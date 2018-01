Capannori, senso unico in via delle suore, Angelini (Pd): "Ripristinare il doppio senso di marcia nei primi 20 metri"

Altre notizie brevi

lunedì, 15 gennaio 2018, 10:46

Per giovedì 18 gennaio 2018, l' Associazione di Volontariato Centro Chiavi d'Oro e l'Auser Lucca Insieme di Lucca propongono una conversazione del dott. Antonio Nannipieri su un tema di stringente attualità: "Massmedia e propaganda politica. Come comprendere i messaggi politici da qualsiasi parte essi provengano".

lunedì, 15 gennaio 2018, 09:29

Dopo il grandissimo successo riscosso dall’iniziativa ministeriale dello scorso anno, ed in attesa delle nuove formule di promozione del cinema che saranno varate per i prossimi mesi, all’interno degli Special Event di LuccacinemA troveranno spazio gli appuntamenti “Best Prize” con i top film a prezzo fortemente promozionale.

lunedì, 15 gennaio 2018, 09:27

Buoni propositi per il nuovo anno: perché non coltivare la vostra passione per la fotografia e partecipare a uno dei corsi promossi da Photolux e tenuti da Marco Barsanti? Un corso di fotografia base, per i principianti dell'immagine: ogni martedì, dal 30 gennaio, dalle 21:30 alle 23:30

domenica, 14 gennaio 2018, 17:05

Energie per l'italia, il movimento fondato da Stefano Parisi, sarà presente alle elezioni politiche con il proprio simbolo anche in provincia di Lucca. È l'orientamento emerso durante l'incontro avvenuto tra lo stesso Parisi e Roberto Dolce e Giovanni Marchi, rispettivamente coordinatori dei circoli di Lucca e Capannori, nonché membri del...

sabato, 13 gennaio 2018, 22:14

Da domenica 28 gennaio riprenderanno le visite guidate presso Palazzo Pfanner, una tra le dimore barocche più importanti dell'intera Toscana. L'obiettivo principale della visita è dare visibilità ad un luogo che gli stessi toscani spesso ignorano, ma che cela in sé arte, storia ed anche una vicenda amorosa.

sabato, 13 gennaio 2018, 15:18

La commissione del Consiglio comunale sulle politiche formative in seduta congiunta con quella lavori pubblici, in accordo con gli assessori di riferimento, riprende come negli anni passati l'attività di ascolto, monitoraggio e partecipazione 'abbandonando' la sede istituzionale di Palazzo Santini e riunendosi presso gli stessi istituti comprensivi del territorio comunale...

sabato, 13 gennaio 2018, 14:02

Sono stati pubblicati in questi giorni sul sito del Comune nella pagina Profilo del Committente- sezione Servizi e Forniture gli avvisi di indagine di mercato finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per affidare tutta una serie di beni e servizi...

sabato, 13 gennaio 2018, 14:02

L'amministrazione comunale ricorda che si avvicina la scadenza per concorrere alla formazione del calendario unico degli eventi della città "Vivi Lucca 2018" le domande dovranno infatti pervenire entro leore 12 di giovedì 25 gennaio 2018. L'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di selezionare iniziative di alto livello qualitativo in grado di essere...

sabato, 13 gennaio 2018, 11:24

Tutte le novità della riforma del terzo settore, ai raggi X. L’appuntamento organizzato dal Cesvot e rivolto alle associazioni, ai volontari e a tutti gli operatori del terzo settore è fissato per martedì 16 gennaio a Lucca.

sabato, 13 gennaio 2018, 10:04

Sì terra' a Lucca, domenica 21 Gennaio 2018 con inizio alle ore 16 presso i locali parrocchiali della chiesa di San Gemignano in Moriano, il convegno di 3generazioni sulle "tecnologie imperfette". Sarà presente il presidente di 3Generazioni, dott.Felice Marra ed il direttore scientifico Prof.