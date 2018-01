Liberi professionisti e persone con disabilità, ecco il progetto Wot

giovedì, 11 gennaio 2018, 10:48

Sei un imprenditore o libero professionista e vorresti diventare mentor nel tuo settore? Sei una persona con disabilità che vorrebbe mettersi in proprio ed avviare una propria attività imprenditoriale sotto la guida attenta di un mentor? WOT (Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities - Formazione sull’imprenditorialità basata sul lavoro per le persone con disabilità) è quello che fa per te. Il progetto europeo, finanziato all’interno del programma Erasmus Plus e realizzato in Italia dall’agenzia formativa Aforisma di Pisa, offre a questi due diversi tipi di destinatari la possibilità di realizzare un corso di formazione attraverso lezioni online e sessioni face-to-face

Grazie a questo training i partecipanti scopriranno le prime nozioni relative al mentoring inteso percorso di apprendimento guidato, in cui il mentor offre volontariamente sapere e competenze acquisite e le condivide sotto forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per favorire la crescita personale e professionale del mentee. Dall’altra parte verranno fornite informazioni sull’imprenditorialità, su come creare una propria attività, come preparare un business plan e come e dove trovare un buon mentor nel proprio settore.

Alla fine di questo percorso i partecipanti potranno svolgere attività di job-shadowing, ovvero un breve periodo di osservazione e scambio presso uno degli imprenditori/mentor del settore lavorativo prescelto.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni contattare l’Ufficio Europa dell’agenzia formativa Aforisma di Pisa all’indirizzo mail europe@aforismatoscana.net o al numero di telefono + 39 050 2201288.