Media Valle e Garfagnana?



Con i sindaci della Media Valle c'è sintonia nella visione di politiche di insieme che si possono traghettare verso lidi migliori. Stiamo lavorando di concerto con l'Unione dei comuni della Garfagnana su temi di grande rilevanza per la Valle, uscendo dagli schemi e dai perimetri di ogni singola realtà comunale e avendo una visione complessiva più ambiziosa. Parlo del piano di ambito turistico, parlo del progetto Pinqua, parlo dei progetti di rigenerazione urbana sui quali unendo le forze e gli obiettivi riusciremo a intercettare risorse che ci permettano il rilancio complessivo del nostro territorio ed una visione prospettica che dia ai territori rurali come il nostro tutte quelle opportunità di sviluppo di cui c'è estrema necessità.



Concluderei con una domanda personale: cosa vuol fare da grande Marco Remaschi?



Marco Remaschi grande lo è già di età, mi sto divertendo. Guardo in maniera più distaccata la politica e sto trovando in tanti ragazzi quella voglia di misurarsi, di impegnarsi. Ecco io provo a trasmettere loro passione, entusiasmo e voglia di credere che si può essere qualcosa di migliore rispetto a quello che attualmente c'è.