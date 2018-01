Marcucci e Baccelli ospiti a Palazzo Sani: incontro pubblico aperto al mondo del commercio

mercoledì, 24 gennaio 2018, 10:42

Importante appuntamento istituzionale, quello in programma venerdì 26 gennaio alle 17 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca. L'associazione ospiterà infatti il senatore uscente Andrea Marcucci e il consigliere regionale Stefano Baccelli, per un incontro aperto a tutti i commercianti interessati nel corso del quale i due esponenti politici saranno interpellati sulle principali tematiche del territorio in materia di turismo, commercio, tutela dei centri storici, viabilità e altro ancora. Durante l'incontro, a ingresso libero, il pubblico potrà rivolgere le proprie domande a Marcucci e Baccelli. L'associazione ringrazia sin da ora i due autorevoli ospiti per aver accettato il suo invito, auspicando la massima partecipazione da parte del mondo del commercio, trattandosi di una importante opportunità di confronto fra il mondo della politica e quello imprenditoriale su argomenti di natura locale e nazionale.