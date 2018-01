Consegnati ad Accumoli diecimila euro dalla comunità montecarlese

Altre notizie brevi

martedì, 16 gennaio 2018, 19:01

Anas comunica che dalle 15:00 di domani, mercoledì 17 gennaio, sarà riaperta al traffico la strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" in località Giardinetto, nel comune di Bagni di Lucca (km 60,150) dove lo scorso 10 gennaio una frana con caduta massi aveva reso necessaria la chiusura.

martedì, 16 gennaio 2018, 15:45

Confermato il senso unico in via del Fondaccio e confermato il senso unico in via delle Suore, eccetto il tratto che va dalla casa di riposo ‘La Perla’ fino all’incrocio con via Lombarda, a Lammari, che torna a doppio senso.

martedì, 16 gennaio 2018, 15:44

Anche nella Piana di Lucca, così come in tutta Italia, CasaPound inizia a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alla tornata elettorale del 4 marzo. Il candidato premier sarà Simone Di Stefano."Il nostro movimento - afferma Fantozzi Fabrizio responsabile di CPI Piana di Lucca - radicato ormai su tutto il...

martedì, 16 gennaio 2018, 15:26

La verdura e la frutta bio dell' "orto condiviso" vengono offerte tutti i venerdì nella sede del "Progetto Lavoro" di San Vito (Lucca). È questo il primo percorso attivato per permettere alle persone con patologie psichiatriche prese in cura dall'Unità funzionale Salute Mentale Adulti dell'ex Azienda Usl 2 di Lucca,...

martedì, 16 gennaio 2018, 15:25

Prosegue la raccolta firme per la candidatura di CasaPound alle prossime elezioni politiche.

martedì, 16 gennaio 2018, 15:25

In base al bollettino emanato stamani alle 12.14 dal Centro Funzionale della Regione Toscana, la Protezione civile comunale ha attivato la fase di vigilanza (codice giallo) da stanotte a mezzanotte fino alle 20 di domani -mercoledì 17 gennaio- per vento.

martedì, 16 gennaio 2018, 14:39

Martedì 23 gennaio, alle ore 16, il Busto diCristo di Matteo Civitali, recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, verrà presentato al pubblico nella sua nuova collocazione, il Museo nazionale di Villa Guinigi.

martedì, 16 gennaio 2018, 13:56

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per mareggiate e un codice giallo per vento dalle ore 20 della giornata di oggi, martedì 16 gennaio, alle ore 20 di domani, mercoledì.

martedì, 16 gennaio 2018, 11:29

Domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della Rassegna 'Capannori tra evoluzione e apocalisse', promossa dal Comune in collaborazione con Associazione Archeosofica e Museo di storia naturale dell' Università di Pisa è in programma la conferenza di Simone Farina, curatore del Museo di...

martedì, 16 gennaio 2018, 10:51

L'incontro "L'Abissinia e il mondo tribale esplorato da Carlo Piaggia' in programma giovedì 18 gennaio alle ore 17.30 al Museo Athena di Capannori è rinviato a data da destinarsi a causa dell'indisponibilità dei relatori.