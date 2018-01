Escursione sul Monte Pisano: Ruota e i presepi nel borgo

Altre notizie brevi

martedì, 9 gennaio 2018, 15:31

Ultimo giorno, mercoledì 10 gennaio, per assistere alle proiezioni del nuovo film di Woody Allen, in programma eccezionalmente con doppio spettacolo pomeridiano alle 17.30 e serale alle 21.00 al cinema Centrale. Uscito poco prima di Natale il film ha riscosso un buon successo di pubblico ed è in programma nell'ambito...

martedì, 9 gennaio 2018, 15:24

Ha aperto i battenti questa mattina nel salone delle filocaristiche del CRED (via Sant’Andrea n°33) la mostra “Ma che razza di razza, praticamente diversi! – strumenti per disimparare il razzismo”, organizzata da Unicoop Firenze in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca.

martedì, 9 gennaio 2018, 12:17

Tra le misure di sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, viene confermato fino al 31 dicembre 2018 il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ticket) per i lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in mobilità residenti in Toscana e loro familiari a carico.

martedì, 9 gennaio 2018, 09:39

E' entrato in vigore con 2018 il nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici di Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca. Gli uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 con orario continuato e il sabato mattina dalle 8:30 alle...

lunedì, 8 gennaio 2018, 20:26

Alberto Giuliani, lo storico e mai dimenticato presidente provinciale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres della Provincia di Lucca è morto oggi dopo una assai lunga degenza ospedaliera. "Compete a chi - ricorda Giuliano Leone - come me, lo hanno conosciuto e frequentato costantemente durante la sua lunga e importante...

lunedì, 8 gennaio 2018, 20:20

Sabato 13 gennaio 2018, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura di Angelo Lippi.Angelo Lippi, già curatore dell'Orto Botanico di Lucca, coordinatore scientifico Orto Botanico “I Frignoli” (MS); collaboratore della Scuola Superiore S.

lunedì, 8 gennaio 2018, 17:19

Il computer, i tablet e gli smartphone sono ormai diventati strumenti insostituibili della nostra vita quotidiana, sia in ambito lavorativo che in quello delle relazioni pubbliche e sociali. La richiesta di conoscenza e dell'uso di questi nuovi mezzi di comunicazione è diffusa e sentita in tutti gli strati della popolazione,...

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:47

Prosegue con il 2018 la Stagione Artistica di Artè promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi “Battista Ceragioli Management”. Di rilievo il prossimo appuntamento in cartellone. Venerdì 12 gennaio alle ore 21,15 è in programma lo spettacolo teatrale “Arianna ha perso il filo” di e con...

lunedì, 8 gennaio 2018, 12:50

Un nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia, "Giochiamo con la scrittura", attende grandi e piccoli dopo le vacanze natalizie. Il pomeriggio di domenica 14 gennaio, dalle ore 15, sarà dedicato alla storia di una delle più appassionanti scoperte dell'umanità: la scrittura.

lunedì, 8 gennaio 2018, 11:25

All'Istituto Comprensivo Lucca 3 di SantAnna continuano le iniziative in occasione delle iscrizioni alla scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018/2019.