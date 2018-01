'Percorsi di pedagogia globale': al via il ciclo di incontri 'Emozioni e costituzione' con Mauro Scardovelli

lunedì, 22 gennaio 2018, 12:05

Prende il via giovedì 25 gennaio con un ciclo di incontri intitolato “Emozioni e Costituzione” realizzato in occasione dei 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, il nuovo programma della rassegna 'Percorsi di pedagogia globale' promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Paideia.

Si tratta di 4 incontri che si svolgeranno nella sala del consiglio comunale tenuti da Mauro Scardovelli, giurista, psicoterapeuta, musicoterapeuta, fondatore di Aleph – Biodinamica Umanistica, scuola di pensiero, di trasformazione e crescita personale.

Tema dell'incontro del 25 gennaio sarà “Qualità e bellezza della relazioni ed etica della Costituzione italiana'. Argomento dell'incontro in programma giovedì 1 marzo sarà 'I fondamenti della Costituzione per una Comunità armoniosa e sinergica”. Il ciclo di conferenze dedicate alla Costituzione proseguirà giovedì 12 aprile e verterà sul tema “Solidarietà e lavoro: il punto di vista della Costituzione Italiana”. Insieme a Mauro Scardovelli per parlare di questo importante argomento ci sarà l'avvocato Mario Giambelli. Il quarto incontro dell'iniziativa che si terrà giovedì 3 maggio si incentrerà sul tema “Gli inganni della finanza e l'attuazione della Costituzione” e vedrà la partecipazione di Paolo Maddalena importante giurista ex vice presidente emerito della Corte Costituzionale. Tutti gli incontri, ad ingresso libero, avranno inizio alle ore 17.30.