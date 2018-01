Corsi gratuiti professionalizzanti dopo la terza media

mercoledì, 24 gennaio 2018, 15:44

Dopo le medie: avviarsi al lavoro o proseguire gli studi? Da oggi è possibile scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. È destinato a ragazze e ragazzi in uscita dalle scuole medie, con meno di 18 anni, che vogliono sfruttare le loro abilità e le opportunità occupazionali che offre il nostro territorio.

Si tratta di due scuole gestite a Lucca dall'agenzia formativa Per-Corso, che apriranno presto i battenti grazie al finanziamento della Regione Toscana. Si tratta di: "Accademia Acconciatori", che si occuperà di formare i futuri addetti acconciatori, e "Green School", una scuola specializzata nella formazione di operatori agricoli-bio gestita in collaborazione con l'agenzia Zefiro.

Sono due corsi completamente gratuiti anche nei materiali didattici (libri) necessari, che quindi non costituiscono in nessun modo una spesa per le famiglie e che permettono di formarsi lavorativamente in tre anni.

"Questi percorsi – spiegano Maria Luisa Giannini e Silvia Della Santa, titolari dell'agenzia formativa – sono una vera novità nell'ambito della formazione professionale, offrono una alternativa alla scuola superiore basata sulle reali esigenze occupazionali del territorio e insieme danno una qualifica lavorativa e l'assolvimento dell'obbligo scolastico grazie una formazione a tutto tondo. Inoltre sono percorsi personalizzati, in cui le ragazze e i ragazzi sono seguiti da tutor sia a scuola sia in stage, hanno docenti del mondo del lavoro e possono anche usufruire dell'apprendistato duale, cioè avere un piccolo compenso per lo stage svolto, là dove attivabile nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro".

Ogni percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) prevede 20 allievi in possesso del diploma di terza media e le lezioni si svolgeranno a Lucca, con inizio settembre 2018. Per informazioni: agenzia Formativa Per-Corso 0583-333305.