Elezioni Politiche: CasaPound avvia la raccolta firme anche nella piana di Lucca

martedì, 16 gennaio 2018, 15:44

Anche nella Piana di Lucca, così come in tutta Italia, CasaPound inizia a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alla tornata elettorale del 4 marzo. Il candidato premier sarà Simone Di Stefano.



"Il nostro movimento - afferma Fantozzi Fabrizio responsabile di CPI Piana di Lucca - radicato ormai su tutto il territorio nazionale e che vanta ottimi risultati alle recenti elezioni comunali in molte città, sarà uno dei pochi partiti che dovrà raccogliere migliaia di firme per presentarsi alle elezioni.

Sarà possibile firmare sabato 20 gennaio dalle 15:30 alle 18:30 presso la nostra sede a San Salvatore di Montecarlo in via bruno buozzi 2A.

Per info e contatti : 392 3546 654, indirizzo mail casapoundpianadilucca@yahoo.com