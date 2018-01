Banchetti in tutte le piazze per ascoltare i cittadini e raccontare il programma del M5S

Altre notizie brevi

sabato, 27 gennaio 2018, 01:24

La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Pagnini, portiere classe '97, di proprietà dello Spezia, all'U.S. Gavorrano.

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:35

L'amministrazione Comunale ha emesso una apposita ordinanza che ha consentito l'apertura nei due sensi di marcia dell'Erta della Chiesa.

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:34

Lunedì 29 gennaio, a causa di lavori che comporteranno l'interruzione dell'erogazione elettrica, il servizio VoceComune - 4422 ed il servizio specialistico 0583.442410 non saranno attivi dalle 8.30 alle 15. I servizi riprenderanno regolarmente dalle ore 15.

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:20

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato il progetto Dialogo, operativo dal mese di gennaio su tutto il territorio regionale e finanziato dalla Regione Toscana. Dialogo è un sondaggio online per aumentare nei cittadini toscani la conoscenza dei servizi socio sanitari e andare nella direzione di un loro migliore utilizzo, con particolare riguardo...

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:18

Dall'inizio della stagione ad oggi, in Toscana i casi gravi di influenza sono stati 39, e 8 i decessi (7 dei quali riferibili al ceppo AH1N1). Numeri decisamente in crescita rispetto alle stagioni precedenti, in cui i casi gravi erano stati 9 e i decessi 3 (2016-2017), e rispettivamente 12...

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:26

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 gennaio al Cinema Artè viene effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.Per tutti gli spettacoli, esibendo un documento di identità, il biglietto avrà il prezzo speciale di 4 euro.E' una iniziativa per promuovere Artè e la sua programmazione...

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:26

Prosegue “Per l’alto mare aperto” - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 25 gennaio 2018, 19:45

La camera penale di Lucca comunica che il 26 gennaio si terrà un evento formativo in tema di politica giudiziaria in cui i protagonisti, pregiati relatori, si confronteranno sull'annoso tema del ruolo della magistratura all'interno della politica e come questo possa incidere sulle scelte legislative e di Governo.

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:15

La A.S. Lucchese Libertas ha provveduto nella serata di ieri (mercoledì 24 gennaio), dopo le ultime modifiche, ad inviare al Comune di Lucca, a mezzo Pec, il testo definitivo del documento inerente il progetto economico-sportivo, all'attenzione del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini, che adesso potranno sottoporlo e presentarlo...

giovedì, 25 gennaio 2018, 16:59

In occasione del giorno della memoria, l'Associazione Lucca Info&Guide propone, sabato 27 gennaio con inizio alle ore 15, una visita guidata gratuita delle sale di Palazzo Ducale.