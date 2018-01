Da domenica 28 gennaio riprenderanno le visite guidate presso Palazzo Pfanner

Altre notizie brevi

La commissione del Consiglio comunale sulle politiche formative in seduta congiunta con quella lavori pubblici, in accordo con gli assessori di riferimento, riprende come negli anni passati l'attività di ascolto, monitoraggio e partecipazione 'abbandonando' la sede istituzionale di Palazzo Santini e riunendosi presso gli stessi istituti comprensivi del territorio comunale...

Sono stati pubblicati in questi giorni sul sito del Comune nella pagina Profilo del Committente- sezione Servizi e Forniture gli avvisi di indagine di mercato finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per affidare tutta una serie di beni e servizi...

L'amministrazione comunale ricorda che si avvicina la scadenza per concorrere alla formazione del calendario unico degli eventi della città "Vivi Lucca 2018" le domande dovranno infatti pervenire entro leore 12 di giovedì 25 gennaio 2018. L'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di selezionare iniziative di alto livello qualitativo in grado di essere...

Tutte le novità della riforma del terzo settore, ai raggi X. L’appuntamento organizzato dal Cesvot e rivolto alle associazioni, ai volontari e a tutti gli operatori del terzo settore è fissato per martedì 16 gennaio a Lucca.

Sì terra' a Lucca, domenica 21 Gennaio 2018 con inizio alle ore 16 presso i locali parrocchiali della chiesa di San Gemignano in Moriano, il convegno di 3generazioni sulle "tecnologie imperfette". Sarà presente il presidente di 3Generazioni, dott.Felice Marra ed il direttore scientifico Prof.

"La verità sulla menzogna, dalle origini alla post-verità": è il titolo dell'incontro che si terrà domani (13 gennaio dalle 17,30) al Caffè Letterario di Lucca. Liliana Dell'Osso, direttrice della clinica psichiatrica dell'università di Pisa, presenterà per l'occasione il suo nuovo libro sull'argomento, mentre in libreria sarà allestita un'esposizione di alcuni...

Tutti gli elettori e le elettrici già iscritti all’albo degli scrutatori, con precedenza a coloro che sono disoccupati, inoccupati o studenti, a partire da lunedì 15 gennaio e fino al 2 febbraio, possono dare la loro disponibilità per essere sorteggiati come scrutatori alle elezioni politiche del 4 marzo.

Sabato 13 gennaio ore 17.30 20.00 22.00, domenica 14 gennaio ore 17.30 20.00, lunedì 15 gennaio ore 21.00: cinema Artè Capannori – Prime visioni. Il ragazzo invisibile seconda generazione, Italia, 2018 – 100′ di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino.

Un nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia attende grandi e piccoli dopo le vacanze natalizie. Il pomeriggio di domenica 14 gennaio, dalle ore 15, sarà dedicato alla storia di una delle più appassionanti scoperte dell'umanità: la scrittura.

Dal Cipe oltre 19 milioni per l'area lucchese. Per la progettazione del II stralcio del Sistema tangenziale di Lucca sono stati destinati 5 milioni, mentre 14.450.000 euro sono stati assegnati per la realizzazione di un ponte sul fiume Serchio che colleghi la ss 12 'dell'Abetone e del Brennero' e la...