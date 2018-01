In Toscana il B&B più apprezzato d'Italia, quarto in Europa e ottavo al mondo

martedì, 23 gennaio 2018, 10:54

TripAdvisor, il sito di viaggi che aiuta a trovare le tariffe più convenienti e le recensioni più aggiornate, ha annunciato oggi i vincitori dei Travelers' Choice™ Hotel Awards 2018. Con 21 strutture premiate e 25 riconoscimenti ricevuti, la Toscana si distingue anche nell'edizione di quest'anno e può vantare tra le sue strutture la vincitrice assoluta nella classifica italiana dei migliori B&B.

"Il riconoscimento che arriva anche quest'anno per bocca e tastiera dei visitatori delle strutture toscane non può che rallegrarci. È una conferma della qualità dell'ospitalità che per tradizione abbiamo nella nostra regione" ha dichiarato Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo della Regione Toscana. "Con un'offerta variegata che spazia dalle soluzioni B&B a quelle extra lusso, il turista che decide di farci visita può contare su un soggiorno accogliente e gradevole. Il sistema delle recensioni non solo rende possibile al turista di orientarsi nella scelta ma anche per le strutture è uno strumento di stimolo per migliorarsi".

I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Giunti alla sedicesima edizione, i Travelers' Choice® Hotel Awards hanno premiato a livello mondiale 8.095 strutture in 94 Paesi e 8 aree geografiche nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie, Migliori Hotel All-Inclusive. Quest'anno è stata inoltre introdotta la nuova categoria Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo; per classificarsi in questa categoria gli hotel devono avere almeno quattro stelle, un punteggio di 4 su 5 su TripAdvisor e la loro tariffa media annuale deve essere inferiore almeno del 20% rispetto alla tariffa media della destinazione e non può superare i 300$ a notte sulla base delle tariffe degli hotel disponibili su TripAdvisor. I vincitori dei Travelers' Choice sono accomunati da un'offerta degna di nota per servizio, qualità e valore.

"Qualunque hotel stiate cercando, che sia per trascorrere una vacanza in famiglia o un albergo con servizio impeccabile, una piccola struttura o il vero lusso, i Travelers' Choice Hotel Awards sono l'aiuto ideale per trovare la soluzione perfetta per voi" ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l'Italia. "Milioni di utenti di TripAdvisor hanno giudicato queste strutture eccezionali nelle rispettive categorie e ci hanno aiutato a individuare le eccellenze dell'ospitalità di tutto il mondo per ispirare i viaggiatori a organizzare e prenotare viaggi indimenticabili".

La tariffa media a notte per prenotare su TripAdvisor un soggiorno presso i vincitori dei Travelers' Choice Hotel nelle classifiche di tutto il mondo è pari a 285€ per i Migliori Hotel, 395€ per i Migliori Hotel di Lusso, 270€ per gli Hotel di Piccole Dimensioni, 256€ per gli hotel vincitori nella categoria Miglior Servizio, 101€ per i Migliori Pensioni e B&B, 206€ per i Migliori Hotel per Famiglie, 62€ per i vincitori nella categoria Migliori Tariffe e 285€ per i Migliori Hotel per Rapporto Qualità Prezzo.

È in Toscana il B&B più apprezzato d'Italia

"Luogo semplicemente Magico che offre un'ospitalità unica!! Un posto dove tornerò sicuramente per rilassarmi e passare delle giornate tra camminate, assoluto silenzio e una vista mozzafiato" con queste parole un viaggiatore di TripAdvisor descrive la Locanda dell'Artista, eletto miglior B&B d'Italia, quarto a livello europeo e ottavo nella classifica mondiale.

"È difficile trovare le parole giuste per ringraziare tutti gli ospiti della Locanda dell'Artista. Una così alta opinione su di noi ci ha portato ad avere un'onorificenza impensabile, grazie al successo sempre più in uso di TripAdvisor. Ci auguriamo di avere sempre l'amore e la passione per far trascorrere ai nostri ospiti una meravigliosa esperienza a San Gimignano" hanno dichiarato Cristian Rovetta e Baker Bloodworth, proprietari della Locanda dell'Artista.

Toscana terza tra le regioni più premiate d'Italia

Nord, Centro e Sud: sono equamente distribuite lungo lo Stivale le tre regioni che hanno raccolto il maggior numero di riconoscimenti a livello nazionale nel 2018. Trentino Alto Adige e Campania si aggiudicano, a pari merito, il primato di regioni più premiate con 40 riconoscimenti a testa, mentre la Toscana si posiziona alle loro spalle con 25 presenze nelle classifiche dei premi Travelers' Choice Hotel di quest'anno. Il numero totale di riconoscimenti ricevuti dalle strutture ricettive premiate in queste tre regioni (105) equivale circa alla metà dei premi totali riscossi dall'Italia nell'edizione di quest'anno: 211.

Il lusso toscano conquista l'Italia

Con ben 7 strutture vincitrici nella Top 25 italiana dei Migliori Hotel di Lusso, la Toscana si aggiudica il primato di regione più premiata in questa categoria. Oltre al Four Seasons Hotel Firenze che conquista la medaglia d'argento, sono presenti nella classifica anche i fiorentini The St. Regis Florence (9°) e Ville sull'Arno Hotel (11°), Rosewood Castiglion Del Bosco a Montalcino (17°), Portrait Firenze (18°), Castello Banfi - Il Borgo a Montalcino (21°) e Villa Cora a Firenze (22°).

Viaggiare con la famiglia e nei B&B conviene

Analizzando i dati di comparazione prezzi di TripAdvisor, che confronta fino a 200 siti di prenotazione per trovare le tariffe più convenienti, è emerso che le categorie più economiche per un soggiorno in una struttura italiana vincitrice dei Travelers' Choice Hotel Awards 2018 sono Migliori Tariffe (83€ a notte), Migliori Pensioni e B&B (115€ a notte) e Migliori Hotel per Famiglie(160€ a notte). Tra le categorie più costose sempre a livello nazionale, invece, i più cari sono Migliori Hotel di Lusso (675€),Migliori Hotel di Piccole Dimensioni (388€) e Migliori Hotel (371€).

Vincitori dei Travelers' Choice Hotel Awards 2018 nelle classifiche mondiali

Migliori Tariffe: Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme, Italia

Miglior Pensione e B&B: Pousada Casa Campestre, Goncalves, Brasile

Miglior Hotel di Lusso: Baros Maldives, Baros Island

Miglior Hotel di Piccole Dimensioni: Hotel Mume, Kyoto, Giappone

Miglior Servizio: Riad Kheirredine, Marrakech, Marocco

Miglior Hotel: Viroth's Hotel, Siem Reap, Cambogia

Miglior Hotel per Famiglie: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, Italia

Miglior Hotel per Rapporto Qualità Prezzo: Hanoi Emerald Waters Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam

Miglior Hotel All-Inclusive: Ikos Olivia, Gerakini, Grecia