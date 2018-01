Open Day alla scuola "Carlo Piaggia" di Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 12 gennaio 2018, 15:55

Tutti gli elettori e le elettrici già iscritti all’albo degli scrutatori, con precedenza a coloro che sono disoccupati, inoccupati o studenti, a partire da lunedì 15 gennaio e fino al 2 febbraio, possono dare la loro disponibilità per essere sorteggiati come scrutatori alle elezioni politiche del 4 marzo.

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:06

Sabato 13 gennaio ore 17.30 20.00 22.00, domenica 14 gennaio ore 17.30 20.00, lunedì 15 gennaio ore 21.00: cinema Artè Capannori – Prime visioni. Il ragazzo invisibile seconda generazione, Italia, 2018 – 100′ di Gabriele Salvatores con Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino.

venerdì, 12 gennaio 2018, 13:05

Un nuovo appuntamento di Arte Formato Famiglia attende grandi e piccoli dopo le vacanze natalizie. Il pomeriggio di domenica 14 gennaio, dalle ore 15, sarà dedicato alla storia di una delle più appassionanti scoperte dell'umanità: la scrittura.

venerdì, 12 gennaio 2018, 12:54

Dal Cipe oltre 19 milioni per l'area lucchese. Per la progettazione del II stralcio del Sistema tangenziale di Lucca sono stati destinati 5 milioni, mentre 14.450.000 euro sono stati assegnati per la realizzazione di un ponte sul fiume Serchio che colleghi la ss 12 'dell'Abetone e del Brennero' e la...

venerdì, 12 gennaio 2018, 10:56

Anche a Lucca, cosi come in tutta Italia, CasaPound inizia a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alla tornata elettorale del 4 Marzo. Il Candidato Premier sarà Simone Di Stefano."Il nostro movimento - afferma il responsabile lucchese Lorenzo Del Barga - radicato ormai su tutto il territorio nazionale e che...

venerdì, 12 gennaio 2018, 10:27

Prosegue “Per l’alto mare aperto” - Lettura dell'Odissea di Omero, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

giovedì, 11 gennaio 2018, 17:16

Sabato 13 gennaio l'Istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi apre le porte a genitori e alunni delle scuole medie, chiamati a scegliere il successivo percorso di studi. Le tre sedi scolastiche resteranno aperte per chi sia interessato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

giovedì, 11 gennaio 2018, 15:52

Il presidente nazionale di Banca Etica Ugo Biggeri sarà domani (venerdì 12 gennaio dalle ore 18) il protagonista della presentazione del libro Non con i miei Soldi edizioni Altreconomia che si svolgerà presso il Caffè Letterario LuccaLibri in Viale Regina Margherita, 113.L'autore sarà intervistato da Alessio Ciacci e Giulio Sensi...

giovedì, 11 gennaio 2018, 15:06

Anche per quest'anno il Comune di Lucca ha deciso di dare la possibilità alle persone iscritte all'albo degli scrutatori, che siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal servizio sociale per condizioni di povertà o situazione economica disagiata, di avere una priorità nella nomina a scrutatore per i...

giovedì, 11 gennaio 2018, 14:29

Otto possibilità di impiego, attraverso la forma di tirocini retribuiti, per altrettanti neodiplomati e neolaureati. Ad offrirle è il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che ha pubblicato un apposito bando, con scadenza il 20 gennaio prossimo.