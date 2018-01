Corsi base per l'uso di Internet e del computer per over 50

lunedì, 8 gennaio 2018, 17:19

Il computer, i tablet e gli smartphone sono ormai diventati strumenti insostituibili della nostra vita quotidiana, sia in ambito lavorativo che in quello delle relazioni pubbliche e sociali. La richiesta di conoscenza e dell'uso di questi nuovi mezzi di comunicazione è diffusa e sentita in tutti gli strati della popolazione, a tutte le età. Ma se per i più giovani questa esigenza viene soddisfatta per lo più in ambito scolastico, per gli adulti e soprattutto per la fascia di popolazione più anziana il problema del "divario informatico", pur essendo molto sentito, anche a livello delle amministrazioni pubbliche, nella pratica rimane ancora senza una risposta adeguata ai bisogni e alle richieste.

Nell'ambito di queste esigenze l'associazione ONLUS Auser Insieme Lucca propone una serie di corsi di informatica per over 50 presso i locali della Scuola Media Leonardo Da Vinci di San Concordio, che saranno gestiti da Andrea Ariani. Gli incontri saranno dodici organizzati su tre livelli di preparazione e si terranno a partire da giovedì 25 gennaio 2018, dalle 14.30 sino alle 19.00

Il corso di alfabetizzazione informatica di base è un primo livello pensato per quella fascia di popolazione che per età, formazione, cultura, esperienze, non ha mai avuto la possibilità di avvicinarsi all'informatica e per chi ha una conoscenza approssimativa, ma che non possiede ancora una certa autonomia di lavoro. Le lezioni sono svolte usando un linguaggio semplice con l'indispensabile supporto di slides . In sintesi gli argomenti affrontati sono: i concetti e le parole base dell'informatica, l'uso della tastiera, i file di testo nelle funzioni base, la rete internet, i browser, il motore di ricerca, l'uso della posta elettronica, il concetto di cloud. Obiettivo minimo del corso è saper usare la posta elettronica e raggiungere un sito web in autonomia, partendo da zero.

Il corso avanzato -o di secondo livello- é rivolto a chi ha svolto il primo percorso, a chi ha già frequentato corsi di base e da chi è già in possesso di alcune strumenti minimi e desidera consolidare ulteriormente la propria conoscenza informatica.

Gli argomenti trattati saranno sviluppati in buona parte attraverso la pratica, con alcuni momenti più teorici e riflessivi, passando dal cloud di Google, alla scrittura di una lettera con alcune formattazioni, all'approfondimento delle opzioni della posta elettronica e dei motori di ricerca e dei social network.

C'è poi un corso di terzo livello (chiamato progredito): é rivolto a chi ha già partecipato ad altri corsi consolidando la pratica informatica con sicure conoscenze di base e vuole affrontare argomenti di difficoltà e livelli più elevati. Saranno affrontate le funzioni base di Excel, vedremo come effettuare una semplice presentazione, le possibilità offerte per scaricare musica e video, ecc.

Il costo per il corso base è di 99 euro e di 125 euro per gli altri, da regolare alla prima lezione, a cui va aggiunto il costo di 13 euro per la tessera Auser 2018. Per informazioni ed iscrizione telefonare ad Andrea Ariani al 328-4919352 oppure contattare per email andreaariani@gmail.com.

