Letture per bambini alla biblioteca 'Tobino' di Camigliano e alla biblioteca 'Ungaretti' al polo culturale Artemisia

giovedì, 18 gennaio 2018, 13:37

Sabato 20 gennaio alla biblioteca 'Mario Tobino' di Camigliano sono in programma letture per bambini da 0 a 6 anni e i loro familiari a cura dell'associazione 'Amici del Libro' in collaborazione con 'Nati per Leggere Toscana'. Le letture si svolgeranno dalle 16,15 alle 16.45 mente dalle 16.45 alle 18 si svolgerà un laboratorio con i volontari dell'associazione 'Amici del libro'. E' gradita la prenotazione (per informazioni tel. 0583 926338, giovedì e venerdì 9-12 e 16-19, lunedì e mercoledì 9-12 e 9-13. Letture per bambini da 3 a 6 anni e i loro familiari sono in programma anche alla Biblioteca 'Ungaretti' al polo culturale 'Artemisia' di Tassignano venerdì 26 gennaio dalle 17.30 alle 18.30. Anche in questo caso l'iniziativa è promossa in collaborazione con Nati per Leggere Toscana.