Capannori: ad Artè lo spettacolo teatrale 'Arianna ha perso il filo' di e con Barbara Bovoli

Altre notizie brevi

lunedì, 8 gennaio 2018, 12:50

Un nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia, "Giochiamo con la scrittura", attende grandi e piccoli dopo le vacanze natalizie. Il pomeriggio di domenica 14 gennaio, dalle ore 15, sarà dedicato alla storia di una delle più appassionanti scoperte dell'umanità: la scrittura.

lunedì, 8 gennaio 2018, 11:25

All'Istituto Comprensivo Lucca 3 di SantAnna continuano le iniziative in occasione delle iscrizioni alla scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018/2019.

lunedì, 8 gennaio 2018, 10:43

«Il governatore Rossi va all'assemblea nazionale di Liberi e Uguali per proporre l'abolizione del numero chiuso nelle università, medicina compresa, mentre in Toscana impone alle Asl di ridurre le spese per il personale di almeno 50 milioni di euro per contenere i costi di gestione del sistema sanitario.

domenica, 7 gennaio 2018, 20:18

Giovedì 11 gennaio 2018, nei locali del Museo del Risorgimento di Lucca (cortile degli Svizzeri/palazzo Ducale), l'Istituto Storico della Resistenza e il Museo del Risorgimento promuovono un doppio evento:

domenica, 7 gennaio 2018, 20:17

“Danzando e scherzando - serata di ballo, canzoni, cabaret e pole dance” è la nuova manifestazione realizzata da ‘Palcoscenando - realizzazione di grandi eventi’ di Massimo Chiocca che si terrà sabato 13 gennaio al teatro del Foro Boario di Monte S. Quirico, a partire dalle ore 21.

domenica, 7 gennaio 2018, 18:37

L'Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti chiude il girone di andata del campionato di serie B nazionale a Genova perdendo 2-0 con il Molassana Boero e interrompe l'ottimo momento che aveva visto le rossonere raccogliere ben dieci punti nelle ultime quattro partite.L'ulteriore assenza di due elementi importanti come Benedetta...

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:02

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per completare i lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata nella zona di via Lazzareschi a Porcari, sarà necessario allestire un cantiere temporaneo notturno nella stessa...

venerdì, 5 gennaio 2018, 15:18

Sabato 5 gennaio le befane e i befanotti di Potere al Popolo Lucca saranno in giro a San Vito, Sant’Anna e Pontetetto per offrire omaggi mangerecci e condividere le loro proposte per le politiche abitative e la riqualificazione delle periferie.

venerdì, 5 gennaio 2018, 13:15

E’ in corso all’ospedale San Luca di Lucca un intervento programmato di ristrutturazione e manutenzione del pavimento della cucina, sul lato nord della palazzina economale (l’edificio staccato dalla struttura ospedaliera in cui vengono preparati i pasti), che non comporterà alcuna variazione nelle modalità di consegna e nel menù garantito ai...

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:47

Sabato 30 Dicembre, alle 18,00 presso l'Auditorium di San Romano, penultimo concerto del 2017, a coronamento del fitto programma di eventi in cartellone nella rassegna "Natale a Lucca, Eventi all'Agorà e Dintorni, fra Arte, Musica, Teatro" che ha visto ben 15 Concerti Sacri-MusicArte-Teatro presso: l’Auditorium Chiesa dell’Agorà, Loggiato Palazzo Pretorio,...