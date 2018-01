“Insieme al Museo”: La nuova iniziativa di Unicoop Firenze e Regione Toscana

mercoledì, 31 gennaio 2018, 10:26

Un nuovo progetto nato dalla collaborazione fra Unicoop Firenze e Regione Toscana che apre le porte a nuove opportunità culturali per i soci Coop: la novità si chiama “Insieme al museo” e prevede visite domenicali in 101 musei della Toscana, piccole e grandi collezioni, tesori da scoprire nelle domeniche dei mesi di febbraio, marzo e aprile con la possibilità di usufruire di due biglietti al prezzo di uno intero. E non solo perché molti musei offrono anche visite guidate, omaggi, sconti al museumshop.

L’iniziativa si articola su tre mesi e in diverse province così da promuovere la conoscenza di diversi territori e di scoprire luoghi di cultura e sapere più e meno noti.

A febbraio saranno coinvolti i musei delle province di Firenze, Pistoia e Prato; a marzo è la volta di Arezzo, Pisa, Siena. Si conclude ad aprile con le visite a Lucca, Massa Carrara, Livorno e Grosseto.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Regione Toscana con cui si rinnova una partnership grazie alla quale sono stati realizzati numerosi progetti e iniziative culturali e ricreative di valore: solo per citare le più recenti la Carta Grande Cinema, il progetto Under 30, i “Campus al museo” per bambini e ragazzi e, andando più indietro, il progetto Bibliocoop che vede oggi 32 biblioteche attive negli spazi soci Coop che, in collaborazione con le biblioteche locali, offrono servizio di prestito libri e un programma di attività. Incontri e corsi ricco e vario.

Info

Per maggiori informazioni sui musei aderenti e per consultare gli orari e le iniziative proposte

www.coopfirenze.it/insieme-al-museo-2-per-uno

www.regione.toscana.it/cultura/2x1

I progetti di Unicoop Firenze e Regione Toscana

Under 30 http://www.coopfirenze.it/under30/il-progetto

"Under 30.it" è il progetto di Unicoop Firenze in collaborazione con vari soggetti ed agenzie, dedicato a tutti i giovani, soci e non, fra i 18 ed 30 anni, per usufruire dell'offerta ricca e variegata di spettacoli al teatro o al cinema, concerti... ad un prezzo molto vantaggioso, riservando loro per ogni spettacolo o concerto in cartellone un numero di posti. Sul sito troverete tutte le offerte disponibili e la possibilità di prenotare il biglietto.

Stampatevi il voucher di conferma della vostra prenotazione e presentatelo alla biglietteria del teatro, dove pagherete il vostro biglietto.

Carta Grande Cinema (ottobre 2017) http://www.coopfirenze.it/prodotti/gruppi-premi/al-cinema-con-unicoop-firenze

La Carta Grande Cinema

Con 1000 punti puoi avere la Carta Coop. &Cinema che ti o re la possibilità di andare al cinema il giovedì e la domenica a prezzo ridotto, presso tutte le sale del circuito Anec-Agis Toscana aderenti all’iniziativa - www.agistoscana.it e www.coopfirenze.it