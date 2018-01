Forniture di beni e servizi al Comune di Lucca: pubblicati sul sito gli avvisi per individuare gli operatori economici

sabato, 13 gennaio 2018, 14:02

Sono stati pubblicati in questi giorni sul sito del Comune nella pagina Profilo del Committente- sezione Servizi e Forniture gli avvisi di indagine di mercato finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure per affidare tutta una serie di beni e servizi utili all'Ente.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire attraverso la piattaforma telematica per gli acquisti della Regione Toscana - Start: (https://start.e.toscana.it/comune-lucca/). Questi i beni e servizi richiesti: servizio di riparazione calcolatrici, attrezzature d'ufficio, servizio di manutenzione fontanelli, costituzione del Fondo relativo al Servizio di carrozzeria, servizio di organizzazione e gestione Mostra Carta d'Epoca, servizio di manutenzione del frigorifero presente al mercato di Pulia (scadenza fissata al 23 gennaio); servizio di portineria e custodia, servizio di vigilanza, servizio di movimentazione new jersey, servizio di sbrinamento e tenuta registro carico/scarico frigorifero di Pulia, servizio di manutenzione delle attrezzature per manutenzione del verde, fornitura di consumabili per stampanti (toner), fornitura di carta in risme A3 e A4 (scadenza fissata al 24 gennaio); e ancora fornitura di paglia per la fiera del bestiame a maggio e settembre e fornitura di quotidiani (scadenza fissata al 25 gennaio).

Infine per quanto riguarda la fornitura di acqua in bottiglia, con scadenza l'8 febbraio, essendo la manifestazione d'interesse di importo inferiore a 1.000 euro, è stata pubblicata solo sul sito del Comune e non sulla piattaforma Start.