Iniziative divulgative territoriali del M5S

Altre notizie brevi

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:46

"La riforma del Terzo settore, dentro o fuori il registro unico nazionale?" è questo il tema della giornata formativa gratuita che si terrà lunedì 22 gennaio nel Complesso di San Micheletto dalle 14,30. La riforma del Terzo settore muta profondamente i rapporti fra gli enti pubblici e i soggetti no-profit...

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:27

L'associazione 50 & Più organizza per sabato 20 gennaio un evento all'interno del teatro Artè di Capannori. Alle 16,30 si esibirà il coro 50 & Più Università di Lucca e Livorno, diretto dal maestro Graziano Polidori, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Stefano Galli.

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:55

"Da Pendolaria 2017, rapporto annuale stilato da Legambiente, emerge che la Toscana è tra le Regioni che più hanno investito nel trasporto ferroviario, tra gli esempi positivi gli investimenti sulla linea Firenze-Viareggio, il potenziamento infrastrutturale della Lucca- Aulla, i 67 nuovi treni su tutte le linee regionali e gli scali...

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:54

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici della struttura della Farmaceutica Territoriale nell'ambito territoriale di Lucca:

giovedì, 18 gennaio 2018, 15:05

Venerdì alle ore 21 presso il Salotto Artistico Letterario “Le Sughere” in località Conti, nuemero 15 a Marginone di Altopascio, la ricercatrice del Centro Ufologico nazionale Ilaria Centoni terrà una conferenza dal titolo “Res Inexplicata Volans” il cui argomento della serata verterà sugli oggetti volanti non identificati.

giovedì, 18 gennaio 2018, 13:40

Ripartono i live al Buongustaio GastroPub di Lucca e quest'anno con una novità. Ogni quattro venerdì i protagonisti saranno giovani emergenti del mondo cantautoriale locale e non solo, che avranno la possibilità di promuoversi e raccontarsi al pubblico.Primo appuntamento domani, venerdì 19 gennaio, alle 22 con Andrea Brunini e Annarè.

giovedì, 18 gennaio 2018, 13:37

Sabato 20 gennaio alla biblioteca 'Mario Tobino' di Camigliano sono in programma letture per bambini da 0 a 6 anni e i loro familiari a cura dell'associazione 'Amici del Libro' in collaborazione con 'Nati per Leggere Toscana'.

giovedì, 18 gennaio 2018, 12:40

L'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU (Unwto) ha assegnato, a Madrid,un prestigio premio per l"Innovazione nel turismo alla cooperativa La Valle dei Cavalieri di Succiso, Centro visita del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. La cooperativa-paese italiana, selezionata tra i finalisti, è salita sul podio come seconda classificata (la prima è un'impresa...

giovedì, 18 gennaio 2018, 11:29

Se 30 anni fa con il valore equivalente di 100 kg di grano si potevano acquistare 30 kg di pane, oggi se ne comprano solamente 8 kg. Un rapporto che ben spiega la distorsione tra prezzi al consumo e prezzi all'origine e che ha come vittime gli agricoltori.

giovedì, 18 gennaio 2018, 11:07

E' in programma domani sera, venerdì 19 gennaio alle ore 21, nella sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro un'assemblea pubblica la presentazione della proposta del Piano di Telefonia mobile per il 2018 realizzata dall'amministrazione comunale con la consulenza di un'azienda specializzata del settore.