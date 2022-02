L'interSVISTA



Mario Pardini entra ufficialmente in lizza: "Io a disposizione di chi vuole il bene della città, ma il centrodestra è morto e sepolto"

martedì, 1 febbraio 2022, 12:45

di aldo grandi

Mario Pardini, fondatore di Lucca 2032 e ipotetico candidato unico del centrodestra prima che Massimo Mallegni, Remo Santini ed Elisa Montemagni lo silurassero uccidendo, di fatto, ogni ipotesi di convergenza, ha, finalmente, deciso di indire una conferenza stampa al centro commerciale Il Pinturicchio nel corso della quale ha spiegato le ragioni di una scesa in campo, la propria amarezza per aver dovuto abbandonare il tavolo e, soprattutto, quali sono i suoi progetti futuri. Noi abbiamo raccolto, a margine, questa interSvista senza peli sulla lingua.



Pardini, lei era sceso in campo un anno fa e noi fummo i primi ad annunciarla come l'atteso messia di un centrodestra che, se coeso, avrebbe potuto rovesciare il governo della città. Anche lei, dica la verità, ci aveva creduto mettendosi in piazza.



Certamente. Io e i miei collaboratori con cui fondammo Lucca 2032 avevamo ben chiara quale fosse la questione. La gente e i lucchesi anche, si stava allontanando ancora di più dalla politica e questo perché la politica li teneva lontani e si teneva lontana dalle esigenze delle persone comuni. Così abbiamo iniziato una sorta di tour per le frazioni della città incontrando anche numerosi esponenti del mondo economico e associativo cittadino. Ci siamo, così, resi conto che, effettivamente, andavamo a riempire un vuoto che nessuno aveva provveduto a colmare. Una volta presa consapevolezza della cosa, ci siamo proposti, ma, evidentemente, non interessavamo a nessuno.



Noi crediamo che al tavolo del centrodestra non sia andato giù il fatto che lei, ultimo arrivato, si sia proposto dopo che c'era gente che da anni faceva opposizione in consiglio comunale. Della serie ecco qua il principino sul pisello...



Vede, la politica e i programmi sono fatti da un insieme di esperienza e di innovazione. Loro avevano l'esperienza, io portavo la novità. Ma non c'è stato verso di farglielo comprendere. Nessuna protervia né presunzione, solo un volermi mettere a disposizione con la prova provata, andando tra la gente, che c'era bisogno di qualcosa di nuovo.



Oggi lei ha annunciato che Lucca 2032 sarà presente alle elezioni amministrative e che lei, in quanto candidato della stessa, è a disposizione di chiunque voglia portare avanti un programma fatto di progetti per la città.

Io non mi propongo come candidato a sindaco, ma è ovvio che Lucca 2032, essendo una mia creatura, ha in me la figura del candidato, ma io sono a disposizione sia come candidato, ma non solo, di chiunque voglia condividere la nostra strada.



Questo cosa vuol dire? Sta per caso riaprendo anche al centrodestra?



Non ho preclusioni verso chicchessia, ma secondo lei dopo quello che è successo i Mallegni, i Santini e le Montemagni mi tornerebbero a cercare? E, soprattutto, io mi fiderei di loro? La fantapolitica lasciamola stare. Comunque sia ci tengo a sottolineare che la nostra discesa in campo non vuole essere contro qualcosa o contro qualcuno, bensì a favore di un nuovo modo di fare politica che comprenda tutte le persone di buona volontà senza alcuna esclusione. Ripeto siamo aperti a tutti e a disposizione di chiunque voglia interloquire con noi sulla base dei nostri programmi.



Resta Giorgio Del Ghingaro che ha espresso parole di apprezzamento verso di lei e il suo movimento.



Giorgio Del Ghingaro sta facendo bene il suo lavoro di sindaco a Viareggio. Se verrà a Lucca, vedremo cosa fare, ovvio che verso un buon amministratore non potremmo che avere rispetto e anche, perché no, possibilità di collaborare al di fuori di schematizzazioni ideologiche e per il benessere della città.



Quindi, per lei, Giorgio Del Ghingaro è un buon amministratore?



Guardi che non lo dico io, lo dicono i fatti. A proposito, se non sbaglio proprio ieri Viareggio e anche Grosseto sono state inserite tra le dieci finaliste per diventare, nel 2024, capitale della cultura. Lucca, invece, no.



Luca Leone è stato abbandonato da Massimo Mallegni così come aveva fatto con lei. E Leone ha ritirato la candidatura.



Non entro nel merito delle scelte fatte da Luca Leone. Se così ha deciso, ci sarà un buon motivo.

Foto Ciprian Gheorghita