Open Day al Nottolini

giovedì, 25 gennaio 2018, 10:43

Sabato prossimo 27 gennaio, genitori e studenti delle scuole medie potranno visitare l’Istituto tecnico per Geometri “L. Nottolini” nell’ambito dell’open day, nei seguenti orari: al mattino dalle 9,00 alle 12,00; nel pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. Docenti e tecnici saranno a disposizione per far conoscere nei dettagli l’offerta formativa dell’Istituto e le nuove figure del geometra, in vista delle prossime iscrizioni. A partire dal prossimo anno sarà inoltre attivato un corso di Istituto Professionale “industria e artigianato per il Made in Italy”. Il corso avrà sede presso il nuovo polo Carrara-Nottolini-Busdraghi, in viale Marconi 69. In questo modo l’offerta formativa si arricchisce per meglio venire incontro alle esigenze del territorio nel formare operatori professionalmente qualificati ad inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Il diploma è quinquennale e si prevede una qualifica professionale già al termine del primo triennio.