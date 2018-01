124 i cittadini che nel 2017 hanno ottenuto i rimborsi per l'Iva pagata indebitamente sulla Tia

Altre notizie brevi

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:02

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per completare i lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata nella zona di via Lazzareschi a Porcari, sarà necessario allestire un cantiere temporaneo notturno nella stessa...

venerdì, 5 gennaio 2018, 15:18

Sabato 5 gennaio le befane e i befanotti di Potere al Popolo Lucca saranno in giro a San Vito, Sant’Anna e Pontetetto per offrire omaggi mangerecci e condividere le loro proposte per le politiche abitative e la riqualificazione delle periferie.

venerdì, 5 gennaio 2018, 13:15

E’ in corso all’ospedale San Luca di Lucca un intervento programmato di ristrutturazione e manutenzione del pavimento della cucina, sul lato nord della palazzina economale (l’edificio staccato dalla struttura ospedaliera in cui vengono preparati i pasti), che non comporterà alcuna variazione nelle modalità di consegna e nel menù garantito ai...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:47

Sabato 30 Dicembre, alle 18,00 presso l'Auditorium di San Romano, penultimo concerto del 2017, a coronamento del fitto programma di eventi in cartellone nella rassegna "Natale a Lucca, Eventi all'Agorà e Dintorni, fra Arte, Musica, Teatro" che ha visto ben 15 Concerti Sacri-MusicArte-Teatro presso: l’Auditorium Chiesa dell’Agorà, Loggiato Palazzo Pretorio,...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:36

Si svolgerà martedi 9 gennaio, alle ore 15 presso la sede Croce Verde di Ponte a Moriano l'assemblea dei soci del Centro commerciale naturale "I Paesi del Ponte", sostenuto da Confcommercio.

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:11

Festa grande con un'intera settimana Aperta al Pubblico ( dall'8 al 14 gennaio) per il secondo anno di attività di Ego City Lab: il nuovo Fitness Concept di casa Ego Wellness sorto vicino al Centro storico di Lucca, in Via Carlo Del Prete 51 e ispirato dalle Fitness Boutique delle...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:03

Domenica 7 gennaio, a partire dalle ore 15, ci sarà la “Rappresentazione dell'arrivo dei Magi alla Capanna" con partenza dal parcheggio della scuola primaria di Marlia ed arrivo alla "Casa della Salute" don Gori dove è allestito il Presepe degli ospiti della struttura.

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:48

Martedì 9 gennaio alle ore 21 al museo Athena di via Carlo Piaggia si terrà l'iniziativa 'A veglia col Ponte' promossa dall'associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune e l'associazione PerSanPietro. In programma la presentazione del video di Fabio Gigli sulla trebbiatura manuale del grano. A seguire si terrà...

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:54

Prenderà il via venerdì 12 gennaio ad Artèmisia un'iniziativa dedicata alla grafologia promossa dal Comune che si terrà al polo culturale Artémisia di Tassignano a cura dei grafologi Anna Baraldi e Giampiero Tovani e della psicologa e psicoterapeuta Sara Lorenzetti.

giovedì, 4 gennaio 2018, 20:32

Le tecnologie si sono evolute e siamo passati dal suonare dapprima il disco in vinile, poi il cd e ora i files musicali di alta qualità, sono stati creati nuovi strumenti per poter gestire con la massima precisione e creatività l'esecuzione musicale, è ora possibile campionare suoni, rallentare o accelerare...