Cinema Artè Capannori, in programma 'Tutti i soldi del mondo'

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:02

Ttutti i soldi del mondo di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer. Preceduto dalle polemiche per la sostituzione di Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali, con Christopher Plummer che ha costretto la produzione a rigirare tutte le scene in tempo record, arriva anche nella zona di Lucca il film di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo.

Il film è l'adrenalinica ricostruzione di un fatto di cronaca realmente accaduto e divenuto un caso mediatico internazionale: il rapimento di Paul Getty III. Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Christopher Plummer) viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris (Michelle Williams), il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l'uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg), incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

La programmazione del cinema Artè di Capannori è curata dal Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce l'attività in convenzione dal Comune di Capannori. Le proiezioni si tengono nei giorni di sabato, domenica, lunedì e tutti i festivi e prefestivi. Il biglietto di ingresso intero è di 7 euro. Il ridotto è di 5 euro e ne hanno diritto i soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.

Sabato 20 gennaio ore 19.30 e 22.00 - Domenica 21 gennaio ore 17.30 e 20.00 - Lunedì 22 gennaio ore 21.00