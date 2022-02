L'interSVISTA



Alberto Baccini (Italia Viva): "Basta Pd, io con Renzi e, ora, insieme a Remaschi e Mallegni per far vincere Giorgio Del Ghingaro"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 13:09

di aldo grandi

Alberto Baccini, 67 anni, nato a Sillano, è stato per due mandati consecutivi sindaco di Porcari dal 2007 al 2017, componente dell'assemblea nazionale e della direzione provinciale del Pd fino a quando non ha abbandonato il partito nel 2018. Dal 2020 è coordinatore di Lucca, Piana, Media Valle e Garfagnana per Italia Viva.

Baccini prima di tutto bisogna chiarire una cosa: perché uno come lei, per una vita o quasi, all'interno del partito democratico e sindaco per dieci anni a Porcari anche se non soprattutto in veste di rappresentante del Pd, ad un certo punto ha scelto di abbandonarlo?

Perché ad un certo punto il partito democratico ha smesso di interpretare quella che doveva essere la sua natura e la sua missione di partito moderno, riformista, di una sinistra europea liberale e democratica e non più ideologica. Questa era la mia idea di appartenenza ed è proprio per questa ragione ne sono uscito prima ancora che lo facesse Matteo Renzi che era il mio punto di riferimento politico. Posso dire con soddisfazione che in questo caso è stato lui che ha seguito me.

C'è stata una goccia, in questo percorso, che ha fatto traboccare il suo vaso già colmo?

La goccia c'era già stata, piuttosto abbondante, il 4 dicembre 2016, in occasione del referendum costituzionale quando parti non marginali del Pd avevano fatto campagna elettorale per il No e avevano poi brindato tutti insieme alla sconfitta. Io ho sempre sostenuto che la mattina dopo bisognava prendere atto che una fase si era chiusa ed era necessario aprirne una nuova, rompendo con i vecchi schemi e creando una nuova aggregazione politica. Matteo Renzi l'ha fatto, purtroppo, con due anni di ritardo.

Aveva promesso che se avesse perso si sarebbe ritirato dalla politica.

Posso rispondere tranquillamente. E' sicuramente vero quello che lei dice però ci sono alcuni aspetti da considerare. Premesso che quelle affermazioni furono un errore politico, non si deve dimenticare che successivamente circa due milioni di persone andarono a votare per le primarie del Pd e al 70 per cento chiesero il ritorno di Renzi. Poi mi permetta anche di dire che la politica, spesso, è piena di contraddizioni per il semplice fatto che oggi si corre a una velocità infinitamente superiore rispetto al passato, i contesti mutano in continuazione e quindi risulta difficile parlare di incoerenza quando la realtà che ti circonda è soggetta a ripetuti cambiamenti. Molte volte è la politica che deve adeguare la propria azione alle mutate condizioni e non il contrario.

Veniamo a lei e a Lucca. In vista delle prossime elezioni amministrative lei ha ribadito chiaro e tondo che non accoglie l'appello lanciato dal candidato a sindaco del Pd Francesco Raspini. Giusto?

Ferma restando la stima personale verso il candidato del Pd, noi riteniamo che i due poli che hanno governato alternativamente la città di Lucca negli ultimi 20 anni non abbiano saputo dare risposte adeguate ai problemi veri della città. Penso alle infrastrutture in modo particolare, penso ai grandi contenitori sui quali sono sempre mancate

proposte strategiche di futuro, penso alla sanità territoriale che dovrebbe ricevere un forte impulso anche dall'amministrazione comunale per essere implementata e resa maggiormente fruibile a una cittadinanza sempre più anziana. In altre parole direi che è mancata la capacità di dettare l'agenda che è la cosa più importante che un'amministrazione locale deve fare sul territorio e mi viene sinceramente da ridere quando sento parlare del timore dei poteri forti che sono in realtà direttamente

proporzionali alla debolezza della politica e vengono spesso evocati per nascondere incapacità o addirittura, inettitudine. Il vero potere forte sul territorio è il sindaco e deve essere capace di esercitarlo con forza.

Anche Marco Remaschi di Azione ha rifiutato ogni approccio col Pd. Vi siete messi d'accordo?

Stiamo seguendo un percorso comune che auspichiamo possa realizzarsi anche a livello nazionale, insieme abbiamo preso atto del fallimento sistematico del maggioritario e della polarizzazione della politica dove spesso emergono gli estremismi dell'una e dell'altra parte e, quindi, riteniamo che a Lucca come a Roma ci sia necessità di occupare uno spazio politico nuovo che io non definirei centrista, ma centrale cioè capace di attrarre segmenti di elettorato stanchi di queste battaglie ideologiche e di potere fine a se stesse.

Sia sincero. Giorgio Del Ghingaro è in pole position?

Io penso che Giorgio Del Ghingaro, prima o poi, prenderà una decisione. Noi pensiamo che sia sicuramente il candidato migliore per un polo civico e orientato alla reale soluzione dei problemi della città. Tra l'altro va detto che Del Ghingaro ha rappresentato una sicura eccellenza amministrativa ovunque abbia operato e la nostra città ha bisogno di uscire dal labirinto delle contrapposizioni politiche ed ideologiche sterili per passare a una fase esclusivamente dedicata ai programmi, ai progetti, all'operatività, alla reale implementazione delle proposte politiche.

Vi ritroverete, con ogni probabilità, a fare politica con Forza Italia.

Guardi io sono sempre stato uno convinto che la perdita di consensi da parte di Forza Italia rappresentasse un problema per il Paese. Perché, pur non avendola io mai votata, costituiva nel centrodestra una forza moderata ed europeista assolutamente contrapposta al sovranismo e al populismo di altre formazioni politiche alleate. Proprio in questi giorni questi nodi stanno venendo al pettine certificando la incompatibilità di un percorso comune tra culture fra loro profondamente diverse.

Ma lei, Alberto Baccini, che cosa farà da grande?

Io sono già abbastanza grande, direi forse anche troppo e intendo lavorare su Lucca come coordinatore di Italia Viva per arrivare insieme ad altri ad una coalizione

innovativa e con un candidato sindaco vincente, ritengo la mia posizione personale un problema marginale e non so dire oggi se ci potrà essere un impegno diretto o meno. Ne riparleremo al momento opportuno.