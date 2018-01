Il ruolo della magistratura all'interno della politica: evento formativo indetto dall'Unione delle Camere Penali di Lucca

giovedì, 25 gennaio 2018, 19:45

La camera penale di Lucca comunica che il 26 gennaio si terrà un evento formativo in tema di politica giudiziaria in cui i protagonisti, pregiati relatori, si confronteranno sull'annoso tema del ruolo della magistratura all'interno della politica e come questo possa incidere sulle scelte legislative e di Governo.

L'incontro è stato organizzato con il patrocinio dell'Unione delle Camere Penali Italiane e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara. L'evento, totalmente gratuito per tutti gli Istituti scolastici che vorranno partecipare, rappresenta un momento di altissima formazione civica per i ragazzi stante l'alto prestigio professionale dei relatori presenti: il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Dott. Eugenio Albamonte, l'OnorevoleAndrea Marcucci, il Presidente degli Avvocati Penalisti Italiani Avv. Beniamino Migliucci e il Responsabile della Comunicazione UCPI (Unione Camere Penali Italiane) Avv. Giorgio Varano del foro di Napoli.

La scelta di coinvolgere le scuole è determinata dal fatto che, come ben saprete, l'Unione delle Camere Penali Italiane nel mese di settembre u.s. ha rinnovato il Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di collaborare con gli Istituti scolastici per la diffusione della Cultura della Legalità e con lo scopo di fornire ai giovani studenti una sempre maggiore informazione sul sistema Giustizia e sul suo funzionamento.

Questo è uno dei tanti obiettivi dell'Unione realizzato con la fattiva partecipazione delle Camere Penali territoriali aderenti, ivi compresa la Camera Penale di Lucca.