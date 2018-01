Confermata convenzione Siae-Confartigianato

Altre notizie brevi

giovedì, 25 gennaio 2018, 19:45

La camera penale di Lucca comunica che il 26 gennaio si terrà un evento formativo in tema di politica giudiziaria in cui i protagonisti, pregiati relatori, si confronteranno sull'annoso tema del ruolo della magistratura all'interno della politica e come questo possa incidere sulle scelte legislative e di Governo.

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:15

La A.S. Lucchese Libertas ha provveduto nella serata di ieri (mercoledì 24 gennaio), dopo le ultime modifiche, ad inviare al Comune di Lucca, a mezzo Pec, il testo definitivo del documento inerente il progetto economico-sportivo, all'attenzione del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini, che adesso potranno sottoporlo e presentarlo...

giovedì, 25 gennaio 2018, 16:59

In occasione del giorno della memoria, l'Associazione Lucca Info&Guide propone, sabato 27 gennaio con inizio alle ore 15, una visita guidata gratuita delle sale di Palazzo Ducale.

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:43

L' Associazione Culturale Gaetano Salvemini ha divulgato in un convegno pubblico il progetto "LiberaMente senza Violenza", per l' educazione all'atteggiamento preventivo nei confronti della violenza, rivolto ai docenti e agli studenti degli Istituti Comprensivi del Comune di Lucca .

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:42

E' iniziata l'attività dei 70 nuovi tutor, giovani dai 16 ai 22 anni, che per l'anno scolastico in corso, grazie al progetto promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Tucam, sosterranno l'attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie...

giovedì, 25 gennaio 2018, 14:23

Sabato 27 gennaio alle ore 17.30, all'auditorium della Biblioteca Civica Agorà, è in programma un nuovo appuntamento per il ciclo "Giovani scrittrici lucchesi sull'onda del cambiamento" organizzati dall'Associazione Amici dell'Agorà in collaborazione con la Biblioteca Civica Agorà e 50 e più Università.

giovedì, 25 gennaio 2018, 13:19

Si chiama Hub Co-design e servizio civile. Si tratta di un progetto di ricerca che punta a migliorare il servizio dei giovani volontari all'interno del mondo delle cooperative toscane. E' la prima delle azioni concrete del protocollo firmato, lo scorso novembre in occasione della giornata del servizio civile, fra Confcooperative...

giovedì, 25 gennaio 2018, 11:34

Nell'ambito delle manifestazioni per il cinquantesimo anniversario della sua fondazione, la Polifonica Lucchese organizza un interessante seminario dedicato alla voce, che si terrà sabato 27 gennaio a partire dalle ore 15 all'auditorium dell'ISSM "Boccherini".

giovedì, 25 gennaio 2018, 11:24

Approvati dalla giunta regionale nel corso dell'ultima seduta gli indirizzi per un bando di prossima pubblicazione destinato a sostenere le micro, piccole e medie imprese toscane che intendono conoscere il proprio posizionamento rispetto alle tecnologie di Industria 4.0.

giovedì, 25 gennaio 2018, 10:43

Sabato prossimo 27 gennaio, genitori e studenti delle scuole medie potranno visitare l’Istituto tecnico per Geometri “L. Nottolini” nell’ambito dell’open day, nei seguenti orari: al mattino dalle 9,00 alle 12,00; nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.