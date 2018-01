Panchieri (Pd): "La decisione della giunta di razionalizzare l’utilizzazione delle forze di polizia municipale è giusta e opportuna"

mercoledì, 24 gennaio 2018, 10:56

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene sulla decisione della giunta di razionalizzare l'utilizzo delle forze di polizia municipale: "La decisione della giunta di razionalizzare l’utilizzazione delle forze di polizia municipale - spiega - per garantire un maggiore controllo del territorio è giusta e opportuna , anche se da sola non può essere sufficiente a garantire pienamente il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini. Occorre che ci sia un effettivo coordinamento di tutte le forze preposte all’ordine pubblico affinché vengano utilizzate al meglio".



"Leggiamo con piacere - prosegue - di protocolli di intesa tra comuni, forze dell’ordine e prefettura; ci auguriamo, tuttavia, che agli impegni seguano immediatamente i fatti. Non è tollerabile che chi commette due volte di seguito uno stesso odioso reato venga immediatamente rilasciato e cammini indisturbato per le vie di Lucca. La flagranza di reato va applicata nella sostanza, non sottilmente interpretata".



"Mi sento, infine, - conclude - di consigliare a chi ha effettivamente a cuore la soluzione dei problemi in modo democratico di abbandonare al loro destino i professionisti della paura e della soluzione muscolare".