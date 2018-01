"Dialogo", al via il sondaggio online di Cittadinanzattiva sui servizi sociosanitari

Altre notizie brevi

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:35

L'amministrazione Comunale ha emesso una apposita ordinanza che ha consentito l'apertura nei due sensi di marcia dell'Erta della Chiesa.

venerdì, 26 gennaio 2018, 17:34

Lunedì 29 gennaio, a causa di lavori che comporteranno l'interruzione dell'erogazione elettrica, il servizio VoceComune - 4422 ed il servizio specialistico 0583.442410 non saranno attivi dalle 8.30 alle 15. I servizi riprenderanno regolarmente dalle ore 15.

venerdì, 26 gennaio 2018, 16:18

Dall'inizio della stagione ad oggi, in Toscana i casi gravi di influenza sono stati 39, e 8 i decessi (7 dei quali riferibili al ceppo AH1N1). Numeri decisamente in crescita rispetto alle stagioni precedenti, in cui i casi gravi erano stati 9 e i decessi 3 (2016-2017), e rispettivamente 12...

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:26

Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 gennaio al Cinema Artè viene effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.Per tutti gli spettacoli, esibendo un documento di identità, il biglietto avrà il prezzo speciale di 4 euro.E' una iniziativa per promuovere Artè e la sua programmazione...

venerdì, 26 gennaio 2018, 09:26

Prosegue “Per l’alto mare aperto” - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 25 gennaio 2018, 19:45

La camera penale di Lucca comunica che il 26 gennaio si terrà un evento formativo in tema di politica giudiziaria in cui i protagonisti, pregiati relatori, si confronteranno sull'annoso tema del ruolo della magistratura all'interno della politica e come questo possa incidere sulle scelte legislative e di Governo.

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:15

La A.S. Lucchese Libertas ha provveduto nella serata di ieri (mercoledì 24 gennaio), dopo le ultime modifiche, ad inviare al Comune di Lucca, a mezzo Pec, il testo definitivo del documento inerente il progetto economico-sportivo, all'attenzione del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Celestino Marchini, che adesso potranno sottoporlo e presentarlo...

giovedì, 25 gennaio 2018, 16:59

In occasione del giorno della memoria, l'Associazione Lucca Info&Guide propone, sabato 27 gennaio con inizio alle ore 15, una visita guidata gratuita delle sale di Palazzo Ducale.

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:43

L' Associazione Culturale Gaetano Salvemini ha divulgato in un convegno pubblico il progetto "LiberaMente senza Violenza", per l' educazione all'atteggiamento preventivo nei confronti della violenza, rivolto ai docenti e agli studenti degli Istituti Comprensivi del Comune di Lucca .

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:42

E' iniziata l'attività dei 70 nuovi tutor, giovani dai 16 ai 22 anni, che per l'anno scolastico in corso, grazie al progetto promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Tucam, sosterranno l'attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie...