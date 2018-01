La banda di Altopascio si riunisce in assemblea

martedì, 23 gennaio 2018, 11:41

Banda di Altopascio in assemblea, per rinnovare il consiglio direttivo e discutere degli impegni futuri. Sabato 27 gennaio, alle 15 in prima convocazione e alle 16 in seconda convocazione, in Sala Granai, piazza Ospitalieri, il Corpo musicale “Giuliano Zei” di Altopascio terrà l'assemblea dei soci. All'ordine del giorno, oltre l'approvazione del bilancio consuntivo, anche il rinnovo del consiglio direttivo per il mandato 2018/2020, la definizione delle liste dei candidati e della data delle elezioni e le novità inerenti alla scuola di musica.

L'assemblea è aperta a tutta la cittadinanza: l'appuntamento, infatti, rappresenta per il Corpo musicale un'occasione per farsi conoscere e per presentare le proprie attività al pubblico, così da attivare nuove collaborazioni.

Per ulteriori informazioni: Pagina Facebook “Corpo musicale Giuliano Zei Altopascio – Lucca”.