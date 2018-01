Mozione minori non vaccinati di completare l’anno scolastico in corso: la soddisfazione del gruppo genitori Lucca Versilia per la libera scelta

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 gennaio 2018, 15:16

Domenica 7 gennaio in chiesa Santa Maria Corteorlandini (per i lucchesi S. Maria Nera) si è conclusa la mostra concorso dei presepi trasportabili organizzata da Il Baluardo gruppo vocale lucchese in collaborazione con la Comunità di S.Maria Nera.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 15:15

Per consentire la realizzazione dei lavori di risanamento della condotta idrica a San Ginese di Compito da ieri (lunedì) Via di San Ginese è chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte e l'incrocio con via della Francese e vi rimarrà per alcuni giorni fino al completamento dell'intervento.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:55

Sabato 13 gennaio alle ore 15 appuntamento davanti alla Madonna dello Stellario per la visita guidata "Sul filo di lana" organizzato dall'Associazione Lucca Info & Guide

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:13

Il segretario generale della Uil Nord Toscana, Franco Borghini, e il segretario della Uilm Nord Toscana, Giacomo Saisi, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Tommaso Angelini, stroncato da un malore a soli 42 anni pochi giorni fa.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:11

Gli attivisti 5 stelle di Altopascio invitano tutta la cittadinanza domani alle ore 21, in sala dei granai ad Altopascio, ad una serata che avrà come temi cardine la nuova legge elettorale, il Rosatellum: la legge elettorale – come funziona e gli scenari che può generare -, banche, finanza e risparmio.

mercoledì, 10 gennaio 2018, 12:43

Una festa per inaugurare lo Scaffale interculturale 'L'osservatorio propone..' alla biblioteca comunale 'G.Ungaretti' al polo culturale Artémisia di Tassignano. La promuove per venerdì 12 gennaio alle ore 17.30 l'Osservatorio per la pace del Comune di Capannori.

martedì, 9 gennaio 2018, 18:01

Il Commissario Provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici commenta la modifica della riscossione della tariffa ITA: "Nel 2018 la società Ascit senza dare una comunicazione preventiva ha modificato la riscossione della tariffa ITA passando dalla riscossione trimestrale in quattro rate alla riscossione semestrale in due rate, naturalmente come di solito chiedendo...

martedì, 9 gennaio 2018, 16:23

Il 14 gennaio Officina Natura andrà alla scoperta del borgo di Ruota, il paese del Presepe Vivente. L' itinerario ad anello dell'escursione, tra i boschi e gli oliveti del Compitese, sul versante orientale del Monte Pisano, ha come meta proprio il piccolo paese dove da ormai 28 anni si svolge...

martedì, 9 gennaio 2018, 15:31

Ultimo giorno, mercoledì 10 gennaio, per assistere alle proiezioni del nuovo film di Woody Allen, in programma eccezionalmente con doppio spettacolo pomeridiano alle 17.30 e serale alle 21.00 al cinema Centrale. Uscito poco prima di Natale il film ha riscosso un buon successo di pubblico ed è in programma nell'ambito...

martedì, 9 gennaio 2018, 15:24

Ha aperto i battenti questa mattina nel salone delle filocaristiche del CRED (via Sant’Andrea n°33) la mostra “Ma che razza di razza, praticamente diversi! – strumenti per disimparare il razzismo”, organizzata da Unicoop Firenze in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca.