Capezzoli: "Da oggi non faccio più parte dell'Italia dei Valori, nasce un nuovo contenitore politico con il nome di Progressisti e Valori"

mercoledì, 3 gennaio 2018, 09:25

"Ho creduto in questo partito - dichiara Capezzoli - fin dal 2009 quando ho aderito per la prima volta, un movimento che mi ha rappresentato. Ne ho sostenuto tutte le battaglia, ho accettato quando il partito ha deciso di andare oltre il suo fondatore, ho passato molte ore a parlare di idv nella mia provincia.ma purtroppo non è più possibile sostenerlo. Non condivido la scelta del partito di aderire alla lista di centro capeggiata dalla Lorenzin".



"Si doveva presentare il simbolo anche se si fosse preso l'1 per cento - afferma -. Molte volte sento che la scelta di andare con Ingroia e non presentare la nostra lista fu colpa del fondatore ora invece non presentiamo la lista per andare con la Lorenzin, ministra più incompetente nella storia parlamentare e di governo di questo paese con esponenti iscritti alla P2 come Cicchito. Ora sia chiaro io parlo di scelte politiche che ormai non mi rappresentano, ma il rispetto a livello umano rimane".



"Detto questo - conclude - ufficializzo che da oggi sono fuori dall'Italia dei Valori, comunque il mio impegno in politica continua in un nuovo contenitore politico che si chiama Progressisti e Valori mi auguro di avvicinare persone a questo progetto. Sono molto triste per questa scelta ma è l'unica cosa da fare".