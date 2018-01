Morto Alberto Giuliani storico e mai dimenticato presidente gruppo donatori fratres

Altre notizie brevi

lunedì, 8 gennaio 2018, 20:20

Sabato 13 gennaio 2018, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura di Angelo Lippi.Angelo Lippi, già curatore dell'Orto Botanico di Lucca, coordinatore scientifico Orto Botanico “I Frignoli” (MS); collaboratore della Scuola Superiore S.

lunedì, 8 gennaio 2018, 17:19

Il computer, i tablet e gli smartphone sono ormai diventati strumenti insostituibili della nostra vita quotidiana, sia in ambito lavorativo che in quello delle relazioni pubbliche e sociali. La richiesta di conoscenza e dell'uso di questi nuovi mezzi di comunicazione è diffusa e sentita in tutti gli strati della popolazione,...

lunedì, 8 gennaio 2018, 16:47

Prosegue con il 2018 la Stagione Artistica di Artè promossa dal Comune e gestita dalla ditta di organizzazione di eventi “Battista Ceragioli Management”. Di rilievo il prossimo appuntamento in cartellone. Venerdì 12 gennaio alle ore 21,15 è in programma lo spettacolo teatrale “Arianna ha perso il filo” di e con...

lunedì, 8 gennaio 2018, 12:50

Un nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia, "Giochiamo con la scrittura", attende grandi e piccoli dopo le vacanze natalizie. Il pomeriggio di domenica 14 gennaio, dalle ore 15, sarà dedicato alla storia di una delle più appassionanti scoperte dell'umanità: la scrittura.

lunedì, 8 gennaio 2018, 11:25

All'Istituto Comprensivo Lucca 3 di SantAnna continuano le iniziative in occasione delle iscrizioni alla scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2018/2019.

lunedì, 8 gennaio 2018, 10:43

«Il governatore Rossi va all'assemblea nazionale di Liberi e Uguali per proporre l'abolizione del numero chiuso nelle università, medicina compresa, mentre in Toscana impone alle Asl di ridurre le spese per il personale di almeno 50 milioni di euro per contenere i costi di gestione del sistema sanitario.

domenica, 7 gennaio 2018, 20:18

Giovedì 11 gennaio 2018, nei locali del Museo del Risorgimento di Lucca (cortile degli Svizzeri/palazzo Ducale), l'Istituto Storico della Resistenza e il Museo del Risorgimento promuovono un doppio evento:

domenica, 7 gennaio 2018, 20:17

“Danzando e scherzando - serata di ballo, canzoni, cabaret e pole dance” è la nuova manifestazione realizzata da ‘Palcoscenando - realizzazione di grandi eventi’ di Massimo Chiocca che si terrà sabato 13 gennaio al teatro del Foro Boario di Monte S. Quirico, a partire dalle ore 21.

domenica, 7 gennaio 2018, 18:37

L'Acf Lucchese Femminile del presidente Marco Chiocchetti chiude il girone di andata del campionato di serie B nazionale a Genova perdendo 2-0 con il Molassana Boero e interrompe l'ottimo momento che aveva visto le rossonere raccogliere ben dieci punti nelle ultime quattro partite.L'ulteriore assenza di due elementi importanti come Benedetta...

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:02

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per completare i lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata nella zona di via Lazzareschi a Porcari, sarà necessario allestire un cantiere temporaneo notturno nella stessa...