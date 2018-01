Maltempo, codice giallo fino a domenica mattina per vento e mare mosso

Altre notizie brevi

sabato, 20 gennaio 2018, 17:24

Cimitero di Altopascio, lavori in corso. In seguito e grazie alle segnalazioni della cittadinanza, l'amministrazione comunale procederà con una serie di interventi al cimitero di Altopascio, utili sia alle nuove sepolture che alla maggiore e migliore fruibilità dell'area da parte delle persone.

sabato, 20 gennaio 2018, 11:53

In tanti ieri (venerdì) hanno partecipato alla presentazione della pubblicazione “Carlo Piaggia e le sue esplorazioni africane” (Tagete edizioni 2017) che si è tenuta nella chiesa di Badia di Cantignano, paese natale del celebre esploratore.

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:02

Ttutti i soldi del mondo di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer. Preceduto dalle polemiche per la sostituzione di Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali, con Christopher Plummer che ha costretto la produzione a rigirare tutte le scene in tempo record, arriva anche nella zona...

venerdì, 19 gennaio 2018, 12:59

Un investimento di 5,6 milioni di euro per finanziare ventuno percorsi di Istruzione e formazione professionale del sistema duale per il conseguimento della qualifica regionale. Avranno una durata triennale, saranno distribuiti in ognuna delle dieci province toscane e costituiranno una nuova opportunità per gli alunni in uscita dalle scuole medie.

venerdì, 19 gennaio 2018, 11:14

Aumentano le famiglie povere che potranno accedere al reddito d'inclusione in Toscana. Dal primo luglio potranno fare richiesta dell'assegno di 5 mila euro l'anno circa una famiglia povera su due. E' una stima dell'impatto che avranno le modifiche ai requisiti per il ReI, previste dalla legge di Bilancio.

venerdì, 19 gennaio 2018, 10:25

L’Associazione culturale Video Iris, attiva da anni nel settore artistico, organizza il prossimo 3 febbraio 2018 nell’auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio nel complesso di San Micheletto, una giornata di proiezioni di video di arte e fiction e del concerto che si è tenuto a Villa Bottini nel 2017 in...

venerdì, 19 gennaio 2018, 09:12

Il riconoscimento dei diritti civili rappresenta per Potere al Popolo una delle priorità del programma elettorale. "Perché non c’è libertà senza giustizia sociale - si legge in una nota -. L’itinerario di Potere al Popolo Lucca nel mondo delle marginalità, siano esse sessuali, etniche, religiose e di orientamento sessuale, inizia...

venerdì, 19 gennaio 2018, 08:58

Prosegue “Per l’alto mare aperto” - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:46

"La riforma del Terzo settore, dentro o fuori il registro unico nazionale?" è questo il tema della giornata formativa gratuita che si terrà lunedì 22 gennaio nel Complesso di San Micheletto dalle 14,30. La riforma del Terzo settore muta profondamente i rapporti fra gli enti pubblici e i soggetti no-profit...

giovedì, 18 gennaio 2018, 16:27

L'associazione 50 & Più organizza per sabato 20 gennaio un evento all'interno del teatro Artè di Capannori. Alle 16,30 si esibirà il coro 50 & Più Università di Lucca e Livorno, diretto dal maestro Graziano Polidori, con l'accompagnamento al pianoforte del maestro Stefano Galli.