Porcari: da lunedì cantiere Enel notturno per la posa della nuova linea elettrica interrata

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:02

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, comunica che, per completare i lavori di posa della nuova linea elettrica di media tensione interrata nella zona di via Lazzareschi a Porcari, sarà necessario allestire un cantiere temporaneo notturno nella stessa via con chiusura al traffico dalle ore 20alle ore 7 dall’8 gennaio al 9 febbraio 2018. In orario giornaliero la strada sarà riaperta al traffico, in corrispondenza dei tratti in fase di ripristino potrà esserci senso unico alternato con impianto semaforico di cantiere attivo.

Per i cittadini non vi saranno ulteriori disagi né interruzioni temporanee del servizio elettrico, che eventualmente potranno avvenire con apposita comunicazione di preavviso una volta terminato il cantiere per l’entrata in servizio della linea. Grazie al nuovo cavo sotterraneo migliorerà la qualità del servizio per la zona industriale di Carraia e per tutto l’abitato circostante, senza alcun impatto ambientale e con attenzione al decoro urbano. Per e-distribuzione si tratta di un investimento importante che rientra nel piano di potenziamento del sistema elettrico della piana lucchese.

E-distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Porcari, con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento. A questo proposito, la Polizia Municipale ha emesso anche un’apposita ordinanza con tutte le indicazioni del caso.