Giovani "Liberi e uguali": mercoledì si costituisce il comitato territoriale

Altre notizie brevi

lunedì, 22 gennaio 2018, 17:17

Si svolgerà domani, martedì 23 gennaio, dalle ore 15 a Palazzo Santini, in via Cesare Battisti a Lucca – la giornata di formazione "Il reddito d'inclusione – dall'assistenza all'autonomia". Introdurranno i lavori Lucia Del Chiaro, assessora alle politiche sociali del Comune di Lucca; Lia Micciché assessora alle politiche sociali del...

lunedì, 22 gennaio 2018, 13:25

Prosegue 'A veglia col Ponte' il calendario di iniziative promosso dall'associazione culturale 'Ponte' in collaborazione con il Comune che prevede presentazione di libri, videoproiezioni e serate musicali.

lunedì, 22 gennaio 2018, 13:21

Il 23 gennaio, alle 12.00, sarà sottoscritta tra prefettura, forze di polizia, alcuni comuni della provincia di Lucca (oltre al Capoluogo, Viareggio, Camaiore, Seravezza, Montecarlo, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Altopascio, Capannori, Porcari) e i Rappresentanti di Istituti di vigilanza privata locali una nuova edizione, di validità triennale, del protocollo d’Intesa...

lunedì, 22 gennaio 2018, 12:22

La settimana dedicata all’edilizia sostenibile promossa da Cna costruzioni e da Cna istallazioni impianti continua con due appuntamenti previsti per martedi 23 e mercoledi 24 gennaio.

lunedì, 22 gennaio 2018, 12:05

Prende il via giovedì 25 gennaio con un ciclo di incontri intitolato “Emozioni e Costituzione” realizzato in occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, il nuovo programma della rassegna 'Percorsi di pedagogia globale' promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Paideia.

lunedì, 22 gennaio 2018, 11:45

I giovani agricoltori hanno bisogno di una normativa "sostenibile" per i piccoli invasi, fondamentali per affrontare le annate anomale sempre piu' frequenti. L'appello alla Regione Toscana oggi competente delle regole, da rivedere, per i laghetti, che manca l'obiettivo promesso della semplificazione e si dimentca della valenza ambientale.

lunedì, 22 gennaio 2018, 10:59

Non solo studio e ricerca, ma anche attività ricreative che aiutano a integrarsi con i coetanei lucchesi. Dopo la nascita del Coro della Scuola, nelle settimane scorse un gruppo di dottorandi ha esordito nel campionato di calcio a cinque AiCS (amatori e dilettanti), dando vita alla prima squadra di calcio...

lunedì, 22 gennaio 2018, 10:25

Il progetto Pronto Badante Toscana è giunto alla fine del secondo anno di sperimentazione. Domani, martedì 23 gennaio, nell'auditorium della Fondazione Don Gnocchi Firenze, via di Scandicci 269, si terrà il convegno conclusivo del "Progetto Pronto Badante 2017-2018, dalla sperimentazione all'analisi dei risultati sul territorio", organizzato dalla Regione Toscana assieme...

lunedì, 22 gennaio 2018, 10:06

Rinviato l'appuntamento con Maria Chiara Carrozza previsto per oggi, lunedì 22 gennaio alle 18, nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. A causa di una indisposizione infatti, la docente universitaria di bioingegneria industriale della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e autrice di "I Robot e noi", non potrà essere presente.

lunedì, 22 gennaio 2018, 08:52

E' appena nata la pagina Facebook "Il Cane Da Guardiania – anti lupo" https://www.facebook.com/canedaguardiania/ con lo scopo di diffondere la giusta cultura cinofilia su questo animale estremamente importante per ottenere una buona convivenza fra allevatori e il ritorno del predatore selvatico.