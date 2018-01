Incontro su "Eumeo e Odeisseo" alla biblioteca statale

Altre notizie brevi

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:02

Ttutti i soldi del mondo di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer. Preceduto dalle polemiche per la sostituzione di Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali, con Christopher Plummer che ha costretto la produzione a rigirare tutte le scene in tempo record, arriva anche nella zona...

venerdì, 19 gennaio 2018, 12:59

Un investimento di 5,6 milioni di euro per finanziare ventuno percorsi di Istruzione e formazione professionale del sistema duale per il conseguimento della qualifica regionale. Avranno una durata triennale, saranno distribuiti in ognuna delle dieci province toscane e costituiranno una nuova opportunità per gli alunni in uscita dalle scuole medie.

venerdì, 19 gennaio 2018, 11:14

Aumentano le famiglie povere che potranno accedere al reddito d'inclusione in Toscana. Dal primo luglio potranno fare richiesta dell'assegno di 5 mila euro l'anno circa una famiglia povera su due. E' una stima dell'impatto che avranno le modifiche ai requisiti per il ReI, previste dalla legge di Bilancio.

venerdì, 19 gennaio 2018, 10:25

L’Associazione culturale Video Iris, attiva da anni nel settore artistico, organizza il prossimo 3 febbraio 2018 nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio nel complesso di San Micheletto, una giornata di proiezioni di video di arte e fiction e del concerto che si è tenuto a Villa Bottini nel 2017 in...

venerdì, 19 gennaio 2018, 09:12

Il riconoscimento dei diritti civili rappresenta per Potere al Popolo una delle priorità del programma elettorale. "Perché non c’è libertà senza giustizia sociale - si legge in una nota -. L’itinerario di Potere al Popolo Lucca nel mondo delle marginalità, siano esse sessuali, etniche, religiose e di orientamento sessuale, inizia...

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:46

"La riforma del Terzo settore, dentro o fuori il registro unico nazionale?" è questo il tema della giornata formativa gratuita che si terrà lunedì 22 gennaio nel Complesso di San Micheletto dalle 14,30. La riforma del Terzo settore muta profondamente i rapporti fra gli enti pubblici e i soggetti no-profit...

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:27

L'associazione 50 & Più organizza per sabato 20 gennaio un evento all'interno del teatro Artè di Capannori. Alle 16,30 si esibirà il coro 50 & Più Università di Lucca e Livorno, diretto dal maestro Graziano Polidori, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Stefano Galli.

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:55

"Da Pendolaria 2017, rapporto annuale stilato da Legambiente, emerge che la Toscana è tra le Regioni che più hanno investito nel trasporto ferroviario, tra gli esempi positivi gli investimenti sulla linea Firenze-Viareggio, il potenziamento infrastrutturale della Lucca- Aulla, i 67 nuovi treni su tutte le linee regionali e gli scali...

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:54

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici della struttura della Farmaceutica Territoriale nell'ambito territoriale di Lucca:

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:07

Il 20 gennaio il Movimento 5 Stelle scende in piazza per illustrare il programma elettorale in contemporanea con l'evento nazionale Villaggio Rousseau a Pescara. L'evento sarà proiettato in streaming in alcuni banchetti dai quali partirà l'opera informativa realizzata da attiviste e attivisti, portavoce, candidati e candidate alle parlamentarie:A Lucca, Via...