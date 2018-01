Al San Micheletto un corso su "La provinciale" di Moravia per docenti e alunni

Tre incontri a Lucca con i docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per un corso di formazione dal titolo "Moravia, La provinciale. Dalla pagina allo schermo". L'iniziativa è organizzata dal Centro di cultura per lo sviluppo di Lucca dell'Università Cattolica, col patrocinio dell'Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara, ed è rivolta ad alunni e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado.

"La provinciale" è un film del 1953 diretto da Mario Soldati, presentato in concorso al sesto Festival di Cannes. È tratto da un romanzo breve omonimo di Alberto Moravia, pubblicato nel 1937 e inserito nella raccolta "L'imbroglio". Durante il corso saranno messi a confronto libro e film, grazie agli interventi del professor Ermanno Paccagnini (ordinario presso la facoltà di Scienze della Formazione di Brescia), del dottor Marco Vanelli (direttore della rivista di studi cinematografici "Cabiria") e della dottoressa Daniela Tonolini (cultore della materia). Per gli insegnanti le date degli incontri sono 2, 9 e 16 febbraio, sempre il pomeriggio alle 15. Per gli studenti, 2 e 12 febbraio alle ore 10 e 16 febbraio alle ore 15. Il luogo degli incontri sarà l'Auditorium San Micheletto, Sala San Micheletto, in via Elisa 23.

Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola organizzate dall'Università Cattolica, in quanto soggetto qualificato dal MIUR. La partecipazione è gratuita per gli studenti, mentre per gli insegnanti è richiesta una quota di 100 euro, 80 per gli iscritti all'Associazione Amici e per gli Alumni Cattolica. Il corso è altresì finanziabile con la "Carta del docente" prevista dalla legge 107/2015.

Iscrizioni online a milano.unicatt.it/formazionepermanente, entro il 31 gennaio. Per maggiori informazioni: 349 0964580 (professoressa Gemma Giannini), e-mail cdc.lucca@unicatt.it.